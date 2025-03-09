Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.20 комментариев
ВСУ восемь раз обстреляли ДНР на горловском направлении
ВСУ восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР на горловском направлении за сутки
Украинские войска восемь раз атаковали населенные пункты ДНР на горловском направлении, выпустив 24 боеприпаса, при этом жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, все обстрелы произошли на горловском направлении, передает ТАСС.
В результате атак жертв среди гражданского населения не было. Кроме того, не зафиксированы повреждения жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР.