Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.0 комментариев
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Власти сообщили об обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области
Украинские войска обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области, информации о пострадавших не поступало.
Украинские войска обстреляли из артиллерийских орудий Каменку-Днепровскую. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей переместиться в укрытия и без лишней необходимости не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Он также попросил автомобилистов пока воздержаться от поездок в Каменку-Днепровскую. На прошлой неделе две женщины погибли при обстреле этого города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования обстреляли Горловку, использовав семь снарядов калибра 155 миллиметров, что было зафиксировано управлением администрации главы и правительства ДНР.
ВСУ пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру в последнюю неделю президентства в США Джо Байдена, чтобы повысить градус конфликта. Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотников на Тульскую область, что подтвердил губернатор Дмитрий Миляев.