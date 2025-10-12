Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.11 комментариев
Норвегия столкнулась с нехваткой мест в тюрьмах
Норвегия испытывает серьезный дефицит тюремных мест, вызванный закрытием нескольких учреждений и кадровыми проблемами в системе, передает норвежский телеканал TV2.
Норвежский телеканал TV2 сообщил, что страна столкнулась с серьезным дефицитом мест в пенитенциарных учреждениях. По данным РИА «Новости», это обусловлено закрытием тюрем и нехваткой квалифицированного персонала.
«Норвежская служба исполнения наказаний столкнулась с кризисом из-за нехватки тюремных мест и персонала. Закрытие тюрем и проблемы с персоналом привели к тому, что не хватает 560 мест», – передал телеканал.
По данным TV2, три учреждения в Осло, Сарпсборге и Драммене были закрыты из-за отсутствия пожарной безопасности. Кроме того, сотрудники тюрем переводятся в другие ведомства, такие как таможня и вооруженные силы.
Норвежский профсоюз работников тюрем и пробации проинформировал телеканал, что некоторые сотрудники увольняются из-за условий труда и низкой заработной платы. Власти рассматривают меры по увеличению вместимости, включая размещение двух человек в одной камере и повышение возможности досрочного освобождения.
