Норвегия столкнулась с нехваткой мест в тюрьмах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Норвежский телеканал TV2 сообщил, что страна столкнулась с серьезным дефицитом мест в пенитенциарных учреждениях. По данным РИА «Новости», это обусловлено закрытием тюрем и нехваткой квалифицированного персонала.

«Норвежская служба исполнения наказаний столкнулась с кризисом из-за нехватки тюремных мест и персонала. Закрытие тюрем и проблемы с персоналом привели к тому, что не хватает 560 мест», – передал телеканал.

По данным TV2, три учреждения в Осло, Сарпсборге и Драммене были закрыты из-за отсутствия пожарной безопасности. Кроме того, сотрудники тюрем переводятся в другие ведомства, такие как таможня и вооруженные силы.

Норвежский профсоюз работников тюрем и пробации проинформировал телеканал, что некоторые сотрудники увольняются из-за условий труда и низкой заработной платы. Власти рассматривают меры по увеличению вместимости, включая размещение двух человек в одной камере и повышение возможности досрочного освобождения.

