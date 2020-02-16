США отправили России африканское предупреждение

США начали подготовку к боевым действиям высокой интенсивности против потенциально мощного врага. По данным France 24, Америка отзывает своих военных из Африки — вместо обучения африканцев они займутся подготовкой к войне с крупным противником. Так США посылают сигнал России и Китаю умерить свои аппетиты, считает телеканал. Ответ на него должен быть асимметричным, полагают российские эксперты.

Соединенные Штаты решили пересмотреть численность своего контингента в Африке, сообщил в конце прошедшей недели французский телеканал France24 со ссылкой на решение Пентагона. Американское оборонное ведомство решило заменить около 800 солдат и офицеров армии США на неких инструкторов, которые будут учить местных жителей воевать. Ранее Африканское командование вооруженных сил США (Africom) пересмотрело свою стратегию в отношении исламистских групп, действующих на континенте. Теперь речь идет об их «сдерживании», а не об их «ослаблении», отмечает France 24.

Вывод американских военных стал политическим сигналом Китаю и России, заявила France24 Николь Вильбу, эксперт по американо-европейским отношениям из Университета Париж I. По ее мнению, цель этого предупреждения - удержать Москву и Пекин от войны с США. «В президентство Трампа основное внимание уделяется подготовке к конфликту с Китаем или Россией. Он и его советники хотели сориентировать американский военный аппарат на подготовку будущей войны или крупномасштабной кампании военного сдерживании», – уверена Вильбу. При этом, она уверена, что Африка перестает быть приоритетом для Соединенных Штатов.

Если Вашингтон действительно считает африканское направление второстепенным, то это безусловно будет выгодно тем же России и Китаю. Об этом говорится и в публикации France24, на этом акцентируют внимание и российские эксперты. Россия уже обозначила свой интерес на Африканском континенте, проведя саммит и экономический форум «Россия – Африка» в Сочи, напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД африканист Александр Зданевич.

Взаимный интерес очевиден, отметил эксперт: это и покупка российской техники, удобрений, медикаментов, и обмен по линии «мягкой силы» – подготовка студентов, курсантов и т.д., перечислил эксперт. «Но в первую очередь, это материально-сырьевой ресурс.

На территории РФ и сопредельных государств подтвержден дефицит некоторых стратегически важных полезных ископаемых,

которые необходимы как сырье на долгую перспективу, – указал Зданевич. – В первую очередь, это касается редкоземельных металлов, ванадия, таких минералов как колумбит, элементов ниобиевой группы, платины. Центральноафриканский регион в первую очередь, богат ураном».

Основанием для предположений о том, что американцы могут ослабить контроль над столь богатым и важным континентом, может служить заявление главы Пентагона Марка Эспера, сделанное им в конце января. Тогда он заявил, что США будут корректировать свое присутствие в Африке, хотя тут же подчеркнул, что о полном выводе военнослужащих не может идти и речи. В публикации France 24 утверждается, что военные из Африки вернутся в США, где будут тренироваться вести бой высокой интенсивности против мощного врага.

Подтверждением версии о подготовке к «сдерживанию серьезного врага» можно считать недавний запрос Белого дома в адрес Конгресса – увеличить в 2021 финансовом году объем средств на противодействие России и Китаю. РФ и КНР названы первостепенными угрозами (наряду с Ираном, КНДР, «Исламским государством*» и «Аль-Каидой») в недавнем докладе контрразведки США. Наконец, Москва и Пекин обозначены в качестве основных противников США в проекте бюджета Пентагона на 2020 год.

Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что Россия и Китай, наращивая ядерный потенциал, вынуждают США увеличивать расходы на переоснащение атомного арсенала страны. В частности, в начале февраля стало известно о переоснащении американских ПЛАРБ (стратегических атомных подлодок, вооруженных баллистическими ракетами) новыми боевыми блоками. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, этого события ожидали с конца 1990-х годов.

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Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин считает сообщения о выводе бойцов Africom из Африки частью стратегии Белого дома по сворачиванию военного присутствия за рубежом. «Трамп пообещал выводить американские вооруженные силы отовсюду, откуда можно», – напомнил Дворкин в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Что же касается выводов о том, что США сейчас готовятся к конфликту с Китаем и Россией, то, подчеркнул собеседник, «все эти все французские выдумки не стоят ломаного гроша».

«То, что США занимаются перевооружениями, логично – они свою ядерную триаду (ПЛАРБ, стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты) не перевооружали уже 20 лет, у них там все устарело. В то время, как Россия заканчивает цикл перевооружения, они его только начинают. И они не собираются увеличивать арсенал сверх того, что уже есть», – полагает Владимир Дворкин.

Иной точки зрения придерживается директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко. «Во-первых, США рассматривают себя как глобальную военную державу, поэтому из Африки они никуда уходить не будут, в любом случае будут стараться держать ситуацию под контролем – для этого и действует Africom», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД. Эксперт напомнил, что в воскресенье стало известно: Africom провел в Восточной Африке тренировочные полеты стратегических бомбардировщиков B-52. Кроме того, не далее как в пятницу командующий Сухопутными войсками США в Африке Роджер Клутье заявил, что Россия и Китай представляют угрозу для американских интересов на континенте.

«Сообщения о выводе американских военных из Африки следует считать преувеличением», – в свою очередь заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор проекта по новым технологиям и международной безопасности ПИР-центра Вадим Козюлин. «Они и из Афганистана аналогичным образом «выводили». Возможно, у администрации Трампа и были такие намерения – напомню, что он декларировал намерение, например, вывести войска из Ирака. Но интересы военного и военно-промышленного лобби, и стратегические интересы США – важнее».

Козюлин предположил, что переброска бойцов Africom – это «часть подготовки к крупнейшим за последние четверть века учениям США и НАТО – «Защитник Европы – 2020». Маневры пройдут с апреля по май в Германии, Польше, Прибалтике и Грузии с участием почти 40 тысяч военнослужащих армий США и других стран альянса. По сценарию, войска альянса сталкиваются с условным противником, который по своему военному потенциалу сопоставим с потенциалом альянса. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, некоторые аналитики уже заявили, что сценарий учений прямо напоминает отработку американского вторжения в Россию. Добавим, что в начале февраля стало НАТО официально объявил о начале программы строительства новых крупных складов военной техники и иного военного имущества в Европе.

«Никаких иллюзий строить не следует – Россия является стратегическим противником США просто в силу того, что обладает стратегическими ядерными силами», – подчеркнул Игорь Коротченко. При этом, подчеркнул эксперт, не надо рефлексировать по поводу каждого заявления с Запада, и «отвечать на какие-то сигналы». «Так суетливо ведут себя страны вроде Латвии или Литвы . Россия же ведет планомерный процесс военного строительства, в том числе, восстановления стратегических ядерных сил, – подчеркнул Коротченко. – К примеру, благодаря работе корпорации «Московский институт теплотехники», наша группировка РВСН осуществила перевооружение твердотопливных баллистических ракетных комплексов шахтного мобильного базирования, таких, как «Тополь-М» и «Ярс». Мы боеготовы, нам не надо суетиться и «отвечать. Потенциальный противник понимает, что в любой момент мы можем дать отпор».

Со своей стороны, Вадим Козюлин указывает – не следует забывать о такой сфере военного соперничества как неядерные высокотехнологичные вооружения. В декабре 2018 года Владимир Путин отметил, что стратегический баланс вооруженных сил с США, несмотря на неравные бюджеты, удастся сохранить благодаря новым образцам вооружений. Но, как отмечают эксперты, Соединенные Штаты стараются ликвидировать отставание и зафиксировать свой приоритет и в данной сфере.

«Сегодняшняя стратегия Соединенных Штатов подразумевает ставку на оружие будущего.

«Железа» – традиционных вооружений у них достаточно. Эти вооружения быстро устаревают, их модернизация требует серьезных расходов, тяжелых для бюджета США. Но показательно, что Пентагон одновременно делает ставку на развитие высоких технологий», – указал Козюлин.

В частности, на минувшей неделе глава стратегического командования США Чарльз Ричард сообщил, что нынешний год становится ключевым для разработки американского гиперзвукового оружия. Добавим, что ранее Белый дом предложил Конгрессу выделить в бюджете на 2021 финансовый год 3,2 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия.

«Дональд Трамп делает ставку именно на лидерство в военно-технической сфере, расходы только на военные разработки перевалили за 100 млрд долларов», – отметил Козюлин. Всего же военные расходы США составили за прошлый год 685 млрд долларов, указал собеседник.

«Также упомяну такие направление как сетецентрическая война, как стратегия призрачного флота (взаимодействие флота с беспилотными летательными аппаратами, объединенными в информационную сеть), разработка лазеров с мощностью, достаточной для того, чтобы сбивать не только дроны и низколетящие воздушные суда, но и баллистическими и возможно, гиперзвуковыми ракетами», – указал Козюлин. Он также напомнил, что новая стратегия развития флота США предусматривает серьезное место для концепции беспилотных автономных кораблей. «Образец – корабль Sea Hunter («Морской охотник») уже хорошо показал себя», – напомнил Козюлин.

«Мы наблюдаем стремление США укрепить свое лидерство, свое доминирование на земле и в космосе. На это Соединенные Штаты делают свою ставку, в соответствии с Third Offset Strategy – Третьей компенсационной стратегией сдерживания», – подчеркнул Козюлин. Эта стратегия, которая была представлена еще 2014 году Чаком Хейгелом, главой Пентагона при Обаме подразумевает получение военного преимущества над Россией и Китаем, при помощи новых технологий обычного (неядерного) характера. Отвечать на сигналы, поступающие из Вашингтона, следует асимметрично, что Россия и делает, отметил эксперт. «Можно упомянуть разработку гиперзвуковых вооружений», – сказал Козюлин.

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