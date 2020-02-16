США отправили России африканское предупреждение

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16 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:34  |  vz.ru
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Отечественные продукты полностью заменили импорт в магазинах

Россия повысила свою продовольственную безопасностьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
99% продуктов питания в российских магазинах произведены на отечественных предприятиях. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Еще недавно такая доля казалась просто невозможной. Но действительно – российское продовольствие не только заставило капитулировать западные продукты в России, но и намерено потеснить их за рубежом. Подробности...
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Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Павленский опозорил соратника Макрона

Бенжамен Гриво бесславно закончил свою политическую карьеруФото: Lafargue Raphael/ABACA/Reuters
Человек, в свое время прибивший мошонку к брусчатке Красной площади, совершил новый жест – на этот раз политический, а не художественный. Живущий теперь во Франции Петр Павленский опубликовал секс-видео, дискредитирующее главного претендента на пост мэра Парижа. Зачем он это сделал – и почему тем самым поставил французские СМИ перед большой дилеммой? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Кто не хочет рожать солдат, будет рожать рабов

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Чем ближе День Победы, тем таких манипуляций будет больше и больше. «Им» и этот день, и то, что он нас объединяет, страшнее коронавируса. Крепитесь, будут бить все сильнее. Подробности...
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Как сталкиваются интересы России и Турции

Эсмира Джафарова, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений (Азербайджан), эксперт клуба «Валдай»
Гибель 13 турецких солдат в Идлибе в результате обстрела со стороны сирийских сил стала причиной новой напряженности в регионе. Давая понять, что турецкая армия не потерпит атак на свои позиции, президент Эрдоган обратился к России с просьбой содействовать снижению напряженности. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Великолепное кино. Никогда не буду его пересматривать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Оскаровского лауреата, фильм «Паразиты» почему-то отнесли к комедийно-драматическому жанру, хотя ничего комедийного в нем нет. Впрочем, общий абсурд и «кровищща» в духе Тарантино, может быть, и сойдут за комедийность. Подробности...
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      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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      Шойгу наградил последнего маршала СССР

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              США отправили России африканское предупреждение

              Американских солдат из Африки могут перебросить на нацеленные против России маневры в Восточной Европе   16 февраля 2020, 19:50
              Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
              Текст: Михаил Мошкин

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              США начали подготовку к боевым действиям высокой интенсивности против потенциально мощного врага. По данным France 24, Америка отзывает своих военных из Африки — вместо обучения африканцев они займутся подготовкой к войне с крупным противником. Так США посылают сигнал России и Китаю умерить свои аппетиты, считает телеканал. Ответ на него должен быть асимметричным, полагают российские эксперты.

              Соединенные Штаты решили пересмотреть численность своего контингента в Африке, сообщил в конце прошедшей недели французский телеканал France24 со ссылкой на решение Пентагона. Американское оборонное ведомство решило заменить около 800 солдат и офицеров армии США на неких инструкторов, которые будут учить местных жителей воевать. Ранее Африканское командование вооруженных сил США (Africom) пересмотрело свою стратегию в отношении исламистских групп, действующих на континенте. Теперь речь идет об их «сдерживании», а не об их «ослаблении», отмечает France 24.

              Вывод американских военных стал политическим сигналом Китаю и России, заявила France24 Николь Вильбу, эксперт по американо-европейским отношениям из Университета Париж I. По ее мнению, цель этого предупреждения -  удержать Москву и Пекин от войны с США.  «В президентство Трампа основное внимание уделяется подготовке к конфликту с Китаем или Россией. Он и его советники хотели сориентировать американский военный аппарат на подготовку будущей войны или крупномасштабной кампании военного сдерживании», – уверена Вильбу. При этом, она уверена, что Африка перестает быть приоритетом для Соединенных Штатов. 

              Если Вашингтон действительно считает африканское направление второстепенным, то это безусловно будет выгодно тем же России и Китаю. Об этом говорится и в публикации France24, на этом акцентируют внимание и российские эксперты. Россия уже обозначила свой интерес на Африканском континенте, проведя саммит и экономический форум «Россия – Африка» в Сочи, напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД африканист Александр Зданевич.

              Взаимный интерес очевиден, отметил эксперт: это и покупка российской техники, удобрений, медикаментов, и обмен по линии «мягкой силы» – подготовка студентов, курсантов и т.д., перечислил эксперт. «Но в первую очередь, это материально-сырьевой ресурс. 

              На территории РФ и сопредельных государств подтвержден дефицит некоторых стратегически важных полезных ископаемых,

              которые необходимы как сырье на долгую перспективу, – указал Зданевич. – В первую очередь, это касается редкоземельных металлов, ванадия, таких минералов как колумбит, элементов ниобиевой группы, платины. Центральноафриканский регион  в первую очередь, богат ураном».

              Основанием для предположений о том, что американцы могут ослабить контроль над столь богатым и важным континентом, может служить заявление главы Пентагона Марка Эспера, сделанное им в конце января. Тогда он заявил, что США будут корректировать свое присутствие в Африке, хотя тут же подчеркнул, что о полном выводе военнослужащих не может идти и речи. В публикации France 24 утверждается, что военные из Африки вернутся в США, где будут тренироваться вести бой высокой интенсивности против мощного врага. 

              Подтверждением версии о подготовке к «сдерживанию серьезного врага» можно считать недавний запрос Белого дома в адрес Конгресса – увеличить в 2021 финансовом году объем средств на противодействие России и Китаю. РФ и КНР названы первостепенными угрозами (наряду с Ираном, КНДР, «Исламским государством*» и «Аль-Каидой») в недавнем докладе контрразведки США. Наконец, Москва и Пекин обозначены в качестве основных противников США в проекте бюджета Пентагона на 2020 год.

              Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что Россия и Китай, наращивая ядерный потенциал, вынуждают США увеличивать расходы на переоснащение атомного арсенала страны.  В частности, в начале февраля стало известно о переоснащении американских ПЛАРБ (стратегических атомных подлодок, вооруженных баллистическими ракетами) новыми боевыми блоками. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, этого события ожидали с конца 1990-х годов.

              Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин считает сообщения о выводе бойцов Africom из Африки частью стратегии Белого дома по сворачиванию военного присутствия за рубежом. «Трамп пообещал выводить американские вооруженные силы отовсюду, откуда можно», – напомнил Дворкин в комментарии газете ВЗГЛЯД.

              Что же касается выводов о том, что США сейчас готовятся к конфликту с Китаем и Россией, то, подчеркнул собеседник, «все эти все французские выдумки не стоят ломаного гроша».

              «То, что США занимаются перевооружениями, логично – они свою ядерную триаду (ПЛАРБ, стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты) не перевооружали уже 20 лет, у них там все устарело. В то время, как Россия заканчивает цикл перевооружения, они его только начинают. И они не собираются увеличивать арсенал сверх того, что уже есть», – полагает Владимир Дворкин.

              Иной точки зрения придерживается  директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко. «Во-первых, США рассматривают себя как глобальную военную державу, поэтому из Африки они никуда уходить не будут, в любом случае будут стараться держать ситуацию под контролем – для этого и действует Africom», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД. Эксперт напомнил, что в воскресенье стало известно: Africom провел в Восточной Африке тренировочные полеты стратегических бомбардировщиков B-52. Кроме того, не далее как в пятницу командующий Сухопутными войсками США в Африке Роджер Клутье заявил, что Россия и Китай представляют угрозу для американских интересов на континенте.

              «Сообщения о выводе американских военных из Африки следует считать преувеличением», – в свою очередь заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор проекта по новым технологиям и международной безопасности ПИР-центра Вадим Козюлин. «Они и из Афганистана аналогичным образом «выводили». Возможно, у администрации Трампа и были такие намерения – напомню, что он декларировал намерение, например, вывести войска из Ирака. Но интересы военного и военно-промышленного лобби, и стратегические интересы США – важнее».

              Козюлин предположил, что  переброска бойцов Africom – это «часть подготовки к крупнейшим за последние четверть века учениям США и НАТО – «Защитник Европы – 2020». Маневры пройдут с апреля по май в Германии, Польше, Прибалтике и Грузии с участием почти 40 тысяч военнослужащих армий США и других стран альянса. По сценарию, войска альянса сталкиваются с условным противником, который по своему военному потенциалу сопоставим с потенциалом альянса.  Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, некоторые аналитики уже заявили, что сценарий учений прямо напоминает отработку американского вторжения в Россию. Добавим, что в начале февраля стало НАТО официально объявил о начале программы строительства новых крупных складов военной техники и иного военного имущества в Европе.

              На ваш взгляд

               
              Профессор МГУ считает, что вскоре разразится новая мировая война. А вы чувствуете ее приближение?


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              «Никаких иллюзий строить не следует – Россия является стратегическим противником США просто в силу того, что обладает стратегическими ядерными силами», – подчеркнул Игорь Коротченко. При этом, подчеркнул эксперт, не надо рефлексировать по поводу каждого заявления с Запада, и «отвечать на какие-то сигналы». «Так суетливо ведут себя страны вроде Латвии или Литвы. Россия же ведет планомерный процесс военного строительства, в том числе, восстановления стратегических ядерных сил, – подчеркнул Коротченко. – К примеру, благодаря работе корпорации «Московский институт теплотехники», наша группировка РВСН осуществила перевооружение твердотопливных баллистических ракетных комплексов шахтного мобильного базирования, таких, как «Тополь-М» и «Ярс». Мы боеготовы, нам не надо суетиться и «отвечать. Потенциальный противник понимает, что в любой момент мы можем дать отпор».

              Со своей стороны, Вадим Козюлин указывает – не следует забывать о такой сфере военного соперничества как неядерные высокотехнологичные вооружения.  В декабре 2018 года Владимир Путин отметил, что  стратегический баланс вооруженных сил с США, несмотря на неравные бюджеты, удастся сохранить благодаря новым образцам вооружений. Но, как отмечают эксперты, Соединенные Штаты стараются ликвидировать отставание и зафиксировать свой приоритет и в данной сфере.

              «Сегодняшняя стратегия Соединенных Штатов подразумевает ставку на оружие будущего.

              «Железа» – традиционных вооружений у них достаточно. Эти вооружения быстро устаревают, их модернизация требует серьезных расходов, тяжелых для бюджета США. Но показательно, что Пентагон одновременно делает ставку на развитие высоких технологий», – указал Козюлин.

              В частности, на минувшей неделе глава стратегического командования США Чарльз Ричард сообщил, что нынешний год становится ключевым для разработки американского гиперзвукового оружия.  Добавим, что ранее Белый дом предложил Конгрессу выделить в бюджете на 2021 финансовый год 3,2 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия.

              «Дональд Трамп делает ставку именно на лидерство в военно-технической сфере, расходы только на военные разработки перевалили за 100 млрд долларов», – отметил Козюлин. Всего же военные расходы США составили за прошлый год 685 млрд долларов, указал собеседник.

              «Также упомяну такие направление как сетецентрическая война, как стратегия призрачного флота  (взаимодействие флота с беспилотными летательными аппаратами, объединенными в информационную сеть), разработка лазеров с мощностью, достаточной для того, чтобы сбивать не только дроны и низколетящие воздушные суда, но и баллистическими и возможно, гиперзвуковыми ракетами», – указал Козюлин. Он также напомнил, что новая стратегия развития флота США предусматривает серьезное место для концепции беспилотных автономных кораблей. «Образец – корабль Sea Hunter («Морской охотник») уже хорошо показал себя», – напомнил Козюлин.

              «Мы наблюдаем стремление США укрепить свое лидерство, свое доминирование на земле и в космосе. На это Соединенные Штаты делают свою ставку, в соответствии с Third Offset Strategy – Третьей компенсационной стратегией сдерживания», – подчеркнул Козюлин. Эта стратегия, которая была представлена еще 2014 году Чаком Хейгелом, главой Пентагона при Обаме подразумевает получение военного преимущества над Россией и Китаем, при помощи новых технологий обычного (неядерного) характера. Отвечать на сигналы, поступающие из Вашингтона, следует асимметрично, что Россия и делает, отметил эксперт. «Можно упомянуть разработку гиперзвуковых вооружений», – сказал Козюлин.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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