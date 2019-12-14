Армию США научили уважать Россию

Опрос американских военных об отношении к России произвел сенсацию. Почти половина опрошенных считают россиян союзниками США. В Вашингтоне бьют тревогу, американская пресса и эксперты единодушно винят «русскую пропаганду», которая уже проникла в святая святых – Пентагон. В очередной раз досталось и Трампу за положительные отзывы о России. Что на самом деле стало причиной неожиданно теплого отношения янки к русским?

Почти половина (46%) американских военных и членов их семей, опрошенных социологами, сказали, что считают Россию союзником Соединенных Штатов. Сенсационный вывод был сделан по итогам прошедшего в октябре ежегодного «Рейгановского исследования национальной обороны», сообщил «Голос Америки». Это рекордный показатель за последние 10 лет.

Чуть менее впечатляет, но также весьма интересен общий итог опроса: 28% респондентов, военных и штатских, заявили, Россия на самом деле – союзник США. «Вера в эту ложь выросла – в прошлом году такой ответ дали 19%», – комментируя результаты опроса, сокрушенно констатирует американский военно-аналитический портал Defense One. Это издание назвало «поразительным открытием» результаты соцопроса, в котором приняли участие более тысячи американцев. Отметим, что открытие сделала не самая толерантная к России структура – исследование проведено по заказу Фонда Рональда Рейгана.

Впрочем, 71% назвали Россию угрозой Америке, а 25% назвали ее главной угрозой. Но куда большее число респондентов (60%) обозначили в качестве главной угрозы не Россию, а Китай. «Российские попытки ослабить Запад с помощью нескончаемой информационной кампании, возможно, начали приносить плоды. Под ударом оказались американские военнослужащие», – с опасением отметил «Голос Америки».

Издание, которое финансируется из администрации США, отмечает: американские власти все более озабочены усилением пророссийских симпатий – учитывая то, что и другие соцопросы выявили схожие тенденции. Так, например, согласно опросу, который провел авторитетный исследовательским центр Pew в сентябре прошлого года, 35% американцев хотели бы, чтобы Штаты больше сотрудничали с Россией. «Со стороны России происходят попытки наводнить медиасреду дезинформацией, чтобы посеять сомнения и растерянность», – заявила «Голосу Америки» официальный представитель Пентагона Карла Глисон. По ее словам, минобороны США «активно работает над разоблачением и противодействием российской дезинформации, когда это возможно».

Однако судя по результатам опроса, который провел фонд Рейгана, «противодействовать дезинформации» не удается даже в среде самих американских военных. И если верить публикациям американской прессы, в этом опять оказался «виноват» президент Дональд Трамп. Тот же «Голос Америки» полагает: позитивные отзывы о России, по-видимому, «обусловлены республиканцами, которые отреагировали на положительные отклики президента Трампа». Точных данных о партийных предпочтениях американских военных, похоже, нет – но существует мнение, что сержантский состав в основном голосует за республиканцев, а мнения офицерского корпуса делятся примерно напополам. Опрос, проведенный в прошлом году изданием Military Times, выявил, что уровень одобрения и неодобрения политики Трампа среди военных примерно равный – 44% «за» и 43 «против».

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«Результаты опроса продемонстрировали, скорее, точку зрения членов семей американских военнослужащих, чем их самих», – сказал газете ВЗГЛЯД американский военный эксперт, председатель Ассоциации международных стратегических исследований Грегори Копли. Добавим, что возможно, тут действительно сыграло роль мнение старшего поколения. Судя по некоторым экзит-поллам , проведенным после президентских выборов 2016 года, отставники по большей части голосовали за Дональда Трампа (61%), в то время как относительное большинство действующих военных (50%) заявило, что отдало голос за Хиллари Клинтон.

По мнению Грегори Копли, «очевидно, что с распадом Советского Союза, Россия и русский народ больше не воспринимается Соединенными Штатами как враги». «Разве что американская пресса и политический истеблишмент ставят знак равенства между Советским Союзом и Россией», – добавил американский эксперт.

Вполне объяснимо и то, что участники опроса (даже те, что считает Россию угрозой) все-таки на первый план ставят китайскую угрозу, отмечает собеседник. «Китай в октябре 2018 года объявил о начале торговой войны с США. Это огромный вызов для Соединенных Штатов», – напомнил Копли. «К тому же в США обеспокоены тем, что Россия имеет определенные стратегические связи с Китаем, – отметил американский эксперт. – При этом Кремль продолжает быть в состоянии конфронтации с НАТО, поддерживая Китай.

Многим в Соединенных Штатах хотелось бы видеть союзника в лице России против Китая. Думаю, поэтому почти половина опрошенных членов семей американских военных видят в России партнера США».

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов полагает: опрос отражает реальные настроения среди американских военных – и эти настроения заметно отличаются от настроя сотрудников Госдепа или разведывательного сообщества. «Мне кажется, что военные, в большей степени чем гражданские, понимают: очередной конфликт с Россией станет катастрофой глобального масштаба. Они понимают, что если что-то произойдет, то ответственность будет лежать на них, им придется разгребать все ошибки дипломатов и разведчиков, – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД. – Наверное, этим и объясняется демонстрация нежелания воспринимать Россию в качестве врага».

Фактор позитивных отзывов Трампа о России тоже мог сыграть свою роль, полагает собеседник. «Я думаю, американские военные понимают, что президент сейчас делает на них ставку. Поэтому они следуют не столько за внешнеполитическими действиями, сколько за внешнеполитической риторикой президента Трампа. И следуют в большей степени, чем люди из госдепартамента или из разведывательного сообщества», – сказал эксперт.

По мнению Кортунова, свою роль сыграло и то, что в Сирии – где присутствуют и российские, и американские военные, – не было каких-либо инцидентов между военнослужащими двух стран, не говоря уже о каких-то серьезных столкновениях. «Изначально многие говорили, что на каком-то этапе столкновение неизбежно. Однако даже тогда, когда по указанию Трампа в 2017 и 2018 годах наносили удары по иранским позициям в Сирии, по объектам сирийской инфраструктуры – даже тогда, российские военные объекты никак не пострадали», подчеркнул гендиректор РСМД. Российские системы ПВО, развернутые в Сирии в свою очередь, не наносили никакого ущерба американцам, добавил Кортунов. Такие столкновения маловероятны, в том числе благодаря «спецканалу для предотвращения конфликтов с россиянами», – о чем не так давно заявляли высокопоставленные отставники, в том числе экс-командующий силами спецопераций генерал-лейтенант Майкл Нагата.

«Безусловно, здесь предполагаются, конечно, не союзнические отношения, но по крайней мере высокий уровень координации взаимного обмена информацией», – отмечает Кортунов. Отсюда, по мнению собеседника, и может проистекать уверенность в том, что «в целом ряде ситуаций российские и американские позиции не слишком расходятся». Напомним, что, когда США записали себе в заслугу ликвидацию главаря «Исламского государства*» аль-Багдади, Дональд Трамп выразил благодарность Москве за помощь, а госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что перед операцией связывался с российскими представителями.

Со своей стороны посол России в США, бывший замминистра обороны Анатолий Антонов в мае этого года отмечал: он сознательно не употребляет слово «сотрудничество» в отношении российских и американских военных (потому что такого рода сотрудничество запрещено Пентагону Конгрессом), но взаимодействие на местах в Сирии идет, и оно достаточно успешно. Эффективно действует меморандум по предотвращению конфликтов в воздухе, цитировало Антонова РИА «Новости». Вполне можно предположить, что реальные примеры взаимодействия американских военных с российскими оказываются сильнее пропагандистской шумихи – и это сказалось на перемене их отношения к России.

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