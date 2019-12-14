Взгляд
14 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 21:30  |  vz.ru
Разделы

Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
Перейти а раздел…

О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
Перейти а раздел…

Скандал с участием болельщиков и Запашного имеет привкус пива

Футбольные болельщики вполне способны вести себя приличноФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Знаменитый футболист Артем Дзюба крепко поругался с собственными болельщиками – вплоть до прямых оскорблений и матерных слов. В скандал зачем-то вмешался даже цирковой артист Эдгард Запашный. Как развивался конфликт, кто его провоцировал и каким образом происходящее может быть связано с возвращением пива на стадионы? Подробности...
Перейти а раздел…

Армию США научили уважать Россию

Американцы и россияне – далеко не союзники, но случаи взаимодействия имели местоФото: Lt. j.g. Matthew Stroup/U.S. Navy
Опрос американских военных об отношении к России произвел сенсацию. Почти половина опрошенных считают россиян союзниками США. В Вашингтоне бьют тревогу, американская пресса и эксперты единодушно винят «русскую пропаганду», которая уже проникла в святая святых – Пентагон. В очередной раз досталось и Трампу за положительные отзывы о России. Что на самом деле стало причиной неожиданно теплого отношения янки к русским? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

У взрослых вошло в моду детское сознание

Алексей Алешковский, сценарист
Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Все несчастья крейсера «Адмирал Кузнецов»

    Как веселятся люди в погонах

    Названа дата уничтожения Украины

      Перейти а раздел…

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

          Перейти а раздел…
          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

            Перейти а раздел…

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Глава МИД ФРГ назвал «странными» заявления Москвы о просьбе выдать Хангошвили
              Новейшую управляемую авиационную ракету «Монолит» подготовили к госиспытаниямПобеда Джонсона приведет к зарождению новой ЕвропыПушков описал мрачное будущее ЕвропыУченые назвали «естественный» срок жизни человека
              ВВС Кореи выпустили видео с уничтожением советского ЗРК «Куб»Киев пытается протолкнуть «хорватский вариант»Участник шоу «Поле чудес» угадал слово с ошибкой и победилАмериканский генерал рассказал о технологии сверхскоростного перемещения
              В Киеве заявили, что лидеры «нормандской четверки» ничего не подписывалиТурция собралась купить у США систему ПРО PatriotЕфимова пошутила по поводу решения ВАДА«Мисс мира» стала представительница Ямайки

              Адвокат президента


              Трамп получил «важную информацию» с Украины

              юридическое прекращение


              Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

              «вне себя от ярости»


              Швейцарские СМИ сочли «двойной пощечиной» Турции решения конгресса США

              Видео

              мнения экспертов


              Россия оказалась на периферии мировых протестов

              памятная дата


              О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

              «сценарий мира»


              Названа дата уничтожения Украины

              Россия – США


              Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

              антироссийский закон


              Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

              Страшная реальность


              Сергей Мардан: Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

              Углубление интеграции


              Герман Садулаев: Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

              Светлое царство


              Сергей Худиев: Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

              на ваш взгляд


              Нужны ли России авианосцы?

              Армию США научили уважать Россию

              Американцы и россияне – далеко не союзники, но случаи взаимодействия имели место   14 декабря 2019, 20:50
              Фото: Lt. j.g. Matthew Stroup/U.S. Navy
              Текст: Наталья Макарова,
              Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Опрос американских военных об отношении к России произвел сенсацию. Почти половина опрошенных считают россиян союзниками США. В Вашингтоне бьют тревогу, американская пресса и эксперты единодушно винят «русскую пропаганду», которая уже проникла в святая святых – Пентагон. В очередной раз досталось и Трампу за положительные отзывы о России. Что на самом деле стало причиной неожиданно теплого отношения янки к русским?

              Почти половина (46%) американских военных и членов их семей, опрошенных социологами, сказали, что считают Россию союзником Соединенных Штатов. Сенсационный вывод был сделан по итогам прошедшего в октябре ежегодного «Рейгановского исследования национальной обороны», сообщил «Голос Америки». Это рекордный показатель за последние 10 лет.  

              Чуть менее впечатляет, но также весьма интересен общий итог опроса: 28% респондентов, военных и штатских, заявили, Россия на самом деле – союзник США. «Вера в эту ложь выросла – в прошлом году такой ответ дали 19%», – комментируя результаты опроса, сокрушенно констатирует американский военно-аналитический портал Defense One. Это издание назвало «поразительным открытием» результаты соцопроса, в котором приняли участие более тысячи американцев. Отметим, что открытие сделала не самая толерантная к России структура – исследование проведено по заказу Фонда Рональда Рейгана.

              Впрочем, 71% назвали Россию угрозой Америке, а 25% назвали ее главной угрозой. Но куда большее число респондентов (60%) обозначили в качестве главной угрозы не Россию, а Китай. «Российские попытки ослабить Запад с помощью нескончаемой информационной кампании, возможно, начали приносить плоды. Под ударом оказались американские военнослужащие», – с опасением отметил «Голос Америки».

              Издание, которое финансируется из администрации США, отмечает: американские власти все более озабочены усилением пророссийских симпатий – учитывая то, что и другие соцопросы выявили схожие тенденции. Так, например, согласно опросу, который провел авторитетный исследовательским центр Pew в сентябре прошлого года, 35% американцев хотели бы, чтобы Штаты больше сотрудничали с Россией. «Со стороны России происходят попытки наводнить медиасреду дезинформацией, чтобы посеять сомнения и растерянность», – заявила «Голосу Америки» официальный представитель Пентагона Карла Глисон. По ее словам, минобороны США «активно работает над разоблачением и противодействием российской дезинформации, когда это возможно».

              Однако судя по результатам опроса, который провел фонд Рейгана, «противодействовать дезинформации» не удается даже в среде самих американских военных. И если верить публикациям американской прессы, в этом опять оказался «виноват» президент Дональд Трамп. Тот же «Голос Америки» полагает: позитивные отзывы о России, по-видимому, «обусловлены республиканцами, которые отреагировали на положительные отклики президента Трампа». Точных данных о партийных предпочтениях американских военных, похоже, нет – но существует мнение, что сержантский состав в основном голосует за республиканцев, а мнения офицерского корпуса делятся примерно напополам. Опрос, проведенный в прошлом году изданием Military Times, выявил, что уровень одобрения и неодобрения политики Трампа среди военных примерно равный – 44% «за» и 43 «против».

              «Результаты опроса продемонстрировали, скорее, точку зрения членов семей американских военнослужащих, чем их самих», – сказал газете ВЗГЛЯД американский военный эксперт, председатель Ассоциации международных стратегических исследований Грегори Копли. Добавим, что возможно, тут действительно сыграло роль мнение старшего поколения. Судя по некоторым экзит-поллам, проведенным после президентских выборов 2016 года, отставники по большей части голосовали за Дональда Трампа (61%), в то время как относительное большинство действующих военных (50%) заявило, что отдало голос за Хиллари Клинтон.

              По мнению Грегори Копли, «очевидно, что с распадом Советского Союза, Россия и русский народ больше не воспринимается Соединенными Штатами как враги». «Разве что американская пресса и политический истеблишмент ставят знак равенства между Советским Союзом и Россией», – добавил американский эксперт.

              Вполне объяснимо и то, что участники опроса (даже те, что считает Россию угрозой) все-таки на первый план ставят китайскую угрозу, отмечает собеседник. «Китай в октябре 2018 года объявил о начале торговой войны с США. Это огромный вызов для Соединенных Штатов», – напомнил Копли.  «К тому же в США обеспокоены тем, что Россия имеет определенные стратегические связи с Китаем, – отметил американский эксперт. – При этом Кремль продолжает быть в состоянии конфронтации с НАТО, поддерживая Китай.

              Многим в Соединенных Штатах хотелось бы видеть союзника в лице России против Китая. Думаю, поэтому почти половина опрошенных членов семей американских военных видят в России партнера США».

              Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов полагает: опрос отражает реальные настроения среди американских военных – и эти настроения заметно отличаются от настроя сотрудников Госдепа или разведывательного сообщества. «Мне кажется, что военные, в большей степени чем гражданские, понимают: очередной конфликт с Россией станет катастрофой глобального масштаба. Они понимают, что если что-то произойдет, то ответственность будет лежать на них, им придется разгребать все ошибки дипломатов и разведчиков, – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД. – Наверное, этим и объясняется демонстрация нежелания воспринимать Россию в качестве врага».

              Фактор позитивных отзывов Трампа о России тоже мог сыграть свою роль, полагает собеседник. «Я думаю, американские военные понимают, что президент сейчас делает на них ставку. Поэтому они следуют не столько за внешнеполитическими действиями, сколько за внешнеполитической риторикой президента Трампа. И следуют в большей степени, чем люди из госдепартамента или из разведывательного сообщества», – сказал эксперт.

              По мнению Кортунова, свою роль сыграло и то, что в Сирии – где присутствуют и российские, и американские военные, – не было каких-либо инцидентов между военнослужащими двух стран, не говоря уже о каких-то серьезных столкновениях. «Изначально многие говорили, что на каком-то этапе столкновение неизбежно. Однако даже тогда, когда по указанию Трампа в 2017 и 2018 годах наносили удары по иранским позициям в Сирии, по объектам сирийской инфраструктуры – даже тогда, российские военные объекты никак не пострадали», подчеркнул гендиректор РСМД. Российские системы ПВО, развернутые в Сирии в свою очередь, не наносили никакого ущерба американцам, добавил Кортунов. Такие столкновения маловероятны, в том числе благодаря «спецканалу для предотвращения конфликтов с россиянами», – о чем не так давно заявляли высокопоставленные отставники, в том числе экс-командующий силами спецопераций генерал-лейтенант Майкл Нагата.

              «Безусловно, здесь предполагаются, конечно, не союзнические отношения, но по крайней мере высокий уровень координации взаимного обмена информацией», – отмечает Кортунов. Отсюда, по мнению собеседника, и может проистекать уверенность в том, что «в целом ряде ситуаций российские и американские позиции не слишком расходятся».  Напомним, что, когда США записали себе в заслугу ликвидацию главаря «Исламского государства*» аль-Багдади, Дональд Трамп выразил благодарность Москве за помощь, а госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что перед операцией связывался с российскими представителями. 

              Со своей стороны посол России в США, бывший замминистра обороны Анатолий Антонов в мае этого года отмечал: он сознательно не употребляет слово «сотрудничество» в отношении российских и американских военных (потому что такого рода сотрудничество запрещено Пентагону Конгрессом), но взаимодействие на местах в Сирии идет, и оно достаточно успешно. Эффективно действует меморандум по предотвращению конфликтов в воздухе, цитировало Антонова РИА «Новости». Вполне можно предположить, что реальные примеры взаимодействия американских военных с российскими оказываются сильнее пропагандистской шумихи – и это сказалось на перемене их отношения к России.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............