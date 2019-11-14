Экс-командующий силами США оценил вероятность столкновения американских и российских военных

Бывший командующий силами спецопераций центрального командования США генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата заявил, что столкновение американских военных с сирийскими и российскими в Сирии маловероятно.

«Единственный вариант, при котором может быть такое столкновение, это если сирийцы или россияне или кто-то еще, кроме ИГ*, решат напасть на американцев... Заявленная миссия (США) по-прежнему заключается в борьбе с ИГ. Я был бы удивлен, если бы миссия заключалась в противостоянии кому-то еще в регионе. Но, как и везде, у них (военных США – ред.) есть право на самооборону в случае нападения», – сказал Нагата, передает РИА «Новости».

Комментируя возможные сроки пребывания военных США в Сирии, бывший командующий затруднился сказать, когда войска будут выведены. Он отметил, что благодаря сотрудничеству с курдскими «Сирийскими демократическими силами» группировке ИГ был нанесен серьезный урон, но она еще не побеждена.

«Сейчас эти отношения (с курдами) ослабли, а американское военное присутствие уменьшилось. Сколько займет борьба с ИГ? Теперь это займет гораздо больше времени», – добавил он.

При этом Нагата предположил, что формирование нового правительства Сирии вряд ли сможет повлиять на борьбу с ИГ: «Каким бы ни было новое правительство Сирии, оно столкнется с угрозой ИГ, потому что группировка имеет значительное присутствие на их территории. Это угроза не только для сирийского правительства, но и для всего региона. По моему мнению, вне зависимости от того, кто возглавит новое правительство, им придется этим заниматься. Будет ли это правительство считать военное присутствие США полезным, нельзя сказать, пока мы не узнаем, кто войдет в новое правительство».

Также стало известно, что США, Россия и Турция могут создать спецканал связи по предотвращению конфликтов в Сирии, который необходим для успешной борьбы с терроризмом.

«Такой канал по сути уже существует. Мы регулярно общаемся с турками по теме предупреждения конфликтов. Кроме того, остается в силе и канал предотвращения конфликтов с россиянами. Думаю, он еще используется в значительной степени», – сказал экс-командующий Центральным командованием США на Ближнем Востоке генерал в отставке Джозеф Вотел.

Говоря о спасении жизни людей, генерал отметил, что «есть много примеров», предложив продолжать такое общение и создать аналогичный канал в регионе Персидского залива для предотвращения возможных конфликтов с Ираном.

«Важно использовать любую возможность для общения с противником», – подчеркнул Вотел.

Майкл Нагата также поддержал создание трехстороннего канала связи. «Это возможно, но сложно. Наиболее вероятным вопросом, по которому могут быть достигнуты договоренности, – это по борьбе с терроризмом. Потому что терроризм представляет угрозу и для Турции, и для России, и для Сирии, и для США, и для Ирака. С этим все согласны. Это сфера, в которой у всех одинаковые интересы. Если и будет одна тема, хотя это и будет очень сложный вопрос, как мы создадим эффективную координацию, то этой темой будет борьба с терроризмом», – сказал он.

Ранее Дональд Трамп объяснил Реджепу Эрдогану присутствие американских военных в Сирии необходимостью защиты нефтяных месторождений.

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