Лавров разрушает антироссийский альянс США и ЕС

Министр иностранных дел России выступил с жестким заявлением, в рамках которого прямо обвинил США в попытке сорвать миротворческий процесс в Донбассе. По словам Сергея Лаврова, именно американцы стоят за демаршем Киева, отказавшегося от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения. Так глава МИД РФ пытается вбить клин между США и ЕС − и именно сейчас подобная тактика может сработать.

«Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на Нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон. Видимо, поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство», - рассказал Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

Большого секрета министр, конечно, не открыл. На то, что американцы заинтересованы в саботировании миротворческого процесса на Украине, российские официальные лица указывали неоднократно. Вокруг этого тезиса даже сложилась определенная национальная мифология, согласно которой нестабильная и воюющая Украина нужна американцам для «сдерживания России», - именно на нее и намекает Лавров, говоря о «геополитических видах».

Высказывание главы МИД интересно по другой причине: сложно припомнить случай, когда этот тезис и эта мифология высказывались бы столь прямо и на столь высоком уровне. Обычно их обсасывают публицисты и другие комментаторы рангом пониже, снабжая изрядной долей конспирологии. При этом Лавров, давая интервью, прекрасно понимал, что на его слова обратят внимание на Западе - тема и статус такие, что трудно остаться неуслышанным.

Особо стоит отметить и то, что обвинения выдвинуты не расплывчатые («влияют», подговаривают», «саботируют»), а вполне конкретные: американцы хотя и не участвуют в Минском процессе, блокируют его наиболее четкие и практические инициативы. В данном случае - это разведение сил по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Может показаться, что таким ужесточением формулировок Лавров пытается спасти Минские соглашения от деструктивного влияния американцев. Но может быть и так, что ведущаяся им игра гораздо сложнее и преследует более глобальные цели.

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О «сдерживании России» через Украину можно рассуждать долго, перечисляя ее причины - от фантомных болей Америки из времен «холодной войны» до желания урезать рынок сбыта российского газа в пользу своего СПГ. В то же время ситуация с американским вмешательством в украинские дела многообразнее и выходит за рамки одного лишь «сдерживания России». Сейчас Украина - поле битвы между противоборствующими американскими лагерями, и мотивы у генералов этих лагерей гораздо более приземленные , чем геополитическое противостояние с РФ.

Украина - это колония, с которой кормятся англосаксы в пробковых шлемах. Сын фаворита Демпартии Джо Байдена Хантер получал в местной компании «Буризма» огромные деньги чисто за фамилию. Глава комитета Палаты представителей по разведке и главный «мотор» попытки импичмента Трампа Адам Шифф пытался воспрепятствовать расследованию против фирм, которые выкачивали деньги из Украины и в которых он имел собственный инвестиционный интерес. Спецпосланник Курт Волкер оказался лоббистом оружейных компаний и его как бы дипломатическая работа над поставками Киеву вооружений могла быть щедро вознаграждена.

Проще говоря, за попытками американцев влиять на украинскую политику все чаще обнаруживаются не национальные интересы США и не сложные геополитические стратегии, а большие деньги и огромный страх за свою карьеру.

С приходом в Белый дом Трампа ситуация для возделывающих украинскую делянку демократов усложнилась, и для Украины фактически была создана параллельная система власти. Отношения в Киевом и Москвой сделали токсичной темой для Трампа, чтобы у него было как можно меньше желания в них лезть, а ключевые люди на местах (в первую очередь, бывший посол Мари Йованович) продолжили свою деятельность во благо бонз Демократической партии.

Сейчас об этом рассказывают все лояльные республиканцам американские СМИ, а сам Трамп, закрыв кейс с импичментом, приступил ко второму этапу зачистки госдеповских рядов на Украине (первый затронул Йованович и Волкера). Очередное сообщение о том, что «правая рука» президента Зеленского - глава президентского офиса Андрей Богдан подал в отставку, может быть частью этого процесса: от Богдана администрация Трампа пыталась избавиться уже давно.

Все эти дрязги, коррупционные скандалы и попытки запихнуть свои скелеты подальше в украинский шкаф для обоих лагерей (а значит - для США в целом) на текущий момент гораздо важнее, чем вопросы войны и мира в Донбассе. Иными словами, все эти срывы развода сил могут быть игрой за или против Зеленского с той или другой стороны, а не геополитикой и не противостоянием с Россией в чистом виде. Минский процесс мог стать случайной жертвой борьбы американцев меж собой - и он действительно выглядит жертвой, по крайней мере Зеленский, изначально настроенный на «решительные шаги в Донбассе» и имевший к тому возможности, теперь затих.

Это создает выгодную ситуацию для России, которой и воспользовался Лавров, неожиданно сформулировавший старую проблему на новый лад.

Минский процесс не время оплакивать - это время уже ушло: если посмотреть на пункты Минского соглашения внимательно, становится понятно, что его окончательная реализация (или, как говорит Лавров, имплементация) практически невозможна. Потому как невозможно, к примеру, представить участие партии «Правого сектора*» в выборах в Донбассе, а именно это соглашение в конечном итоге и предусматривает.

То есть миротворческий процесс изначально был приговорен к тому, чтобы застрять - с помощью американцев или без оной.

Готовиться нужно к наиболее вероятному сценарию, а наиболее вероятным выглядит тот, по которому донбасский конфликт заморозят на годы вперед, как это случилось с Приднестровьем. Это автоматически означает бессрочность американских санкций, но и без этого очевидно, что снимать с нас санкции американцы не будут - слишком уж они удобный инструмент нечистоплотной конкуренции на рынке, как минимум, углеводородов и вооружений. Эти санкции если не навсегда, то очень надолго вне зависимости от того, президент от какой партии сидит в Белом доме.

А вот Европа - другое дело. Россия заинтересована прежде всего в прекращении санкционной войны с ЕС - это гораздо актуальнее, ценнее, а главное - реализуемо хотя бы теоретически.

В контексте всего вышеизложенного (и проговоренного Лавровым) легко представить, как сложившаяся ситуация выглядит со стороны Евросоюза, который, в отличие от США, мотивирован на разрешение военного конфликта у своих границ и на восстановление нормальной торговли с Россией. Она выглядит так, что американцы из собственных шкурных интересов вставляют палки в колеса европейской миротворческой инициативе, которую лично ведут самые влиятельные люди в ЕС - Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Европейцы видят, что их усилия пробуксовывают стараниями американцев. Они являются свидетелями недобросовестной конкуренции США на их рынке (наиболее показательный пример - «Северный поток - 2»). Они понимают, что поставлены в условия хронического конфликта, при котором Европа теряет деньги, а Америка получают дополнительную прибыль. И им все это сильно не нравится, если судить по тем отповедям, которые транслирует Берлин в адрес Вашингтона, и тем показательно плохим отношениям, которые сложились между Макроном и Трампом за последний год.

Подчеркивая перед всем миром тот факт, что американцы вредят европейским миротворческим усилиям на Украине и - через это - европейскому бизнесу с Москвой, глава МИД РФ пытается вставить лом в ту щель недоверия и неприязни, про прошла по некогда единому Западу, отделив США от ЕС.

Игра на противоречиях и разрушение западного антироссийского альянса, показательно собранного в 2014 году, - наш стратегический интерес. Он именно в этом, а не в имплементации Минских соглашений, которые всегда казались мертворожденными, но теперь превратились в тот самый лом, который расширяет трещину.

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