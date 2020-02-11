Взгляд
11 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» достроят благодаря коронавирусу

Движения «Академика Черского» многое говорят о ситуации с «Северным потоком – 2»Фото: flot.gazprom.ru
В ночь на понедельник судно «Академик Черский» неожиданно покинуло Находку и отправилось в Сингапур, где когда-то было построено. Отраслевые эксперты считают, что именно на это судно возложена важнейшая задача по завершению «Северного потока – 2». По их мнению, в проект, где сейчас задействован «Черский», вполне могли быть внесены изменения из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Подробности...
Перейти а раздел…

Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937 году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
Перейти а раздел…

Лавров разрушает антироссийский альянс США и ЕС

Ужесточением формулировок Лавров пытается спасти Минские соглашения от деструктивного влияния американцевФото: Александр Щербак/ТАСС
Министр иностранных дел России выступил с жестким заявлением, в рамках которого прямо обвинил США в попытке сорвать миротворческий процесс в Донбассе. По словам Сергея Лаврова, именно американцы стоят за демаршем Киева, отказавшегося от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения. Так глава МИД РФ пытается вбить клин между США и ЕС − и именно сейчас подобная тактика может сработать.  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

США готовятся к ядерной войне

Александр Тимохин, журналист
США начали превращать механизмы ядерного сдерживания в механизмы ядерного нападения. Это заставляет задуматься, чего хочет эта страна, и какие действия ее элиты планируют предпринять. И против кого. А еще – нужно ли им это позволить. Подробности...

Триумф паразитов

Азамат Цебоев, журналист
Победа Пон Джун Хо на премии «Оскар» показала, что на Академии еще рано ставить крест – она не превратилась в кинополитбюро, состоящее из заслуженных зануд. Подробности...

Дональд Трамп добьет демократов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Инициатива сейчас на стороне президента, а демократы не только лишились информационных козырей, но и постепенно тонут в болоте внутриполитической борьбы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Тяжелое поражение Ангелы Меркель

    Как корейское кино шло к триумфу на «Оскаре»

    В каких странах мира больше всего выпивают

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии?
          • Дешевле, чем Европе

          • Дороже, чем Европе

          • Так же, как Европе

          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Германии сообщили о пользе американских санкций для России
              Захарова раскритиковала Японию в ситуации с карантинным лайнеромТрамп пригрозил создать «самые мощные» ядерные силы в миреНа Украине заявили о гибели промышленностиНАСА понадобились деньги на места в российских «Союзах»
              Заставлявший ребенка стоять на макаронах отчим получил срокСандерс обошел Байдена в предвыборной гонке в СШАВолонтер рассказала о мародерстве ВСУ под ДонецкомФиларет обвинил ПЦУ в желании захватить имущество «Киевского патриархата»
              В Астрахани учительницу заподозрили в интиме с девятиклассникомЧисло пострадавших при ударе Ирана военных США превысило 100 человекНицой «раскрыла заговор» против украинского языка на «Евровидении»Соловьев не стал осуждать за хохот сообщавшую о выплатах льготникам ведущую

              ситуация в Идлибе


              НАТО не придет на помощь Эрдогану в Сирии

              ракетным огнем


              «Панцири» отразили две атаки дронов на Хмеймим

              плавучий космодром


              Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию

              Видео

              парад в Париже


              Позорные ошибки Запада научились замалчивать

              массовые погромы


              Китайские мусульмане оказались в центре беспорядков в Казахстане

              статус Шпицбергена


              Норвегия применила против России наглую тактику

              домашнее насилие


              Мужчины Запада нашли ответ на женское издевательство

              День памяти Пушкина


              Владимир Можегов: С живым Пушкиным Россия избежала бы революции

              Приватизация земли


              Андрей Манчук: Зеленский приступил к продаже родины

              Двойной удар


              Дональд Трамп добьет демократов

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              По какой цене Россия должна продавать нефть Белоруссии?

              Лавров разрушает антироссийский альянс США и ЕС

              Ужесточением формулировок Лавров пытается спасти Минские соглашения от деструктивного влияния американцев   11 февраля 2020, 08:40
              Фото: Александр Щербак/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Министр иностранных дел России выступил с жестким заявлением, в рамках которого прямо обвинил США в попытке сорвать миротворческий процесс в Донбассе. По словам Сергея Лаврова, именно американцы стоят за демаршем Киева, отказавшегося от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения. Так глава МИД РФ пытается вбить клин между США и ЕС − и именно сейчас подобная тактика может сработать.

              «Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на Нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон. Видимо, поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство», - рассказал Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

              Большого секрета министр, конечно, не открыл. На то, что американцы заинтересованы в саботировании миротворческого процесса на Украине, российские официальные лица указывали неоднократно. Вокруг этого тезиса даже сложилась определенная национальная мифология, согласно которой нестабильная и воюющая Украина нужна американцам для «сдерживания России», - именно на нее и намекает Лавров, говоря о «геополитических видах».

              Высказывание главы МИД интересно по другой причине: сложно припомнить случай, когда этот тезис и эта мифология высказывались бы столь прямо и на столь высоком уровне. Обычно их обсасывают публицисты и другие комментаторы рангом пониже, снабжая изрядной долей конспирологии. При этом Лавров, давая интервью, прекрасно понимал, что на его слова обратят внимание на Западе - тема и статус такие, что трудно остаться неуслышанным.

              Особо стоит отметить и то, что обвинения выдвинуты не расплывчатые («влияют», подговаривают», «саботируют»), а вполне конкретные: американцы хотя и не участвуют в Минском процессе, блокируют его наиболее четкие и практические инициативы. В данном случае - это разведение сил по всей линии соприкосновения в Донбассе.

              Может показаться, что таким ужесточением формулировок Лавров пытается спасти Минские соглашения от деструктивного влияния американцев. Но может быть и так, что ведущаяся им игра гораздо сложнее и преследует более глобальные цели.

              О «сдерживании России» через Украину можно рассуждать долго, перечисляя ее причины - от фантомных болей Америки из времен «холодной войны» до желания урезать рынок сбыта российского газа в пользу своего СПГ. В то же время ситуация с американским вмешательством в украинские дела многообразнее и выходит за рамки одного лишь «сдерживания России». Сейчас Украина - поле битвы между противоборствующими американскими лагерями, и мотивы у генералов этих лагерей гораздо более приземленные, чем геополитическое противостояние с РФ.

              Украина - это колония, с которой кормятся англосаксы в пробковых шлемах. Сын фаворита Демпартии Джо Байдена Хантер получал в местной компании «Буризма» огромные деньги чисто за фамилию. Глава комитета Палаты представителей по разведке и главный «мотор» попытки импичмента Трампа Адам Шифф пытался воспрепятствовать расследованию против фирм, которые выкачивали деньги из Украины и в которых он имел собственный инвестиционный интерес. Спецпосланник Курт Волкер оказался лоббистом оружейных компаний и его как бы дипломатическая работа над поставками Киеву вооружений могла быть щедро вознаграждена.

              Проще говоря, за попытками американцев влиять на украинскую политику все чаще обнаруживаются не национальные интересы США и не сложные геополитические стратегии, а большие деньги и огромный страх за свою карьеру.

              С приходом в Белый дом Трампа ситуация для возделывающих украинскую делянку демократов усложнилась, и для Украины фактически была создана параллельная система власти. Отношения в Киевом и Москвой сделали токсичной темой для Трампа, чтобы у него было как можно меньше желания в них лезть, а ключевые люди на местах (в первую очередь, бывший посол Мари Йованович) продолжили свою деятельность во благо бонз Демократической партии.

              Сейчас об этом рассказывают все лояльные республиканцам американские СМИ, а сам Трамп, закрыв кейс с импичментом, приступил ко второму этапу зачистки госдеповских рядов на Украине (первый затронул Йованович и Волкера). Очередное сообщение о том, что «правая рука» президента Зеленского - глава президентского офиса Андрей Богдан подал в отставку, может быть частью этого процесса: от Богдана администрация Трампа пыталась избавиться уже давно

              Все эти дрязги, коррупционные скандалы и попытки запихнуть свои скелеты подальше в украинский шкаф для обоих лагерей (а значит - для США в целом) на текущий момент гораздо важнее, чем вопросы войны и мира в Донбассе. Иными словами, все эти срывы развода сил могут быть игрой за или против Зеленского с той или другой стороны, а не геополитикой и не противостоянием с Россией в чистом виде. Минский процесс мог стать случайной жертвой борьбы американцев меж собой - и он действительно выглядит жертвой, по крайней мере Зеленский, изначально настроенный на «решительные шаги в Донбассе» и имевший к тому возможности, теперь затих.

              Это создает выгодную ситуацию для России, которой и воспользовался Лавров, неожиданно сформулировавший старую проблему на новый лад.

              Минский процесс не время оплакивать - это время уже ушло: если посмотреть на пункты Минского соглашения внимательно, становится понятно, что его окончательная реализация (или, как говорит Лавров, имплементация) практически невозможна. Потому как невозможно, к примеру, представить участие партии «Правого сектора*» в выборах в Донбассе, а именно это соглашение в конечном итоге и предусматривает.  

              То есть миротворческий процесс изначально был приговорен к тому, чтобы застрять - с помощью американцев или без оной.

              Готовиться нужно к наиболее вероятному сценарию, а наиболее вероятным выглядит тот, по которому донбасский конфликт заморозят на годы вперед, как это случилось с Приднестровьем. Это автоматически означает бессрочность американских санкций, но и без этого очевидно, что снимать с нас санкции американцы не будут - слишком уж они удобный инструмент нечистоплотной конкуренции на рынке, как минимум, углеводородов и вооружений. Эти санкции если не навсегда, то очень надолго вне зависимости от того, президент от какой партии сидит в Белом доме.

              А вот Европа - другое дело. Россия заинтересована прежде всего в прекращении санкционной войны с ЕС - это гораздо актуальнее, ценнее, а главное - реализуемо хотя бы теоретически.

              В контексте всего вышеизложенного (и проговоренного Лавровым) легко представить, как сложившаяся ситуация выглядит со стороны Евросоюза, который, в отличие от США, мотивирован на разрешение военного конфликта у своих границ и на восстановление нормальной торговли с Россией. Она выглядит так, что американцы из собственных шкурных интересов вставляют палки в колеса европейской миротворческой инициативе, которую лично ведут самые влиятельные люди в ЕС - Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

              Европейцы видят, что их усилия пробуксовывают стараниями американцев. Они являются свидетелями недобросовестной конкуренции США на их рынке (наиболее показательный пример - «Северный поток - 2»). Они понимают, что поставлены в условия хронического конфликта, при котором Европа теряет деньги, а Америка получают дополнительную прибыль. И им все это сильно не нравится, если судить по тем отповедям, которые транслирует Берлин в адрес Вашингтона, и тем показательно плохим отношениям, которые сложились между Макроном и Трампом за последний год.

              Подчеркивая перед всем миром тот факт, что американцы вредят европейским миротворческим усилиям на Украине и - через это - европейскому бизнесу с Москвой, глава МИД РФ пытается вставить лом в ту щель недоверия и неприязни, про прошла по некогда единому Западу, отделив США от ЕС.

              Игра на противоречиях и разрушение западного антироссийского альянса, показательно собранного в 2014 году, - наш стратегический интерес. Он именно в этом, а не в имплементации Минских соглашений, которые всегда казались мертворожденными, но теперь превратились в тот самый лом, который расширяет трещину.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............