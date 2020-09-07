Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

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Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Китай готов надавить на ахиллесову пяту США REUTERS/Jason Lee
Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20% принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется ли этот поистине катастрофический для всего мира прогноз – и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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В России выросло «тепличное» поколение молодых патриотов

По мнению социологов, для нового поколения имеют большое значение слова «справедливость», «коррупция», «отношения», «любовь», в отличие от поколения 90-х. Сергей Коньков/ТАСС
«Можем повторить!» – это для старшего или среднего поколений. Нынешние молодые не хотят «повторять» – доходить до Берлина или Парижа. Они патриоты, но при этом не изоляционисты, не почвенники», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Такой вывод социолог делает на основе опросов, проведенных среди российской молодежи. Чем поколение 20-летних отличается от своих предшественников? Подробности...
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Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

Америку ждет очень мрачное будущее, полагают сами же многие американцы REUTERS/Stephen Mature
Западные историки и философы предсказывают Соединенным Штатам очень мрачное будущее. Впрочем, у «заката и падения» американской империи есть разные варианты – от вялого угасания до взрывного шока. В чем причины краха Америки, по мнению этих экспертов – и как будет выглядеть ожидаемая ими уже в ближайшие годы катастрофа крупнейшей мировой державы? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Отдельный вопрос – почему все, кого якобы хотели устранить с помощью «Новичка», выжили? Один раз это ещё можно было бы объяснить ошибкой. У любых спецслужб есть куда более простые и эффективные способы подстроить чью бы то ни было смерть, не оставляя следов. Подробности...

Шахматную партию Навального Россия может выиграть

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело Алексея Навального начинает все больше напоминать «Скрипалиаду». Провокацию, направленную на ухудшение российско-западных отношений и дискредитацию российских властей. Вопрос в том, как России отвечать? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Как в русской армии появились партизаны

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Лубочное изображение партизана – народного мстителя продолжили в годы Великой Отечественной войны придворные историки КПСС, вот и представляем мы партизана таким. На самом деле партизан – кадровый военный. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

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  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
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    Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

    Никита Коваленко
    политический обозреватель
    		7 сентября 2020, 18:10

    Ситуация с внезапной комой Алексея Навального окончательно превратилась в политическую игру – а вероятнее всего, так и затевалась. И дело даже не в заявлениях ЕС и США о возможных новых санкциях против России, а также в спекуляциях на тему необходимости остановить «Северной поток – 2». Всё это лишь дополняет картину и снимает вопросы о целях и бенефициарах. Ключевым же моментом, превратившим эту историю в новую «скрипалиную песнь», стало возникновение в ней «Новичка».

    Всё это мы уже видели, когда в британском Солсбери, как утверждалось, отравили бывшего сотрудника ГРУ, перебежчика Сергея Скрипаля, поменялись лишь фигуранты событий. Именно тогда широкая общественность впервые услышала о «Новичке», который якобы и стал орудием покушения. Заговорили о нём тогда не случайно – фактически единственным аргументом Запада при выдвижении обвинений в адрес Москвы стали заявления, что «секрет» этого вещества якобы известен только России, которая его и разработала.

    И это, конечно же, абсолютная дезинформация. Во-первых, это не одно, а целая группа из нескольких десятков фосфорорганических отравляющих веществ (ОВ) нервно-паралитического действия, ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Во-вторых, само название «Новичок» – не официальное. Как подчёркивали в МИД России, НИОКР с таким обозначением в нашей стране не было. Запад, судя по всему, позаимствовал этот термин у одного из участников разработки этих ОВ Вила Мирзаянова. Не исключено, что учёные просто называли так своё детище в обиходе, а может, и вовсе это выдумка самого Мирзаянова. Что же касается отдельных нервных агентов, то им присваивались буквенно-числовые обозначения: А-230, А-232, А-242, А-234 и т. д. Скрипали, как утверждалось, были отравлены A-234.

    В-третьих, разработка данных веществ велась не в России, а ещё в СССР. По словам одного из учёных, трудившихся над этими ОВ, работа осуществлялась по заказу советского Минобороны в качестве одного из аспектов секретной программы по созданию химического вооружения «Фолиант». Однако не стоит забывать, что ещё в 1987 году в ходе работы над Конвенцией о запрещении химоружия Советский Союз заявил о прекращении всех разработок на данном направлении. Больше они в нашей стране не возобновлялись, а сами запасы таких вооружений были полностью ликвидированы в 2017 году. Причём это подтверждали и в ОЗХО, которая неоднократно проводила инспекции на российской территории.

    Кроме того, на самом деле «секрет» веществ указанной группы известен широкому кругу стран. В мировой научной литературе эти ОВ фигурировали как минимум с 1995 года. В Минобороны РФ отмечали, что спектр одного из них был представлен в базе данных Американского Института Стандартов в версии 1998 года, однако позднее записи удалили.

    Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

    На сайте британского Королевского химического общества информация об А-234 содержится до сих пор. Уже упоминавшийся Вил Мирзаянов в середине 1990-х годов эмигрировал в США, и в 2008-м опубликовал там книгу, в которой, по собственным словам, описал химическую формулу одного из нервных агентов группы (судя по всему, того же А-234).

    В свою очередь, президент Чехии Милош Земан заявлял, что в его стране в небольшом количестве производился «Новичок». То есть все необходимые сведения, а значит, и возможность синтеза в лабораториях были доступны как Соединённым Штатам, так и европейским странам, да вообще кому угодно. «Монополия» же России на «Новички» – не более чем выдумка западных политиков.

    А теперь давайте вернёмся к ситуации и представим, что власти некой страны вдруг вознамерились кого-то ликвидировать. Совершенно глупо было бы использовать для этого яд, в применении которого их ранее уже обвиняли. Да ещё и потом отпускать жертву на лечение в другую страну. Зачем? Специально, чтобы эту отраву могли обнаружить? То есть на Западе считают полными идиотами то ли руководство России, то ли вообще всю мировую общественность, которой они преподносят подобную информацию. Кроме того, речь ведь идёт о чрезвычайно мощном ОВ.

    Все мы хорошо помним и очистку военными города Солсбери от его следов, и якобы отравившихся на месте происшествия полицейских, и погибшую спустя несколько месяцев британку Дон Стёрджес, и кремированного кота Скрипаля (из опасений, что на его теле могли остаться частицы ядовитого вещества). Однако ни в кафе, где пил чай Алексей Навальный, ни в самолёте, на котором он летел, ни в больнице, куда его отвезли, никто больше не пострадал. Видимо, в России «Новичок» уже следов не оставлял.

    Зачем вообще использовать для устранения какого-либо отдельно взятого человека химоружие, предназначенное для массового поражения? Дело тут не только в стрельбе из пушки по воробьям, но и в опасности возникновения сопутствующих жертв. Да и шансы раскрыть себя резко повышаются. Даже если допустить, что мощное ОВ адаптировали для точечного применения против одной конкретной цели, то всё равно у любых спецслужб есть куда более простые и эффективные способы подстроить чью бы то ни было смерть, не оставляя следов. От автокатастрофы до нападения хулиганов. Тем более велик этот выбор, если «ликвидаторы» действуют на собственной территории.

    Отдельный вопрос – почему все, кого якобы хотели устранить с помощью «Новичка», выжили? Один раз это ещё можно было бы объяснить ошибкой. Так, Вил Мирзаянов утверждал, что Скрипали не погибли якобы только благодаря падению концентрации вещества в условиях высокой влажности в Британии (правда, в ОЗХО заявляли, что этот нервный агент устойчив к погодным условиям). Но дважды наступить на те же грабли – это уже из разряда фантастики. Да ещё и во второй раз в максимально благоприятной обстановке – находясь у себя в стране. Причём вместо того, чтобы завершить начатое, жертву почему-то отправляют на лечение. Это что, «ликвидаторов» внезапно замучила совесть?

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    Таким образом, если последовать логике заявлений о том, что за случившимся с Навальным якобы стоит Россия, отравившая его веществом из группы «Новичков», то вырисовывается совершенно абсурдная ситуация. Она не вписывается не только в рамки практики спецслужб, но даже в понятие о банальном здравом смысле. На этом фоне куда более реалистичной выглядит версия о довольно топорной политической провокации, подстроенной Западом, у которого, в отличие от России, есть для этого все мотивы.


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