«Северный поток-2» мешает газовому блицкригу США в ЕС

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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Северный поток-2» мешает газовому блицкригу США в Европе

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Загадочное отравление Навального расставляет все на свои места: помогает наладить подпортившиеся отношения США и Германии, и при этом снимает с Берлина тягостное обязательство во что бы то ни стало завершить строительство «Северного потока-2». Подробности...

Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
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  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
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Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
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    «Северный поток-2» мешает газовому блицкригу США в ЕС

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		4 сентября 2020, 17:35

    Первое, что сделала Ангела Меркель, когда речь зашла о вероятных новых санкциях против России в связи с делом об отравлении Навального, так это вывела за скобки проект «Северный поток-2». Мол, здесь экономика, там политика – взболтать, но не смешивать. После последовавшего затем заявления той же Меркель о том, что Навальный был отравлен «Новичком», а России придется отвечать на вопросы в контексте этого «преступления», новые санкции уже кажутся неотвратимыми.

    Однако же, сдается, Евросоюз уже использовал весь набор экономических санкций, которые способны насолить России в большей мере, чем самому ЕС. Здесь сложно выдумать что-то принципиально новое. На фоне развивающегося коронавирусного кризиса любые взаимно вредные экономические санкции кажутся не просто глупыми, но самоубийственными.

    В какой-то момент показалось, что кейс Навального выльется в очередные точечные санкции против отдельных юридических лиц и персоналий. Скажем, ЕС мог бы «списать» у США недавние санкции против российских НИИ, которые, по мнению американцев, причастны к разработке химического оружия. А также внести еще десяток-другой политиков, чиновников и бизнесменов в санкционный лист, не причинив особо вреда ни им самим, ни европейско-российским отношениям.

    Но скорость, с которой следуют резкие заявления, и прямое вовлечение канцлера Германии в эту мутную историю, говорят о том, что малой кровью не обойтись. А если это не новые экономические санкции, тогда что? Бритва Оккама говорит нам: велика вероятность того, что самое простое решение и есть самое верное. Заявление Меркель должно было помочь избежать спекуляций на теме «Северного потока-2» сразу после транспортировки Навального в Германию. Но, судя по всему, дело именно в этой пресловутой трубе.

    Волна, поднятая Меркель вокруг Навального, уже докатилась до Вашингтона – главного интересанта блокирования российского трубопроводного проекта. К Меркель особо не придерешься: едва ли Берлин будет активно вставлять палки в колеса проекту, от которого выигрывает, в первую очередь, сама Германия. Германии и Евросоюзу в целом достаточно не предпринимать активных действий для завершения проекта, палки же будет вставлять Вашингтон.

    Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

    В свете грядущих выборов Дональд Трамп вряд ли станет всерьез сопротивляться новым антироссийским санкциям, если на них будут настаивать демократы и часть его собственной партии. Второй «Рашагейт» Трампу не нужен. Тем более, что сам он планирует активно бомбардировать своего конкурента альтернативным проектом «Украиногейта», который посвящен теме финансирования украинскими олигархами предвыборной кампании демократов в 2016 году.

    США могут задействовать новые санкции как против самого «Северного потока-2» (санкции, препятствующие сертификации и вводу в эксплуатацию новой трубы), так и ассиметричные меры, ограничив кредитование России, повысив издержки экспортно-импортных операций РФ, номинированных в долларах, и т.п.

    Маловероятно, что даже эти серьезные меры способны полностью заблокировать трубопроводный проект, но, судя по всему, такая задача и не стоит. Реальная цель – максимально отсрочить реализацию проекта, позволив американским нефтегазовым гигантам, оправившись от недавнего шока нефтяных цен, развернуть в перспективе ближайших 3-5 лет инфраструктуру доставки СПГ в Европу.

    Если вдруг еще и Белоруссию удастся взломать, то основные маршруты доставки газа в Европу пойдут через контролируемую американцами Украину и бурлящую на распутье Белоруссию. Создав искусственный дефицит газа в Европе, американские корпорации получают контракты и точку входа на премиальный рынок, который, казалось бы, давно поделен между Россией, Норвегией, Катаром и Алжиром. Единственный проект, который может помешать газовому блицкригу США – «Северный поток-2».

    Возникает логичный вопрос: зачем это все самой Меркель? Вопрос не из праздных и действительно требует прояснения. Ангела Меркель покидает канцлерское кресло в 2021 году и вопрос о преемнике до сих пор не решен. Внутрипартийный кризис в правящей партии ХДС и февральская отставка ставленницы Меркель – Аннегрет Крамп-Карренбауэр с поста главы партии ставят выстроенную за долгие годы систему власти имени Меркель перед серьезной угрозой. Меркель как никогда прежде нуждается в поддержке.

    Можно предположить, что такая поддержка обещана канцлеру в США. А потому нарастающий конфликт между Германией и Штатами по поводу экстерриториальных санкций в отношении «Северного потока-2» оказался очень не кстати. Требования наказать США за наглость угрожать европейским странам санкциями из-за российской трубы звучат все настойчивей. Возможно, история с Навальным стала для Меркель просто удобным поводом купировать растущий антиамериканизм в германском истеблишменте, который привык зарабатывать на импорте и распределении российского газа, да и вообще вести дела с Россией и в России так, как они привыкли.

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    Если принять эту версию на веру, то загадочное отравление Навального расставляет все на свои места: помогает наладить подпортившиеся отношения США и Германии, и при этом снимает с Берлина тягостное обязательство во что бы то ни стало завершить строительство «Северного потока-2». Немецкая экономика сжимается, как и экономика всего Евросоюза, новые проекты могут подождать, а политическая целесообразность стимулирует политиков к нестандартным решениям своих проблем.

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