NYP: Шварценеггер предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей

NYP: Арнольд Шварценеггер предстанет перед судом 12 октября из-за ДТП

Tекст: Мария Иванова

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер предстанет перед судом 12 октября по делу о ДТП с его участием, сообщает газета New York Post со ссылкой на судебные документы. Авария произошла в январе 2022 года, когда внедорожник актера проехал на красный свет и столкнулся с легковым автомобилем.

«Начало суда присяжных по иску Шерил Огустин против Шварценеггера и его кинокомпании запланировано на 12 октября в суде Беверли-Хиллз», – говорится в материале издания.

Ожидается, что Шварценеггер даст показания первым после выбора жюри и оглашения позиций сторон, отмечает РИА «Новости».

Согласно документам, актер признает свою вину в проезде на запрещающий сигнал светофора и провоцировании столкновения. Потерпевшая утверждает, что получила постоянную травму мозга, а также другие повреждения, которые мешают ей работать и доставляют физические и эмоциональные страдания.

Женщина требует возмещения расходов на лечение, компенсации упущенных доходов и стоимости утраченного автомобиля. Сумма иска не раскрывается.

Защита Шварценеггера настаивает на введении особых мер безопасности и ограничении съемок в суде, однако обвинение выступает за публичность процесса, решение по этому вопросу пока не принято.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года немецкие таможенники оштрафовали Арнольда Шварценеггера за провоз незадекларированных дорогих часов.