Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Глава Института Гете заявила о конце культурных связей между Россией и ФРГ
Глава Института Гете Йост: Культурным связям между Россией и ФРГ пришел конец
Президент Института Гете Геше Йост назвала прекращение работы немецких центров завершением целой эпохи в отношениях ФРГ и России.
«Закрытие филиалов знаменует собой конец целой эпохи в германо-российских культурных отношениях», – приводит ТАСС слова руководителя института. Йост напомнила, что представительства в Москве и Петербурге открылись после падения Берлинской стены.
Позднее, в 2009 году, начал работу филиал в Новосибирске. Теперь руководство планирует обсудить дальнейшие действия с министерством иностранных дел ФРГ.
Исполнительный директор Немецкого культурного совета Олаф Циммерман также выразил сожаление из-за случившегося. Он отметил, что закрываются самые последние двери для обмена между государствами. По его словам, институт оставался одним из последних ростков диалога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений Института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответных мер Москвы.
Политолог Александр Рар предупредил о риске полного разрыва двусторонних культурных связей на долгие десятилетия.