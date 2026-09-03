Путин раскрыл детали кулуарных бесед на Восточном экономическом форуме

Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

Tекст: Денис Тельманов

Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

«О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.