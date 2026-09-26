  • Новость часаЛавров возложил на Украину вину за ущерб судоходству в Черном море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия подготовила крышку для Волчанского котла
    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине
    МИД Белоруссии: ЕС жертвует своими гражданами ради глобального доминирования
    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников
    Лавров назвал главное условие возобновления переговоров по Украине
    Песков похвалил помнящего «исконный русский язык» Зеленского
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж
    На Украине начала распространяться неизвестная инфекция
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    82 комментария
    26 сентября 2026, 21:32 • Новости дня

    Лавров предрек отказ США от однополярного мышления

    Лавров предсказал переход США к многостороннему мышлению

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что политические реалии заставят США принять принципы многосторонности в международных отношениях.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что Соединенные Штаты со временем осознают необходимость многополярного подхода, передает ТАСС.

    «Я уверен, что жизнь научит американских партнеров, чтобы все-таки начинать мыслить категориями многосторонности. Что они не одни в этом мире, кто представляет собой экономическую силу, военную силу и в целом самостоятельного игрока на международной арене», – заявил министр.

    Выступление министра иностранных дел России на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди дипломатов.

    В своем докладе Лавров обвинил западные страны в авантюрных действиях, которые ставят под угрозу жизни миллиардов людей.

    В ходе своего выступления российский дипломат обвинил европейские государства в целенаправленном срыве мирных инициатив по украинскому конфликту.

    24 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»
    Лавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о предметном разговоре главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, в ходе которого обсуждалась дестабилизация энергетических рынков.

    Захарова заявила, что стороны предметно обсудили широкую международную и двустороннюю повестку, включая минимизацию ущерба отношениям двух стран, передает РИА «Новости».

    «Но я бы обратила внимание на ту часть переговоров, в рамках которых обсуждался очень интересный аспект, который увязывает ситуацию вокруг Украины, украинского урегулирования и не только тесную координацию киевского режима с западноевропейскими партнерами, но и то, что деструктивные действия киевского режима, то есть по сути теракты и экстремистская деятельность, связанная с целенаправленным ударам по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков», – заявила Мария Захарова в эфире «Соловьев Life».

    Дипломат подчеркнула, что Вашингтон осознал прямую связь между ударами по инфраструктуре и колебанием цен на энергоресурсы. Москва неоднократно указывала на маниакальное стремление украинских властей атаковать трансграничные проекты, затрагивающие Россию, Казахстан и Турцию. По ее словам, террористический поход Киева против мировой энергетики угрожает не только российским объектам.

    Напомним, Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Рубио до встречи с Лавровым заявил о планах Трампа обсудить с Зеленским «энергетическое перемирие».

    Беседа Лаврова и Рубио продлилась примерно один час.

    Позже министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Комментарии (13)
    24 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон отказался поддержать антироссийскую декларацию Киева перед началом профильного заседания Совета Безопасности ООН.

    Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Документ был представлен перед началом обсуждения украинской тематики.

    Текст заявления совместно зачитали глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Инициативу Киева поддержали несколько западных стран.

    Среди государств, одобривших документ, оказались Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Британия.

    Антироссийский документ по Украине поддержало только 51 государство из 193 членов ООН.

    Месяцем ранее Вашингтон проигнорировал аналогичную совместную декларацию с осуждением действий Москвы.

    В мае американская администрация отказалась одобрять зачитанное украинским постпредом обращение.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Захарова указала на противоречия в реакции ЕС на приглашение Путина на G20
    Захарова указала на противоречия в реакции ЕС на приглашение Путина на G20
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков относительно возможного участия президента России Владимира Путина в саммите G20.

    Захарова в Telegram-канале обратила внимание на противоположные реакции европейских политиков на приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20.

    «Высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас и глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль дали противоположную реакцию на приглашение президенту России принять участие в саммите Двадцатки в США», – отметила Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что Кая Каллас назвала известие о приглашении тяжелым. При этом ее немецкий коллега счел ситуацию лакмусовой бумажкой и призвал использовать подобные возможности.

    В связи с этим Захарова усомнилась в самостоятельности решений, принимаемых представителями Евросоюза, предположив, что они лишь транслируют чужие установки.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль поддержал приглашение российского лидера на саммит G20.

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство возможным участием президента России в этом мероприятии.

    Напомним, США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами.

    Российская сторона пока не дала официального ответа на приглашение.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    В РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева категорически опроверг распространяемую украинскими изданиями информацию о подготовке трехсторонних встреч на территории США.

    Представитель спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева опроверг слухи СМИ Украины о якобы готовящихся контактах сторон в Нью-Йорке. Все эти данные были недостоверными, передает ТАСС.

    «Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут», – подчеркнул представитель Дмитриева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.

    До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие прогресса в процессе мирного урегулирования.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Путин заявил о сведении экономических отношений России и США к нулю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взаимодействие между Москвой и Вашингтоном в экономической сфере в настоящий момент практически полностью прекратилось, заявил президент России Владимир Путин.

    Текущий уровень экономических отношений между двумя государствами находится на минимальной отметке, сообщил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает РИА «Новости».

    «У нас с Соединенными Штатами сегодня все почти сведено к нулю», – сказал глава государства.

    В мае помощник президента России Дмитрий Песков заявил о нулевом уровне двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

    До этого представитель Кремля назвал почти полностью прекратившимися торговые связи двух стран.

    При этом в прошлом году Владимир Путин подчеркнул заинтересованность России в полномасштабном восстановлении диалога с США.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 09:52 • Новости дня
    Захарова объяснила расхождения в заявлениях Лаврова и Рубио

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему заявления главы российского МИД Сергея Лаврова и главы американской дипломатии Марко Рубио отличаются по содержанию.

    По словам Захаровой, разница в заявлениях российского МИД и госсекретаря США Марко Рубио по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым объясняется американской манерой подачи информации, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что это просто стилистика американцев – высвечивать только то, что им сейчас конкретно нужно. Наш комментарий представляет действительно основные вехи состоявшегося разговора», – пояснила представитель министерства иностранных дел.

    По ее словам, Вашингтон озвучивает лишь те детали бесед, которые считает выгодными для себя, умалчивая о неудобных моментах. При этом дипломат допустила, что американская сторона может выпустить дополнительные разъяснения по поводу состоявшихся переговоров. Сессия Генассамблеи ООН стартовала 8 сентября, а общие прения проходят с 22 по 28 сентября.

    Напомним, Сергей Лавров и Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН.

    Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно час.

    Российское министерство сообщило об обсуждении украинского урегулирования. Американский Госдепартамент выпустил собственное официальное коммюнике по итогам переговоров.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 21:09 • Новости дня
    Путин приветствовал позитивные договоренности Китая и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия приветствует любые позитивные договоренности между Китаем и США, поскольку они неизбежно повлияют на глобальную и российскую экономику, заявил президент Владимир Путин.

    Россия позитивно оценивает любые конструктивные соглашения, которые могут быть заключены между Пекином и Вашингтоном, заявил Путин. По словам российского лидера, результаты этих переговоров неизбежно отразятся на мировых рынках, передает РИА «Новости».

    «Любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами приветствуются», – сказал Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Глава государства подчеркнул, что США и КНР являются двумя крупнейшими экономиками мира. Именно поэтому результаты встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина окажут влияние на всю глобальную экономику, включая российскую.

    «В зависимости от того, какие договоренности у них будут достигнуты, это будет влиять на всю мировую экономику, в том числе и на нашу экономику», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли новых договоренностей в Вашингтоне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот контакт чрезвычайно важным для всего мира.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко допустил проведение совместных переговоров лидеров России, США и Китая на ноябрьском саммите АТЭС.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    В МИД допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Замглавы МИД Руденко допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона поддержит проведение совместных переговоров президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях ноябрьского саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

    Руденко позитивно оценил перспективу диалога, передает ТАСС. «Что касается возможности проведения трехстороннего контакта России, США и Китая на площадке саммита АТЭС в Шэньчжэне, то ничего исключать нельзя», – заявил дипломат.

    По его словам, Москва будет приветствовать подобную инициативу, если Пекин возьмет на себя организацию переговоров. Руденко добавил, что реализация этой идеи потребует серьезных дипломатических усилий и тщательной подготовки.

    Замглавы министерства также подчеркнул, что право организации встречи принадлежит принимающей стороне саммита. При этом для успешного проведения контактов на высшем уровне необходимо обоюдное согласие всех участников процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на полях предстоящего форума.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность организации такого саммита в Шэньчжэне.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    В Кремле оценили важность контактов Трампа и Си Цзиньпина

    Песков назвал чрезвычайно важными переговоры Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина имеет колоссальное значение для мирового сообщества и привлекает пристальное внимание.

    Общение лидеров двух крупнейших мировых экономик вызывает огромный интерес в России, передает РИА «Новости».

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом.

    «Разумеется, контакты двух крупнейших государств и экономик мира – это всегда события, которые привлекают внимание всего мира, в том числе и в Российской Федерации. Это чрезвычайно важный контакт», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом.

    Президент США Дональд Трамп лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    В ходе переговоров в Белом доме политики достигли новых договоренностей для стратегического развития двусторонних отношений.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков: Россия проработает приглашение США Путину на саммит G20

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона высоко оценила приглашение президенту Владимиру Путину принять участие в предстоящем американском саммите G20 и планирует тщательно проработать этот вопрос, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Россия с признательностью восприняла предложение Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение», – заявил Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва намерена максимально эффективно продолжать участие в работе «Большой двадцатки» и всех проходящих в ее рамках форумах. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о направлении приглашения российскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригласил Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.

    Российская сторона весной получила официальное приглашение на это мероприятие.

    Окончательное решение о поездке президента России пока не принято.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков подтвердил переговоры спецпредставителя Путина с командой Трампа

    Песков подтвердил переговоры спецпредставителя Путина Дмитриева с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев ведет переговоры с представителями США в Нью-Йорке, обсуждая экономическое взаимодействие двух стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о продолжающихся контактах спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими переговорщиками, передает РИА «Новости».

    По словам официального представителя Кремля, основное внимание уделяется вопросам потенциального взаимодействия в сфере экономики.

    «Он продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CNN сообщил о встрече Кирилла Дмитриева со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке.

    В начале сентября спецпредставитель президента России назвал американских переговорщиков миротворцами по прибытии в Москву.

    Президент Владимир Путин принял спецпосланников США в Кремле для обсуждения украинского урегулирования.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на натурные ядерные испытания США

    Захарова заявила о готовности России ответить на натурные ядерные испытания США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила об ответных мерах Москвы в случае проведения американской стороной натурных ядерных испытаний.

    Россия примет адекватные ответные меры в случае проведения Соединенными Штатами или другими странами натурных ядерных испытаний, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

    Заявление приурочено к 30-й годовщине открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Захарова подчеркнула, что Москва продолжает соблюдать добровольный мораторий, введенный Советским Союзом в 1990 году.

    «Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по ДВЗЯИ, и планов отойти от них у нас нет. Тем не менее, если США или другие государства-участники Договора проведут натурные ядерные испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», – процитировала Мария Захарова слова президента России Владимира Путина, сказанные им 5 ноября 2025 года.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала беспочвенными обвинения со стороны США в нарушении другими странами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о симметричном ответе России на отказ Вашингтона от соблюдения запрета.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 12:38 • Новости дня
    Песков: Решение о встрече Путина и Трампа на G20 не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите G20.

    По словам Пескова, решение о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 еще не принято, обсуждать возможные переговоры лидеров двух стран пока рано, передает РИА «Новости».

    «Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято», – сказал Песков, комментируя перспективы двусторонней встречи на предстоящем мероприятии.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

    Российская сторона пообещала проработать данный вопрос по дипломатическим каналам.

    До этого Москва официально получила приглашение на встречу «Большой двадцатки» на высшем уровне.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    CNN узнал о встрече Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером в Нью-Йорке

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, по данным источников CNN, встретился в четверг в Нью-Йорке с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Стороны встретились для обсуждения американо-российского сотрудничества и мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Источники CNN сообщили, что Дмитриев находился в Нью-Йорке для продолжения миротворческих усилий и российско-американского диалога после встречи президента России Владимира Путина с американскими посланниками, состоявшейся ранее в этом месяце.

    В среду госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН. А президент Трамп на этой неделе подтвердил свою уверенность в том, что стороны достигнут соглашения, несмотря на продолжающуюся войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил о желании президента США вести диалог с Россией. При этом в РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 09:33 • Новости дня
    Захарова назвала беспочвенными обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

    МИД России отверг обвинения США в нарушении договора о ядерных испытаниях

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала беспочвенными обвинения со стороны США в нарушении другими странами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Попытки Вашингтона обвинить другие государства в несовместимых с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) действиях не имеют под собой оснований, говорится в сообщении на сайте МИД.

    «Как известно, когда подобные заявления раздаются из Вашингтона, то это значит, что американцы в очередной раз намерены отказаться от своих международных обязательств», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что перспективы вступления ДВЗЯИ в силу остаются туманными, несмотря на ратификацию документа 179 государствами из 188 подписавших. По ее словам, причиной этого является позиция ряда стран, прежде всего США, которые за прошедшие десятилетия не предприняли эффективных мер для ратификации договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Министерство иностранных дел России назвало возможный отказ Вашингтона от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний открытой угрозой глобальной безопасности.

    Глава ведомства Сергей Лавров объяснил отсутствие перспектив вступления документа в силу отказом Соединенных Штатов от его ратификации.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров заявил о попытках Европы создать четвертый рейх
    Лавров удивился позиции ООН по самоопределению Гренландии и Крыма
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН
    Захарова указала на противоречия в реакции ЕС на приглашение Путина на G20
    Глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с Лавровым
    Российские военные пленили солдата ВСУ при попытке сделать фото с флагом Украины
    Самую длинную лестницу России закрыли из-за нашествия медведей

    Нефтяной рынок вступил в период полураспада

    Нефтяной рынок снова лихорадит: цена нефти Brent впервые с мая поднялась выше 108 долларов за баррель. Как ни парадоксально, выигрывают от этого вовсе не все производители нефти в мире. Кто больше всего зарабатывает на нефтяных поставках сегодня, почему перед нами тектонические сдвиги на мировом рынке – и каково в данной ситуации положение России? Подробности

    Перейти в раздел

    Госдума помолодела и стала ближе к фронту

    ЦИК официально завершил подсчет голосов на выборах в Госдуму, прошедших с рекордной явкой – в этот раз проголосовали даже апатичные избиратели. Новый созыв заметно обновился: помимо перераспределения числа мандатов между партиями снизился средний возраст депутатов, а каждый десятый депутат нового парламента – участник или ветеран СВО. Какой в итоге будет новая Госдума? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией

    У Украины уникальный талант ссориться с соседями. С Россией – из-за всего, с Белоруссией – из-за России, с Польшей – из-за Бандеры, с Румынией – из-за зерна, со Словакией – из-за помощи себе же. Теперь в списке появилась еще и Венгрия. Точнее, вернулась туда: Будапешт стремился к примирению, но Киев опять превзошел себя по наглости. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации