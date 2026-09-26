Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Лавров предрек отказ США от однополярного мышления
Лавров предсказал переход США к многостороннему мышлению
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что политические реалии заставят США принять принципы многосторонности в международных отношениях.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что Соединенные Штаты со временем осознают необходимость многополярного подхода, передает ТАСС.
«Я уверен, что жизнь научит американских партнеров, чтобы все-таки начинать мыслить категориями многосторонности. Что они не одни в этом мире, кто представляет собой экономическую силу, военную силу и в целом самостоятельного игрока на международной арене», – заявил министр.
Выступление министра иностранных дел России на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди дипломатов.
В своем докладе Лавров обвинил западные страны в авантюрных действиях, которые ставят под угрозу жизни миллиардов людей.
В ходе своего выступления российский дипломат обвинил европейские государства в целенаправленном срыве мирных инициатив по украинскому конфликту.