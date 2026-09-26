Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Магнитогорский «Металлург» одолел «Ак Барс» и возглавил Восточную конференцию
«Металлург» обыграл «Ак Барс» со счетом 2:1 в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» победил казанский «Ак Барс» на домашнем льду, забросив две решающие шайбы в третьем периоде встречи.
Магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1 обыграл казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гости открыли счет на 19-й минуте благодаря точному броску Кирилла Семенова, сообщается на сайте КХЛ.
Переломный момент наступил в третьем периоде. Артем Минулин сравнял счет на 46-й минуте после успешной передачи Александра Сиряцкого. Вскоре Даниил Вовченко реализовал численное преимущество мощным броском в касание, установив окончательный результат.
Этот успех стал для уральцев четвертым подряд. Команда набрала 15 очков в девяти матчах и вернула себе лидерство в Восточной конференции. Казанский клуб с 13 очками после десяти игр занимает третью строчку.
Следующий матч магнитогорцы проведут 28 сентября на выезде против омского «Авангарда». Казанцам предстоит домашняя встреча с астанинским «Барысом», которая состоится 30 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году казанский «Ак Барс» победил магнитогорцев в гостевом матче со счетом 4:3.