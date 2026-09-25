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Путин заявил о создании стратегий развития архивной, театральной и музейной сфер
Президент России Владимир Путин анонсировал создание новых концепций развития архивного дела, театрального искусства и музейной сети на территории страны.
Глава государства выступил на Международном форуме объединенных культур в Петербурге, передает РИА «Новости». «У нас действует Стратегия государственной культурной политики до 2030 года. При этом разрабатываются и стратегии развития отраслей культуры», – сказал президент.
Он добавил, что подобные инициативы уже реализуются в библиотечном деле и креативных индустриях. В ближайшее время ожидается запуск аналогичных программ для архивной, театральной и музейной сфер.
В августе председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков сообщил о планах представить новую театральную концепцию на Петербургском форуме объединенных культур.
Ранее президент позвал деятелей культуры из стран Шанхайской организации сотрудничества посетить это профильное мероприятие.
В начале сентября глава государства поручил профильным ведомствам создать новые музейные экспозиции о подвигах подростков в годы Великой Отечественной войны.