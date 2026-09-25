Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
Первая ракетка России Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Сингапуре
Российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от канадки Лейлы Фернандес в матче за выход в полуфинал престижных соревнований категории WTA 500.
Встреча на корте в Сингапуре завершилась со счетом 2:6, 5:7 не в пользу россиянки, передает РИА «Новости». Призовой фонд соревнований превышает 1,2 млн долларов.
Посеянная под первым номером спортсменка уступила представительнице Канады. Теннисистки провели в игре один час 33 минуты.
В следующем этапе турнира победительница встретится с польской спортсменкой Майей Хвалиньской.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Мирра Андреева впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира US Open.
В июне 19-летняя россиянка выиграла финал престижного турнира «Ролан Гаррос».
После этого триумфа спортсменка поднялась на пятую строчку мирового рейтинга WTA.