Участники программы «Время героев» отметили важность классической музыки для развития общества. Советник министра культуры Илья Споняков подчеркнул, что 38% россиян за последний год посетили хотя бы одно мероприятие, связанное с академическим искусством.

«Рост интереса к классической музыке говорит о востребованности нашего культурного наследия у российского общества», – заявил Споняков. По его словам, истинная культура приучает воспринимать сложное, развивает вкус и способность к интеллектуальному усилию.

Кавалер двух орденов Мужества Вадим Быков добавил, что 120-летие Дмитрия Шостаковича стало поводом говорить о силе отечественной музыкальной традиции. Он отметил, что российская академическая музыка служит эталоном для всего мира, а произведения композиторов входят в постоянный репертуар ведущих театров.

Участники программы «Время героев», обладающие опытом действий в боевой обстановке, могут внести свой вклад в просветительские и патриотические проекты. Их опыт помогает соединить историческую память с сегодняшней жизнью, особенно в работе с молодежью, подчеркнули спикеры.