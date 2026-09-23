Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.4 комментария
Макрон наградил Скорсезе и Де Ниро орденами Почетного легиона
Макрон вручил Скорсезе и Де Ниро высшую награду Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил американского актера Роберта Де Ниро и режиссера Мартина Скорсезе орденами Почетного легиона.
Награды были вручены деятелям кино за вклад в кинематограф. Церемония прошла во французском культурном институте в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.
Скорсезе был возведен в ранг великого офицера – это вторая по старшинству степень в иерархии ордена. Де Ниро стал офицером.
Среди гостей на торжественном мероприятии также присутствовал актер Леонардо ДиКаприо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Эммануэль Макрон лишил ордена Почетного легиона бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона.