Медведев назвал партию Ле Пен русофобской

Tекст: Валерия Городецкая

Французская правая партия «Национальное объединение» превратилась в типичную европейскую русофобскую партию, заявил Медведев, передает РИА «Новости». «Тысячи санкций против россиян во Франции, а также ракеты для киевских дегенератов – разве это дружелюбно? Видимо, партия Ле Пен теперь стала типичной европейской партией: русофобия и поддержка нацистов в Киеве», – написал он в соцсетях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми заявления лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, что Москва якобы пытается влиять на политику Парижа путем угроз. Ранее политик обвинила российскую сторону во враждебных действиях из-за передачи под временное управление активов французских компаний.

Речь идет об объектах ретейлера Auchan, производителя Nestle и логистической группы FM Logistic. Мера также затронула бывшее подразделение Leroy Merlin. При этом Песков добавил, что Россия не угрожает ни Франции, ни какому-либо другому государству в Европе и никого не шантажирует.

В прошлом году Дмитрий Медведев обвинил Париж в попытке устранить Марин Ле Пен перед президентскими выборами. При этом недавние социологические опросы предсказали ей победу во втором туре голосования весной 2027 года.