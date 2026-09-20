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Девочка-подросток пострадала при ударе дрона ВСУ под Брянском
В пригороде Стародуба Брянской области пятнадцатилетняя девочка получила осколочные ранения при ударе украинского беспилотника по маршрутному такси.
Пятнадцатилетняя девочка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника на маршрутное такси под Брянском, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в пригороде Стародуба.
«По уточненной информации, при ударе украинского дрона по маршрутному такси в пригороде Стародуба осколочные ранения получила 15-летняя девочка.
Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших при ударе по той же маршрутке. Транспортное средство, принадлежащее автопредприятию, полностью сгорело. Осколочные ранения получили три женщины и мужчина.
Кроме того, атаке подвергся легковой автомобиль. В результате этого инцидента пострадали двое мужчин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее при ударах украинских беспилотников по маршрутному такси и легковому автомобилю в пригороде Стародуба пострадали шесть человек.
В начале сентября дроны-камикадзе атаковали два гражданских автомобиля в Суземском районе Брянской области.
В августе украинский беспилотник врезался в движущуюся пассажирскую маршрутку около поселка Погар.