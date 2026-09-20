Концерт рэпера Madk1d отменили в Москве после прибытия полиции

Собянин: Портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны

Tекст: Вера Басилая

Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что поддержка отечественных производителей и обеспечение технологического суверенитета страны являются ключевой задачей народной программы «Единой России».

«Государственный заказ, в рамках которого приоритет отдается отечественной продукции – один из наиболее эффективных инструментов решения этой задачи», – подчеркнул он.

По словам градоначальника, московский портал поставщиков стал универсальным маркетплейсом для закупок малого объема. Платформа позволяет предпринимателям из любого региона страны предлагать свою продукцию, делая участие в торгах доступным даже для самого малого бизнеса. В настоящее время на площадке работают более 410 тыс. предпринимателей, свыше 90% из которых представляют малый и средний бизнес.

За семь месяцев 2026 года на портале зарегистрировались 16,7 тыс. новых поставщиков, причем 76% из них пришли из российских регионов. Продукцию закупают более 60 тыс. государственных и муниципальных учреждений из 48 регионов России. Каталог платформы вырос до 3,6 млн уникальных наименований, а ежедневно заключается более 1,5 тыс. контрактов.

Для удобства пользователей на портале внедрены современные технологии, включая электронный документооборот, бот автоматических ставок и инструменты искусственного интеллекта. Встроенный API-сервис позволяет оперативно скачивать каталог продукции для аналитики. В 2025 году платформу интегрировали с мобильным приложением «Госключ», что дало возможность подписывать контракты со смартфонов.

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