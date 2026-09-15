Медведь попытался зайти в коттедж к биатлонистам в Сочи

Медведь пытался войти в коттедж группы Михаила Шашилова на сборах в Сочи

Tекст: Мария Иванова

Медведь пытался зайти в коттедж, где во время тренировочного сбора проживает группа Михаила Шашилова. На видео, опубликованном в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), зверь протискивается в приоткрытую дверь, но через несколько секунд уходит. Об этом пишет РИА «Новости».

В июне Терещенко уже публиковала видео с медведем, которого встретила на тех же сборах в Сочи.

Терещенко 22 года. В марте спортсменка завоевала золото в составе эстафетной команды Свердловской области на чемпионате России в Тюмени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт рассказала, что нельзя делать при встрече с медведем.