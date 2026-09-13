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Рыбакина обыграла Соболенко в финале Открытого чемпионата США
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата США, что позволит ей впервые возглавить мировой рейтинг.
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над соперницей из Белоруссии Ариной Соболенко в финальном матче Открытого чемпионата США, передает РИА «Новости». Встреча на хардовых кортах Нью-Йорка завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 21 минуту. За это время Рыбакина выполнила 12 эйсов, реализовала три брейк-пойнта из 12 и совершила 24 невынужденные ошибки.
Соболенко, которая является лидером мирового рейтинга и победительницей турнира 2025 года, ответила шестью подачами навылет и 35 невынужденными ошибками.
Победа на US Open позволит Рыбакиной впервые в карьере возглавить рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), сместив Соболенко с первой строчки.
После завершения матча Соболенко села на скамейку и несколько раз ударила ракеткой о корт, сломав ее. Когда к ней подошел оператор с камерой, она выругалась на английском языке и потребовала оставить ее в покое.
Рыбакина и Соболенко встретились на корте 18-й раз, и для представительницы Казахстана этот успех стал восьмым в очных противостояниях.
Для 27-летней Рыбакиной этот титул стал 14-м в карьере и третьим на турнирах Большого шлема. Она стала третьей теннисисткой с 2000 года, которой удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии и US Open в одном сезоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка Пушкарева вышла в финал юниорского US Open. Хачанов пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.