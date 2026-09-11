Путин заявил об успешной реализации совместных проектов с Египтом

Tекст: Вера Басилая

«Еще раз хочу сказать, что и крупные проекты реализуются, причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности», – отметил российский лидер во время встречи, передает РИА «Новости».

Путин также обратил внимание на улучшение показателей двусторонней торговли. По его словам, товарооборот растет, а его структура становится все более качественной. Власти двух стран поддерживают постоянный контакт, реализуя намеченные планы и совместные мероприятия.

Ранее посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил о рекордном товарообороте между странами в размере 10,5 млрд долларов по итогам прошлого года.

Летом президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси анонсировал начало установки корпуса второго реактора на атомной электростанции «Эль-Дабаа».

В августе глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о переговорах по возведению пятого и шестого энергоблоков на этом объекте.