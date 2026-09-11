Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?8 комментариев
Путин заявил об успешной реализации совместных проектов с Египтом
Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии обсудил с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси успешную реализацию совместных проектов и рост товарооборота.
«Еще раз хочу сказать, что и крупные проекты реализуются, причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности», – отметил российский лидер во время встречи, передает РИА «Новости».
Путин также обратил внимание на улучшение показателей двусторонней торговли. По его словам, товарооборот растет, а его структура становится все более качественной. Власти двух стран поддерживают постоянный контакт, реализуя намеченные планы и совместные мероприятия.
Ранее посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил о рекордном товарообороте между странами в размере 10,5 млрд долларов по итогам прошлого года.
Летом президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси анонсировал начало установки корпуса второго реактора на атомной электростанции «Эль-Дабаа».
В августе глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о переговорах по возведению пятого и шестого энергоблоков на этом объекте.