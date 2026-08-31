В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.5 комментариев
«Новая почта» сообщила об уничтожении сортировочной линии в Одессе
«Новая почта» подтвердила полное уничтожение европейского оборудования в Одессе
В результате повреждения логистического терминала на юге Украины была полностью уничтожена сортировочная линия европейского стандарта «Новой почты».
Ключевая сортировочная линия в Одессе не подлежит восстановлению после повреждения терминала логистической компании, передает ТАСС.
«Уничтожена ключевая сортировочная линия. Это было оборудование европейского стандарта, которое, к сожалению, восстановлению не подлежит», – заявили представители компании в своем телеграм-канале.
Ранее утром украинские медиа распространили информацию о повреждении склада логистического оператора в Одессе. Впоследствии пресс-служба компании внесла ясность, уточнив, что пострадал именно терминал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру «Новой почты» в Одессе.
В начале августа российские военные поразили терминал этой компании в Киеве.
Ракетный удар также полностью уничтожил сортировочный центр «Укрпочты» в Павлограде.