Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Китайский кинопродюсер рассказал о росте популярности российских фильмов в КНР
Продюсер Ду Лян: Популярность российского кино растет в КНР
Китайские зрители постепенно теряют интерес к голливудским фильмам, что открывает новые возможности для картин российских режиссеров, рассказал китайский кинопродюсер и режиссер Ду Лян.
Ду Лян сообщил об этом на церемонии открытия кинопоказов Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в Пекине, передает РИА «Новости».
«Сегодня китайские зрители уже не так любят голливудское кино, как раньше, потому что считают, что оно всегда повторяет себя, то есть все фильмы одинаковые, нужно что-то новое, поэтому я считаю, что для русского кино это новый шанс», – заявил он.
Кинопродюсер отметил высокий потенциал совместного производства фильмов России и Китая. В качестве успешного примера он упомянул детективный боевик «Красный шелк», вышедший в прокат в 2025 году. По его словам, сценаристы уже активно работают над подобными проектами.
Кинопоказы начались с российской картины «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева. Помимо этого, в программе представлены ленты из Сербии, Белоруссии, ЮАР, Китая и Венесуэлы. Также 27 августа в пяти городах КНР стартовал отдельный Фестиваль российского кино, который продлится до 2 сентября.
Напомним, профильные ведомства России и Китая подписали меморандум о совместном кинопроизводстве.
Отечественные и китайские кинематографисты снимут совместную романтическую комедию.
Ранее российская сторона представила китайским партнерам более 10 совместных кинопроектов.