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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    15 комментариев
    20 августа 2026, 14:28 • Новости дня

    Митрополит Павел пожелал Путину Божьей помощи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Патриарший наместник Московской митрополии пожелал президенту России Владимиру Путину силы духа и Божьей помощи после богослужения в Кремле.

    Глава государства в четверг посетил молебен у мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля, передает РИА «Новости».

    Богослужение провел митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

    «Мы вам желаем крепкого здоровья, силы духа и помощи Божьей в ваших ответственных государственных делах», – сказал священнослужитель президенту после завершения службы.

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства рассказал о недавней беседе с патриархом Кириллом.

    Во время посещения Кремля президент осмотрел раку с мощами великого князя.

    Накануне помощник российского лидера Владимир Мединский сообщил о следах тяжелой раны на голове полководца.


    19 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Субъекты страны по инициативе «Единой России» смогут оставлять в своих бюджетах значительные суммы за счет переноса сроков погашения кредитов за пределы 2030 года, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 млрд рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития», – цитирует президента пресс-служба партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил инициативы партии «Единая Россия» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Ранее министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности регионов на 2030 год. До этого российские власти аннулировали задолженности по бюджетным кредитам для 21 субъекта страны на сумму свыше 114 млрд рублей.

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    20 августа 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля и восхитился обретением мощей князя Дмитрия Донского, назвав это уникальным и чудесным событием.

    Перед началом молебна российский лидер зажег свечу и установил ее на подсвечник, передает РИА «Новости».

    «Я вчера разговаривал со святейшим, знаю о его планах. Но передавайте ему самые наилучшие пожелания», – сказал глава государства в беседе с Патриаршим наместником Московской митрополии митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом.

    Кроме того, президент назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского абсолютно уникальным и чудесным событием.

    «Уникальное абсолютно. Чудесное обретение мощей. Удивительно», – сказал российский лидер.

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей Дмитрия Донского.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых останков великого князя.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о планах информирования российского лидера об обретении этой святыни.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин раскритиковал низкую вовлеченность российских управленцев в программу «Кадры для экономики будущего», отметив слабую посещаемость и успеваемость участников. Глава государства поручил администрации президента разобраться в ситуации и принять конкретные меры в отношении тех, кто игнорирует обучение или формально участвует в проекте.

    Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию, президент Владимир Путин обратил внимание на низкую вовлеченность управленцев в образовательный процесс занятий программы «Кадры для экономики будущего», передает ТАСС. Проект стартовал в текущем году при участии «Сбера» и президентской администрации.

    «Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически», – возмутился Владимир Путин. Глава государства привел статистику, согласно которой первый модуль завершил 51 слушатель, что составляет 43% от общего числа.

    Второй этап обучения осилили 73 человека, или 62% участников. «То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что программа имеет огромный смысл для освоения современных технологий, и поручил проанализировать ситуацию. Он потребовал принять конкретные меры в отношении тех, кто отбывает номер и не демонстрирует профессиональных амбиций.

    «Уважаемые коллеги, это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл. Ну, есть смысл. И те, кто ходил, знакомился, смотрел на современные технологии, в своей собственной деятельности, те явно должны были оценить пользу от этой работы. Прошу администрацию проанализировать ситуацию, которая здесь складывается, вплоть до принятия конкретных мер – как в отношении тех, кто игнорирует программу, так и тех, кто просто отбывает номер. Понимаете, если человек не ходит, неинтересно ему – никуда, значит, не стремится, амбиций нет. Хороших амбиций нет», – добавил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин назвал участников кадровой программы «Время героев» костяком будущих управленцев. Также президент попросил ее слушателей не превращаться в аппаратчиков.

    Позже ректор президентской академии Алексей Комиссаров оценил этот образовательный проект в качестве новой карьерной траектории.

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    19 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По поручению главы государства Владимира Путина правительство должно разработать программу восстановления логистических и складских мощностей, пострадавших в результате атак со стороны украинских войск.

    Путин поручил правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках логистических объектов. По словам главы государства, этот процесс должен проходить при участии властей, передает РИА «Новости».

    «Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», – заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Российский лидер также обратил внимание на важность модернизации инфраструктуры. Он отметил, что восстановление поврежденных объектов надо проводить на качественно новом технологическом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для полного устранения последствий украинских ударов по гражданским объектам.

    Позже глава государства указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденной инфраструктуры. А в конце июля вице-премьер Александр Новак провел специальное заседание для оказания оперативной помощи пострадавшим от атак на склады предпринимателям.

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    19 августа 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин задержал чиновников в Кремле для разговора после заседания

    Путин задержал Мединского и других чиновников в Кремле для разговора

    Путин задержал чиновников в Кремле для разговора после заседания
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин после совещания попросил нескольких высокопоставленных чиновников задержаться в Кремле для личной беседы.

    Глава государства собрал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

    После завершения официальной части президент обратился к участникам. «У меня просьба. Мединский, Кожемяко, Лимаренко, Никитин – я с вами сегодня с утра разговаривал, но мне бы хотелось буквально два слова еще сказать прямо и лично», – заявил Путин.

    Российский лидер попросил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, главу Минтранса Андрея Никитина, министра финансов Антона Силуанова и главу Минэнерго Сергея Цивилева пройти в соседний зал для продолжения разговора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание Госсовета по вопросам структурных изменений в экономике.

    Несколькими днями ранее президент отметил высокие показатели рождаемости на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    В июле российский лидер поручил главе Минтранса Андрею Никитину регулярно докладывать о ситуации в топливной сфере.

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    19 августа 2026, 16:11 • Новости дня
    Путин сообщил о дефиците консолидированных бюджетов регионов России

    Путин: Дефицит консолидированных бюджетов регионов составил 160 млрд рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дефицит средств консолидированных бюджетов регионов страны достиг отметки в 160 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства озвучил финансовые показатели на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле. Встреча была посвящена реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года, передает РИА «Новости».

    «Особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов: за первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 млрд рублей, почти, как год назад», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России Владимир Путин заявил о значительном росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета во втором квартале.

    Месяцем ранее Минфин сообщил о дефиците бюджета за первые полгода в размере 5,73 трлн рублей.

    В апреле министр финансов Антон Силуанов оценил суммарный долг российских регионов примерно в 3,5 трлн рублей.

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    20 августа 2026, 13:19 • Новости дня
    Путину показали мощи князя Дмитрия Донского
    Путину показали мощи князя Дмитрия Донского
    @ Сергей Власов/Пресс-служба Патриархии РПЦ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в ходе посещения Архангельского собора Московского Кремля осмотрел раку с мощами великого князя Дмитрия Донского.

    Президенту показали место, где хранятся останки князя, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Ранее в Русской православной церкви заявили о подлинности мощей князя Дмитрия Донского.

    В четверг Путин прибыл в Кремль для участия в молебне.

    Песков отмечал, что президенту расскажут, как произошло обретение мощей великого князя.

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    19 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин заявил об эффективности декриминализации российской экономики

    Tекст: Ольга Иванова

    Действия по выводу отечественной экономики из тени приносят конкретные результаты, что свидетельствует об успешной декриминализации финансовой системы страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил результативность мер, направленных на обеление национальной экономики, передает РИА «Новости». Глава государства обсудил этот вопрос на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.

    Встреча была посвящена реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. «Мы много говорили об обелении. По сути это декриминализация экономики в значительной степени, но вот хотел бы поблагодарить тех, кто этим занимается. В целом первые шаги сделаны и достаточно, мне кажется, эффективные», – сказал Путин.

    Российский лидер подчеркнул, что предпринятые шаги уже начинают работать. По его словам, текущие инициативы приносят ощутимый и конкретный результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президент России Владимир Путин поручил правительству реализовать план обеления отдельных секторов экономики.

    В феврале министр финансов Антон Силуанов сообщил о полной готовности этого документа.

    В мае глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал власти отказаться от жесткого давления на бизнес ради сохранения баланса.

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    19 августа 2026, 16:57 • Новости дня
    Президент России призвал заранее готовиться к трудоустройству ветеранов после завершения СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Государство должно заблаговременно подготовить рабочие места для военнослужащих, возвращающихся с линии фронта после завершения боевых действий, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин поручил заранее проработать вопрос обеспечения работой участников специальной военной операции, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, посвященном структурным изменениям в российской экономике до 2030 года.

    «Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции», – подчеркнул глава государства. Он отметил, что многие бойцы вернутся со здоровыми амбициями, и их необходимо будет трудоустроить.

    Российский лидер добавил, что обеспечение ветеранов достойными рабочими местами представляет собой серьезную задачу. К ее решению профильным ведомствам следует приступить уже сейчас, чтобы избежать проблем в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства оценил численность российской группировки в зоне спецоперации в 700 тыс. человек.

    Российский лидер предложил обучать ветеранов новым компетенциям для успешной работы на гражданке.

    Правительство страны утвердило специальный план поддержки трудоустройства демобилизованных бойцов.

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    19 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Путин потребовал сбалансировать финансовое положение нуждающихся в поддержке регионов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству составить список регионов, нуждающихся в поддержке, и разработать механизмы для улучшения их финансового положения.

    Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, которое было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

    «Прошу правительство определить перечень таких субъектов федерации, предложить набор механизмов, чтобы сбалансировать их финансовое положение. А также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет», – сказал Путин.

    Президент также отметил, что члены правительства страны должны активнее сотрудничать с регионами.

    «Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в экономике.

    В июле глава государства отметил инициативы по поддержке бюджетов субъектов страны. А весной Министерство финансов предложило перенести срок погашения части задолженности регионов на 2030 год.

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    19 августа 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии критических последствий террористических атак на объекты России

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары украинских сил по российской промышленности и инфраструктуре наносят вред экономике, однако не несут критической угрозы для страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин оценил влияние атак ВСУ на российские объекты, передает ТАСС. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства отметил, что такие действия противника сказываются на экономических темпах.

    «На экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры», – подчеркнул российский лидер.

    По словам президента, несмотря на очевидный вред от подобных ударов, критических последствий для России от них «нет, не было и быть не может».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава государства указал на необходимость наращивания выпуска средств ПВО.

    Российский лидер назвал отступление украинской армии главной причиной перехода Киева к террористическим атакам.

    Президент поручил правительству разработать меры для полного устранения последствий ударов по гражданским объектам.

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    19 августа 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин назвал решение связанных с СВО вопросов ключевой задачей государства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин назвал решение вопросов, связанных со специальной военной операцией, одной из ключевых задач государства. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Главной темой обсуждения стала реализация плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года, пишет РИА «Новости».

    «Одна из ключевых задач у нас, конечно, – это решение проблем специальной военной операции и связанных с этим вопросов по поддержке семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции», – подчеркнул президент.

    Месяцем ранее президент России назвал поддержку участников спецоперации важнейшей задачей для всех ветвей власти.

    До этого глава государства наделил фонд «Защитники Отечества» функциями по оказанию помощи ветеранам с инвалидностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти страны активно развивают программы социальной адаптации тяжелораненых военнослужащих.

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    20 августа 2026, 12:44 • Новости дня
    Путин прибыл на молебен к месту обретения мощей Дмитрия Донского

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля, в котором были обретены мощи великого князя Дмитрия Донского.

    Глава российского государства решил принять участие в молебне, передает РИА «Новости».

    Перед началом молебна Путин зажег свечу, перекрестился и установил ее на подсвечник.

    После завершения молебна президент прошелся между гробницами к захоронениям Рюриковичей и Романовых.

    Ему показали обретенные ранее мощи великого князя Дмитрия Донского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей святого князя.

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал о следах тяжелой раны головы на останках полководца.

    Представители Московского патриархата назвали разумным решение об отправке святыни в зону проведения спецоперации.

    Комментарии (3)
    19 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин назвал сильных специалистов залогом качества социальной сферы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность квалифицированных кадров для развития современной инфраструктуры и призвал ориентироваться на оценки граждан.

    Путин заявил, что сильные специалисты современной инфраструктуры являются залогом качественной работы социальной сферы, передает РИА «Новости». По его словам, в этом вопросе крайне важна обратная связь от населения.

    Глава государства провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.

    «Сильные специалисты современной инфраструктуры – это залог высокого качества работы социальной сферы. Здесь главный критерий – это, конечно, оценки самих граждан», – подчеркнул президент во время своего выступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля накануне анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в российской экономике.

    На этом мероприятии глава государства потребовал кратно нарастить применение современных технологий в больницах и школах.

    Ранее Министерство труда представило статистику об оказании социальных услуг миллионам российских семей.

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    20 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Путин назвал Москву примером внедрения технологий в соцсфере

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам привел Москву в качестве примера успешного применения технологий в социальной сфере.

    Говоря о применении современных технологий в социальной сфере Путин подчеркнул, что здесь нужно нарастить усилия и не на бумаге, а на практике.

    «Надо максимально широко, по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Конечно, легче всего говорить о Москве, тем не менее это наиболее яркие примеры, и не сказать нельзя», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин привел рентгеновские снимки, которые в столице делаются в одном центре, анализируются за секунды с помощью компьютера, исследования проводятся качественно и быстрее, чем обычно, и дорогостоящая техника не простаивает.

    «Словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал кратно нарастить использование технологий в социальной сфере. Он также призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров.

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      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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