Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.5 комментариев
Митрополит Павел пожелал Путину Божьей помощи
Патриарший наместник Московской митрополии пожелал президенту России Владимиру Путину силы духа и Божьей помощи после богослужения в Кремле.
Глава государства в четверг посетил молебен у мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля, передает РИА «Новости».
Богослужение провел митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
«Мы вам желаем крепкого здоровья, силы духа и помощи Божьей в ваших ответственных государственных делах», – сказал священнослужитель президенту после завершения службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства рассказал о недавней беседе с патриархом Кириллом.
Во время посещения Кремля президент осмотрел раку с мощами великого князя.
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