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ФИФА отклонила апелляцию Бельгии по красной карточке Балогуна
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отказался рассматривать жалобу Королевской бельгийской футбольной ассоциации на отмену красной карточки американского нападающего Фоларина Балогуна.
Заявление было признано неприемлемым к рассмотрению, передает ТАСС. «Запрос был признан неприемлемым на том основании, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация не является стороной процесса и, как следствие, не имеет права обжаловать данное решение», – говорится в сообщении пресс-службы организации.
Из-за этого решения нападающий сможет выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча между командами США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени.
Ранее президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене наказания американского футболиста.
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