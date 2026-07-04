«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.0 комментариев
Египетский футболист Хани установил антирекорд чемпионатов мира по автоголам
Египетский футболист Хани стал антирекордсменом ЧМ по автоголам
Защитник национальной команды Египта Мохамед Хани вошел в историю мировых первенств, забив второй мяч в собственные ворота за один турнир.
Во время матча 1/16 финала против австралийцев египетский защитник Хани срезал мяч в свои ворота во втором тайме, передает РИА «Новости». Это стало его вторым автоголом на турнире.
Ранее Хани огорчил собственного вратаря в матче группового этапа против сборной Бельгии, который завершился со счетом 1:1. До этого момента ни один игрок в истории чемпионатов мира не забивал больше одного гола в свои ворота за всю карьеру.
Мохамеду Хани 30 лет, всю профессиональную жизнь он защищает цвета египетского клуба «Аль-Ахли». Матч против австралийской команды стал для него 46-м выступлением в футболке национальной сборной.
Сборная Египта в серии пенальти обыграла команду Австралии на ЧМ-2026.
Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в конце прошлого месяца. Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости. Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на шести ЧМ.