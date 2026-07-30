  • Новость часаМинобороны заявило о поражении топливной инфраструктуры в Одесской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немецкие амбиции подрывают фундамент Евросоюза
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    Медведев заявил о перепрошивке импортных станков на военных заводах
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    Новак поручил поддержать пострадавших от атак на склады предпринимателей
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    14 комментариев
    30 июля 2026, 18:35 • Новости дня

    Россияне назвали признаки успешной жизни

    Россияне рассказали о своем видении успеха в жизни

    Россияне назвали признаки успешной жизни
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Крепкая семья, ощущение личной свободы или достижения в карьере? Россияне рассказали газете ВЗГЛЯД, в чем для них заключается успех.

    Опрос, проведенный газетой ВЗГЛЯД, показал: крепкая дружная семья остается главной характеристикой успешной жизни – как для мужчин, так и для женщин. Эту мысль разделяют многие респонденты. «У меня двое прекрасных детей. Потрясающие друзья», – делится девушка. «На данный момент я наиболее успешна в декрете», – признается другая. «У меня есть семья – ребенок и муж. И это главный успех в жизни», – соглашается третья. «Я не считаю, что финансовые показатели могут сравниться по степени успешности с наличием семьи», – добавляет молодой человек.

    Впрочем, не все опрошенные ограничиваются только семейным счастьем. Другая часть россиян убеждена: чтобы чувствовать себя по-настоящему успешным, нужны не только близкие люди, но и определенные карьерные достижения. «Успех – когда ты состоялся в карьере и имеешь хороший заработок, а рядом – любящая жена», – отмечает спикер. «Важно, чтобы у человека не просто была семья, но и возможность состояться в любимой сфере деятельности», – подтверждает девушка.

    Есть и те, кто подходит к вопросу с более философских позиций. Для них успех измеряется не материальными благами или статусом, а внутренним состоянием. «Успешная жизнь – это чувствовать счастье от уже достигнутых результатов», – делится москвич. «Хорошо, когда человек может со спокойной душой сказать: «У меня все получилось», – соглашается девушка. «На мой взгляд, ключевое в успехе – свобода в передвижении и выборе товаров потребления», – считает мужчина. «Главное – ни в чем себе не отказывать, жить в чувстве легкости и гармонии с собой», – резюмирует девушка.

    Ранее россияне в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказали о том, какой доход считают приемлемым для комфортной жизни.

    30 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о приближении финала специальной военной операции.

    Выступая на молодежном форуме «Гвардейск», политик отметил значимость текущего этапа конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», – заявил Медведев.

    Политик добавил, что решение об участии в боевых действиях дается нелегко и сопряжено с серьезными рисками. Однако, по его словам, такой шаг свидетельствует об искренней любви к Родине. В завершение Медведев призвал участников беречь себя, подчеркнув, что стране нужна победа, но не любой ценой.

    Накануне Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранения страны.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин призвал политиков оказать максимальную поддержку бойцам на передовой.

    Весной зампред Совета безопасности отметил прямую связь безопасности государства с целями спецоперации.

    Комментарии (10)
    30 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры

    Эксперт Онуфриенко: Россия лишает Украину возможности защищать небо над портами

    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает предприятия украинского ВПК, выпускающие, в том числе, средства ПВО. Тем самым у Киева снижается возможность защищать небо над портами, через которые идет основной военный импорт в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила объекты ВПК в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях.

    «Удары по объектам так называемого украинского ВПК показывают, что Россия сосредотачивается на выведении из строя предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА для атак в прифронтовой зоне и по нашим дальним тылам. Причем, поражаются не все площадки, а лишь критические для производства», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    В этой связи он указал на важность поражения объектов на заводе «Маяк», находящемся в Киеве. «Производимые на предприятии БПЛА Fire Point способны нести центнер взрывчатки на расстоянии до 1,5 тыс. км. То есть в данном случае Россия напрямую занимается повышением безопасности мирных жителей и инфраструктуры, расположенных в глубине страны», – отметил спикер.

    «Кстати, предприятие расположено на проспекте Степана Бандеры, что придает удару символическое значение», – заметил собеседник. «Я не раз бывал на «Маяке» – это огромный советский завод с корпусами из железобетона и массой подвальных помещений. Поэтому уверен, это далеко не последний удар», – добавил эксперт.

    «Важно также поражение мощностей «Электротехнического завода», занимающегося сборкой разведывательных и ударных беспилотников, в том числе мультикоптерного типа, к которым относится так называемая «Баба Яга» и его аналоги. Россия тем самым лишает Украину возможности к масштабированию производства ударных дронов», – пояснил Онуфриенко.

    «Подвергшийся удару «Львовский авиазавод» имеет большое значение для воздушных сил Украины. Судя по всему, там осталась часть советских мощностей, которые используются Киевом для сборки истребителей из комплектующих нескольких нерабочих самолетов. Также на площадке производятся дальнобойные ракеты «Фламинго». Это делает нашу задачу по выведению предприятия из строя принципиально важной», – указал спикер.

    Собеседник акцентировал внимание и на поражении агрегатно-детального завода «Львов-1», выпускающего комплексы ПВО проекта «Клон». «Россия лишает Украину возможности защищать небо над значимыми объектами военного производства и экспорта вооружений, в том числе над портами», – уточнил он.

    В этой связи эксперт упомянул об ударах минувшей ночью по сухогрузам в портах «Южный», «Одесса» и «Черноморск». «Снижение возможностей Украины производить средства ПВО дает возможность нашим ВКС пресекать военный импорт, проводимый в интересах ВСУ», – детализировал Онуфриенко.

    Помимо этого спикер указал на поражение мощностей ивано-франковского предприятия «Нефтемаш» и завода «Ровноазот» в Ровенской области. «Среди прочего, на этих площадках собираются управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», которые ВСУ применяют против наших судов», – пояснил собеседник.

    «Что касается удара по «Криворожскому турбовентиляторному заводу «Аквапласт», выпускающему, в частности, гаубицы, нужно сказать, что значимость артиллерии на фронте снизилась с развитием беспилотных систем, но не свелась к нулю. Поэтому поражение мощностей предприятия – прямая помощь фронту», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. В списке целей – логистические центры, предприятия ВПК, аэродромы в Киеве, Львове и еще пяти областях. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники, сообщили в Минобороны.

    Как уточнили в ведомстве, в результате в Киеве поражены завод «Маяк», на котором производятся комплектующие, боевые части, детонаторы, боеприпасы и стартовые ускорители для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальностей типа FP-1,-2, а также «Электротехнический завод», производящий разведывательные и ударные дроны средней дальности, в том числе мультикоптерного типа.

    Во Львове российские войска поразили авиационный завод «ЛДАРЗ», который занимается производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах FP-5 «Фламинго», завод «Лорта», производящий бортовую электронику для ракет, а также радиолокационные системы для ракет «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300 (проект «Клон»).

    В Ивано-Франковской области удар пришелся по промышленному предприятию ООО «СКБ ОВТ», участвующему в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Нептун-МД», а также осуществляющему испытания боевых частей для ракет «Гром-2». В этом же регионе атаке подверглось атаке промышленное предприятие «Нефтемаш», участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также осуществляющее хранение и распределение комплектующих для них.

    В Ровенской области под удар попал химический завод «Ровноазот», производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Гром-2». В Днепропетровской области целью стал криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт», осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотников и безэкипажных катеров. В кооперации с ООО «Энергомехкомплект» производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.

    Как сообщили в Минобороны, в Одесской области в порту «Южный» поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».

    ВСУ пожаловались, что смогли сбить только одну баллистическую ракету из девяти и ни одного «Циркона». По словам Владимира Зеленского, ВС России выпустили по Украине более 70 ракет, значительная часть из которых была баллистическими, а также более 280 ударных дронов. Он заявил, что «ракет для ПВО от союзников критически не хватает», а «несвоевременность помощи» приводит к разрушениям.

    Напомним, российские войска регулярно наносят удары по военным и логистическим объектам, портовой инфраструктуре Украины. Накануне ВС России поразили в порту «Одесса» резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), а в порту «Южный» – два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. В течение вечера 28 июля и ночи 29 июля удару подверглось предприятие «Николаевский морской торговый порт».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится».

    Смотрите кадры ударов по целям в Киеве и Львове в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (6)
    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Пашинян допустил обращение в арбитраж из-за управления армянской дочкой РЖД

    Пашинян заявил о возможном арбитраже с дочерней компанией РЖД в Армении

    Пашинян допустил обращение в арбитраж из-за управления армянской дочкой РЖД
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил вероятности судебного спора вокруг ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», которая является дочерним предприятием РЖД и управляет транспортной сетью республики.

    «Железные дороги – эта наша собственность, и Республика Армения должна иметь возможность использовать железные дороги, как считает целесообразным. Альтернативы этому нет. Этот вопрос может быть решен», – заявил Пашинян.

    По его словам, оппозиция заявляет о возможности подорожания продовольствия. «Может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать 2 млрд долларов», – заявил премьер Армении.

    Пашинян подчеркнул желание властей урегулировать ситуацию в дружественном ключе. При этом он отметил, что в случае возникновения непреодолимых разногласий де-юре армянская сторона готова отстаивать свои интересы в арбитраже, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать железнодорожную концессию третьей стране. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой якобы приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу предупредил о рисках замены российского железнодорожного перевозчика в Армении. Он напомнил, что ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) около 20 лет ответственно исполняет условия концессионного договора, включая инвестиционные обязательства. За это время российские инвестиции в железнодорожную инфраструктуру Армении, включая подвижной состав, составили более 30 млрд рублей, в бюджет Армении поступило свыше 15 млрд рублей налогов, отремонтировано более 520 км путей при общей эксплуатации около 700 км.

    В среднем за год ЮКЖД перевозит более 500 тыс. пассажиров и 1,6 млн тонн грузов. Компанией обеспечивается занятость более 2,5 тыс. человек, практически все из которых являются гражданами Армении.

    По словам Шойгу, «выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться», а «ответственность за это никакие «дружественные страны», естественно, нести не будут». За подобные решения «придется расплачиваться простым гражданам Армении».

    Комментарии (5)
    30 июля 2026, 15:25 • Новости дня
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    @ IMAGO/Future Image/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

    Информация о включении Дурова в перечень террористов и экстремистов появилась на сайте ведомства 30 июля.

    «Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., г. Ленинград», – говорится в сообщении.

    Накануне ФСБ объявила основателя мессенджера в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.

    Адвокат Елена Пономарева объяснила зависимость возможной экстрадиции бизнесмена от двусторонних дипломатических соглашений.

    В августе 2024 года прокуратура Парижа освободила Павла Дурова под судебный надзор с запретом покидать Францию.

    Комментарии (20)
    29 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Пашинян увидел «начало конца ЕАЭС» из-за ограничений экспорта

    Пашинян увидел начало конца ЕАЭС из-за ограничений экспорта

    Пашинян увидел «начало конца ЕАЭС» из-за ограничений экспорта
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если вопрос экспорта не будет решен в ближайшее время, то это станет началом конца ЕАЭС.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что торговые запреты угрожают существованию экономического объединения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Арменпресс». По словам главы армянского правительства, текущая ситуация демонстрирует неработоспособность союза.

    «Сейчас мы все отмечаем, что проблема не в Армении. Проблема не в Армении, а в ЕАЭС, потому что на самом деле получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает. Если этот вопрос не будет решен в ближайшее время, я предсказываю, что это станет началом конца ЕАЭС», – подчеркнул Пашинян. Он добавил, что обсудил с российским лидером право Армении на поиск альтернативных путей развития.

    Пашинян отметил, что эпоха безальтернативности для страны завершилась, и народ поддержал этот курс. Касаясь возможного референдума о выборе между Европейским союзом и ЕАЭС, премьер пояснил, что до такого голосования необходимо официально подать заявку на вступление в ЕС.

    Ограничения на ввоз ряда армянских товаров, включая цветы, овощи, фрукты и алкоголь, были введены Россельхознадзором в конце мая. С 27 июля запрет распространился на молочную продукцию. Российская сторона объясняет эти временные меры нарушением фитосанитарных норм, тогда как Центробанк Армении предупреждает о риске снижения ВВП страны на 2% из-за введенных запретов.

    Ранее Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой об урегулировании сложностей с экспортом товаров.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии точных сроков проведения референдума о вступлении республики в Евросоюз.

    До этого Путин предупредил об экономических последствиях для Армении в случае ее выхода из ЕАЭС.

    Комментарии (10)
    29 июля 2026, 21:32 • Новости дня
    Машина влетела в подземный переход на юге Москвы

    Автомобиль въехал в подземный переход метро «Домодедовская» после ДТП

    Tекст: Денис Тельманов

    На юге столицы транспортное средство протаранило вход в метрополитен после жесткого столкновения с другим автомобилем, обошлось без человеческих жертв.

    Дорожный инцидент произошел в одном из спальных районов недалеко от станции метро «Домодедовская». Автомобиль вылетел в пешеходную зону после столкновения на проезжей части, передает РИА «Новости».

    «Столкнулись два транспортных средства с последующим наездом одного из них на подземный переход у станции метро «Домодедовская», – заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

    В правоохранительных органах подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время территорию осматривают инспекторы ГИБДД, выясняя все обстоятельства аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне у станции метро «Текстильщики» столкнулись пять автомобилей. В марте машина с дипломатическими номерами протаранила стеклянные двери вестибюля станции «Пражская».

    В прошлом году уснувший за рулем водитель «Газели» въехал в подземный переход у метро «Парк Победы».

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    МЧС: Турист из Владимира погиб на сложном маршруте в КЧР

    В Карачаево-Черкесии погиб турист на сложном горном маршруте

    Tекст: Денис Тельманов

    В горах Карачаево-Черкесии трагически завершился поход группы туристов, один из участников сорвался и получил смертельные травмы в районе пика МИФИ.

    Горный маршрут в Карачаево-Черкесии, где произошла трагедия с жителем Владимира, отличается технической сложностью и требует серьезной физической подготовки, передает ТАСС. Об этом рассказал заместитель руководителя республиканского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Гречкин.

    «Заявленный группой из семи человек, в числе которых был и погибший, неальпинистский, но достаточно сложный маршрут горного туризма, он требует хорошей физической подготовки. Что именно привело к трагедии, пока неизвестно, какой уровень подготовки был у туриста, тоже сложно комментировать сейчас», – отметил представитель ведомства.

    Он добавил, что походы в горы всегда связаны с рисками, поэтому важно объективно оценивать свое состояние.

    Инцидент произошел 29 июля в Даутском ущелье. В настоящее время спасатели занимаются эвакуацией тела погибшего.

    Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России начали проверку по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в горах Карачаево-Черкесии погиб участник зарегистрированной группы альпинистов.

    В июне спасатели нашли живыми пропавших в Урупском районе путешественников. В прошлом году сотрудники МЧС обнаружили тела двух попавших под лавину туристов.

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам

    Эксперты раскрыли механизм информационной войны Запада против России

    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Неудачи ВСУ на поле боя сопровождаются усилением информационной войны против России. Запад задействует для этого СМИ, спецслужбы, сеть профильных структур и украинский ЦИПсО, пытаясь повлиять на российское общество и политическую систему. Однако эти попытки обречены на провал, поскольку Россия уже выработала механизмы противодействия подобным кампаниям. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Механика инфовойны: опыт противостояния России и Запада».

    «В информационной войне против России задействован практически весь арсенал западных государств – СМИ, спецслужбы, украинский ЦИПсО и российская несистемная оппозиция», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, в этой работе участвуют созданная при ЕС группа East StratCom Task Force, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), подразделение ЦРУ Russia House, а также профильные структуры Франции, Польши и других стран.

    По оценке эксперта, главная задача этой кампании – убедить аудиторию в том, что Россия якобы терпит поражение, а Украина добивается успехов. «Киев преподносит как собственные достижения результаты, которые обеспечиваются поддержкой Европы и НАТО. Запад подстраивает под информационную логику даже боевые действия, стремясь добиться прежде всего психологического эффекта», – отметил Данилин.

    Он считает, что нынешняя активизация информационного давления связана с отсутствием успехов Украины на фронте. По его словам, противник пытается воздействовать на российское общество в период электоральных кампаний, сформировать представление о недовольстве населения и тем самым подорвать устойчивость политической системы.

    При этом реальные процессы, продолжил аналитик, опровергают ключевые тезисы западной пропаганды. «Российская экономика адаптировалась к санкциям, экспорт нефти переориентирован на азиатские рынки, сотрудничество с Китаем и Индией развивается, а БРИКС объединяет уже более половины населения планеты. Одновременно отечественный ВПК наращивает выпуск современных вооружений, а Силы беспилотных систем насчитывают 87 тыс. контрактников. Важнейшим фактором остается консолидация российского общества вокруг власти», – пояснил он.

    Зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев отметил, что в основе нынешней информационной кампании лежат те же методы, которые использовались Западом еще в годы холодной войны.

    «Публикации о якобы «поражении» России выходят словно под копирку. Отзеркаливание – один из классических приемов западной пропаганды, когда аудитории последовательно навязывается картина, противоположная реальности», – сказал депутат.

    По его мнению, Россия уже извлекла уроки из событий конца XX века. «Мы не допустим повторения сценария 35-летней давности. Можно быть спокойными за российских военных, ученых и оборонно-промышленный комплекс. Наша задача – учитывать исторический опыт и не повторять прежних ошибок», – подчеркнул парламентарий.

    Фейки против фактов

    Одним из главных инструментов информационной войны директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов назвал распространение фейков. По его словам, Киев систематически продвигает тезисы, которые расходятся с объективными данными.

    В качестве примера он привел заявления о якобы скрытой мобилизации в нашей стране. «В России единожды проводилась частичная мобилизация, а основу группировки составляют контрактники. Только по итогам 2025 года контракты с Минобороны заключили более 422 тыс. человек. При этом на Украине ежемесячно принудительно мобилизуют от 15 до 20 тыс. человек, а конфликты с сотрудниками ТЦК давно стали привычным явлением», – сказал эксперт.

    По словам Асафова, украинские власти также предпочитают замалчивать факты, которые не вписываются в официальную информационную повестку. В частности, речь идет о потере выхода к Азовскому морю, создании сухопутного маршрута в Крым и других изменениях, которые Киев не может оспорить.

    Отдельным элементом информационной кампании эксперт назвал регулярное завышение эффективности украинской системы ПВО. «С начала спецоперации ВС России нанесли свыше 250 тыс. ударов по территории Украины. При этом доля сбитых российских ракет составляет около 35%, несмотря на заявления Киева о значительно более высокой результативности. В то же время российские средства ПВО нейтрализовали более 95% украинских беспилотников», – отметил он.

    По мнению Асафова, реальные экономические показатели Украины также противоречат создаваемому в западных СМИ образу устойчивого государства. Он напомнил, что на Украине насчитывается около 14,6 тыс. средних и крупных предприятий, при этом российские войска поразили уже свыше 3,6 тыс. из них, включая объекты военно-промышленного комплекса. Кроме того, в стране прекратили работу все шесть нефтеперерабатывающих заводов.

    «Дефицит украинского бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 18,5% ВВП и покрывается исключительно за счет внешнего финансирования. Государственный долг уже превысил 212 млрд долларов и достиг более 100% ВВП», – добавил он.

    Отдельно эксперт обратил внимание на то, что специальная военная операция не оказала негативного влияния на функционирование российских политических институтов. «В России в штатном режиме проходят выборы всех уровней, включая президентскую кампанию. Поэтому тезисы о кризисе российской государственности не находят подтверждения в реальности», – заключил Асафов.

    Иммунитет к информационному давлению

    Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов назвал Украину полигоном для отработки физических, экономических и когнитивных технологий давления на Россию. Вместе с тем, отметил он, в последние годы в стране были приняты меры, ограничивающие возможности дистанционного воздействия на граждан.

    «Сегодня украинские мошеннические сети все активнее переориентируются на европейские страны. После завершения специальной военной операции они окончательно переключатся на тех, кто долгие годы их финансировал, обучал и курировал», – считает политолог.

    О технологиях дискредитации, деморализации и дезорганизации российского общества рассказал директор Центра когнитивной обороны НГЛУ Сергей Нешков. В качестве примера он привел Петербургский международный экономический форум, во время которого, по его словам, западные и украинские структуры одновременно распространяли негативные информационные материалы и сопровождали их атаками беспилотников, стремясь создать нужную медийную картину.

    «Военного эффекта подобные действия не дают. Их задача – создать необходимое психологическое впечатление и повлиять на общественные настроения», – отметил эксперт.

    По мнению Нешкова, главным способом противодействия подобным технологиям остается информирование общества. «Когда люди понимают, как работают подобные механизмы воздействия, они перестают быть их объектами. Это лишает противника возможности использовать российских граждан, что называется, втемную», – заключил аналитик.

    Комментарии (3)
    30 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть подход к санкциям против России

    МИД Ирландии: ЕС планирует вводить небольшие пакеты антироссийских санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность изменения подхода к санкционному давлению на Россию, планируя вводить ограничения чаще, но в меньших объемах, сообщила министр иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти.

    Макэнти в беседе с журналистами, обсуждая перспективы 22-го пакета ограничений, заявила, что Евросоюз изучает варианты пересмотра стратегии принятия новых антироссийских санкций, передает ТАСС.

    «Нам нужно посмотреть, какой подход является наилучшим», – заявила она. Глава ирландского внешнеполитического ведомства пояснила, что Еврокомиссия активно обсуждает учащение санкционных мер против России при сокращении их масштаба. При этом министр признала растущую сложность согласования новых мер из-за их негативного влияния на сами европейские государства.

    На прошлой неделе Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций.

    Из-за сложностей при согласовании Брюссель допускает отказ от формирования масштабных пакетов ограничений.

    СМИ писали, что страны ЕС теряют готовность к введению новых мер на фоне возможных последствий для собственного бизнеса

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 20:54 • Новости дня
    Российские системы ПВО сбили 150 украинских дронов за день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно ликвидировали крупную партию вражеских летательных аппаратов в воздушном пространстве нескольких областей и акватории Черного моря, сообщило Минобороны.

    «В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении Министерства в Max.

    Вражеские цели были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Ростовской областями. Кроме того, беспилотники ликвидировали в небе над Крымом, Удмуртией, Краснодарским и Пермским краями, а также над Черным морем.

    В пятницу российские системы ПВО уничтожили 210 украинских беспилотников над 13 регионами страны. Несколькими днями ранее военные отразили масштабную атаку 161 дрона.

    В середине месяца дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 146 вражеских аппаратов.

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Правительство направило 2,6 млрд рублей на создание трех самолетов Ил-114-300

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественные авиастроители получат дополнительное финансирование для завершения сборки первых трех серийных пассажирских лайнеров Ил-114-300, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    На эти цели будет выделено 2,6 млрд рублей, передает ТАСС.

    «Правительство дополнительно направит в текущем году два миллиарда 600 миллионов рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300. Эти решения обеспечат динамичную загрузку как промышленных предприятий, так и постепенное обновление парка авиационной техники российских авиакомпаний самолетами отечественного производства», – подчеркнул председатель правительства.

    Ранее президент России Владимир Путин одобрил выделение средств из ФНБ на производство восьми самолетов Ил-114-300.

    В мае опытный образец воздушного судна совершил серию испытательных полетов в условиях Арктики.

    В прошлом году глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал снижение стоимости одного такого лайнера до 2,6 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Росфинмониторинг: Ограничения против Дурова не коснулись Telegram
    Росфинмониторинг: Ограничения против Дурова не коснулись Telegram
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничительные меры в отношении Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) не затрагивают работу Telegram в качестве юридического лица, сообщили в Росфинмониторинге.

    В ведомстве пояснили, что финансовые организации обязаны блокировать счета лиц из специального перечня, передает РИА «Новости».

    «В то же время законодательством предусмотрены гуманитарные выплаты из указанных средств, в том числе на обеспечение жизнедеятельности физического лица и членов его семьи», – отметили в ведомстве.

    В пресс-службе дополнительно подчеркнули, что введенные санкции касаются исключительно физического лица. Сама платформа Telegram продолжает функционировать без ограничений со стороны финансовой разведки.

    Напомним, Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

    Накануне ФСБ объявила бизнесмена в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.

    Данный статус не ограничивает рядовых пользователей в использовании платных опций платформы.

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 09:21 • Новости дня
    Ливийский министр сообщил о планах возобновить железнодорожный проект с Россией

    Министр Ливии сообщил о планах возобновить железнодорожный проект с Россией

    Приостановленное 15 лет назад строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Сирт – Бенгази может быть продолжено при активном участии российских специалистов, заявил министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди.

    Али аль-Кайди подчеркнул важность возобновления диалога с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Надеюсь, что ливийские власти вновь приступят к обсуждению проекта и вступят в контакт с российской стороной», – заявил политик.

    Возведение скоростной ветки между городами Сирт и Бенгази было заморожено из-за начала массовых беспорядков в начале 2011 года. С тех пор реализация масштабной инициативы оставалась на паузе.

    Сейчас в государстве параллельно функционируют два кабинета министров. В Триполи заседает поддерживаемое ООН правительство Абдельхамида Дбейбы, тогда как на востоке управляет кабинет Усамы Хаммада при поддержке армии Халифы Хафтара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти востока Ливии предложили российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы.

    В мае Москва и Триполи объявили о возобновлении работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Национальные вооруженные силы Ливии выразили намерение укрепить партнерство с Россией.

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой роли Народной программы «Единой России»

    Данилин: Народная программа ЕР вышла за рамки предвыборных обещаний

    Эксперт рассказал о новой роли Народной программы «Единой России»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Народная программа «Единой России» перестала быть обычным предвыборным документом и превратилась в механизм постоянной обратной связи с гражданами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что в нее вошло около 3 млн предложений, собранных в ходе подготовки программы.

    «Масштаб поступивших предложений показывает, что Народная программа «Единой России» вышла далеко за рамки обычного перечня предвыборных обещаний. По сути, она становится документом, который отражает реальные запросы общества, приоритеты граждан и наиболее актуальные направления развития страны», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

    По его словам, почти 3 млн инициатив свидетельствуют не только о высокой востребованности программы, но и об эффективности системы сбора и анализа предложений. «Видно, что партия сделала ставку на постоянный диалог с гражданами. В результате сформировался полноценный механизм обратной связи с обществом, позволяющий учитывать запросы людей при определении приоритетов развития», – пояснил эксперт.

    Как отметил Данилин, теперь ключевой задачей становится качественная экспертная обработка поступивших инициатив. «Предложения предстоит систематизировать, определить их приоритетность и понять, какие решения требуют оперативной реализации, а какие должны стать частью долгосрочного планирования с горизонтом десять лет и более», – уточнил он.

    По мнению собеседника, такой подход отличает Народную программу от традиционных предвыборных документов. «Она становится постоянно действующим механизмом, который объединяет общественный запрос, отраслевую экспертизу, региональный опыт и контроль исполнения принятых решений. Именно это превращает программу в полноценный инструмент управления, а не в декларацию намерений», – заключил Данилин.

    Ранее стало известно, что в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений, превысив показатель 2021 года. При этом большинство инициатив касается проблем неравномерного развития страны. Среди других тем – обеспечение безопасности Отечества, укрепление экономики, развитие социальной сферы.

    «Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», – подчеркнул глава партии Дмитрий Медведев.

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Воробьев заявил о популярности колледжей среди школьников Подмосковья

    Воробьев: Большинство девятиклассников Подмосковья выбирают учиться в колледжах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство выпускников девятых классов в Московской области предпочитают продолжать обучение в учреждениях среднего профессионального образования для получения практических навыков, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Воробьева, шесть из десяти девятиклассников в Подмосковье выбирают учебу в колледжах, передает РИА «Новости».

    «У нас уже шесть из десяти ребят после девятого класса предпочитают колледж, для того чтобы приобрести «скиллы», как говорят ребята, начать работать, но дальше собираются уже на основе приобретенного опыта поступать в высшие учебные заведения. То есть такой путь ребята выбирают», – пояснил глава региона.

    Губернатор подчеркнул, что модернизация техникумов и колледжей остается важной задачей для властей области. Воробьев также упомянул о строительстве крупной многопрофильной больницы на 1100 мест в Балашихе, завершение которого ожидается через два года.

    В прошлом году вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о решении более половины российских девятиклассников продолжить образование в колледжах.

    В начале текущего месяца председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал российские регионы активнее развивать систему среднего профессионального образования.

    Вскоре после этого министр просвещения Сергей Кравцов заявил о значительном росте уровня трудоустройства выпускников таких учреждений.

    Комментарии (0)
    Главное
    Росфинмониторинг: Ограничения против Дурова не коснулись Telegram
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    Минпромторг сообщил о задержании замглавы управления БПЛА Аллы Половченя
    Пашинян допустил обращение в арбитраж из-за управления армянской дочкой РЖД
    УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА из-за продажи чемпионата мира
    Суд решил заново рассмотреть уголовное дело блогера Лерчек

    Что помогает Северному морскому пути быть нарасхват

    Северный морской путь стал активнее использоваться для поставок российской нефти. В этом году судоходство здесь станет более масштабными, чем раньше. Помогает этому нездоровая геополитическая ситуация. Но основная угроза исходит не от хуситов в Красном море, как пытаются представить западные СМИ. Кто и что помогает Севморпути наращивать грузоперевозки? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

    Перейти в раздел

    Как перекрыть доступ к портам Николаева из Черного моря

    Порты Одесского региона уже де-факто блокированы, однако у Украины остается действующей еще одна крупная морская гавань – порты Николаева. Тем не менее, по словам экспертов, есть методы, с помощью которых и данную транспортную артерию можно физически перекрыть. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп отказал в главном не только Зеленскому

    В число стран, где премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху не рады, вошли США. Как и Владимир Зеленский, Биби попытался выдать свой визит в Вашингтон и переговоры с президентом Дональдом Трампом за значительный успех, даже за прорыв. На самом деле Трамп отказал обоим просителям в том, что для них наиболее значимо. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Какого президента Франции боится НАТО

      Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации