«Народный фронт» подвел итоги решений ГИБДД по обращениям на Прямую линию

Tекст: Елизавета Шишкова

О результатах этой работы общественники рассказали в День Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Особое внимание уделили обращениям, поступившим на Прямую линию президента, где ключевыми темами стали безопасность дорожного движения и защита пешеходов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Забайкальском крае жители крупного жилого комплекса ежедневно переходили шестиполосную дорогу без светофора и «зебры», где ранее уже случилась трагедия с погибшими.

После вмешательства «Народного фронта» и Госавтоинспекции городским властям выдали предписание установить светофор и оборудовать переход.

«Раньше переходить шестиполосную дорогу приходилось по краю проезжей части, рискуя попасть под колеса летящих машин. После того как мы обратились на Прямую линию, на нашем участке наконец-то обустроили пешеходный переход», – рассказала жительница микрорайона «Ривьера» Ксения Кудрева.

В Краснодарском крае ученики школы №83 в Сочи из-за отсутствия остановки были вынуждены ходить вдоль оживленной федеральной трассы без тротуаров, поскольку рейсовые автобусы не могли высаживать их в нужном месте. После обращений родителей «Народный фронт» провел выездное совещание с мэрией и ГИБДД, по итогам которого место остановки официально утвердили. Теперь детей регулярно и безопасно подвозит специализированный школьный автобус, а родители отмечают, что дорога в школу и обратно стала комфортной и спокойной.

В Кировской области в микрорайоне Урванцево на четырехполосной дороге из-за отсутствия светофора регулярно происходили ДТП, под колеса машин попали шестилетняя девочка и женщина, получившая серьезные травмы. После сигналов жителей «Народный фронт» обратился в прокуратуру и Госавтоинспекцию, и власти установили светофор с кнопкой, сейчас завершается обустройство защищенного перехода. Местные жители подчеркивают, что нажимают кнопку и спокойно переходят проезжую часть, не опасаясь за детей.

В Тюменской области на узкой улице Алексея Маресьева транзитный транспорт, объезжающий пробки, годами создавал угрозу пешеходам и регулярно врезался в ограды домов, а многочисленные жалобы не давали результата. После обращения людей на Прямую линию президента «Народный фронт» организовал совместную встречу с ГИБДД и мэрией, где утвердили конкретный план обеспечения безопасности и зафиксировали сроки. Начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции по Тюмени Александр Гордов сообщил, что принято решение ограничить сквозной проезд, теперь улицей пользуются только местные жители и она стала безопасной.