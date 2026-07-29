Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
Захарова назвала терактом удар Украины по иранскому кораблю
Захарова: Атака Украины на иранское судно является настоящим терактом
Атака ВСУ по торговому кораблю Ирана в акватории Каспийского моря оценивается как настоящий акт международного терроризма, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Захарова прокомментировала атаку БПЛА ВСУ на иранское судно в Каспиийском море.
«Это настоящий теракт. Современным языком теракт, с точки зрения, наверное, мировой практики – это теракт, который произрос из возрождающейся практики «морского пиратства»», – заявила Захарова, передает радио Sputnik.
Ранее внешнеполитическое ведомство Ирана сообщило о военном нападении на торговое судно, совершенном 25 июля. Жертвой удара стал один член экипажа, еще один человек получил ранения.
СМИ писали, что Тегеран планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи потребовал от Киева возместить нанесенный торговому судну ущерб.
Власти Ирана заявили о готовности к самообороне для защиты собственных национальных интересов.