Лихачев заявил об отсутствии критики МАГАТЭ в адрес убийц главного инженера ЗАЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лихачев сообщил, что МАГАТЭ отреагировало на убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева без адресной критики, передает РИА «Новости».

«С одной стороны МАГАТЭ отреагировало на этот факт, сказав о неприемлемости атак на станцию, атак на персонал, но это опять были общие оценки, к сожалению, адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало», – подчеркнул руководитель ведомства.

По его словам, российская сторона продолжит настойчиво ставить эти вопросы перед агентством и информировать мировых лидеров. Главный инженер ЗАЭС погиб 15 июля в Энергодаре из-за атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль. Жертвой удара также стал водитель, еще один работник станции получил ранения.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как целенаправленный теракт. Правительство Запорожской области решило посмертно представить Яковлева к государственной награде и оказать помощь его семье. Лихачев также добавил, что несмотря на недавние удары ВСУ по инфраструктуре Энергодара, сама атомная электростанция находится в безопасном состоянии, а радиационный фон остается в норме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от МАГАТЭ четкого осуждения убийства главного инженера ЗАЭС.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси выступил с заявлением о недопустимости нападений на руководство станции.

Позже Москва констатировала отсутствие прямого порицания киевского режима со стороны международной организации.