По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.4 комментария
Залужный предрек новому главкому ВСУ тяжелые испытания на посту
Залужный предупредил Драпатого о колоссальных трудностях после назначения
Михаилу Драпатому, о назначении которого новым главнокомандующим ВСУ стало известно накануне, будет значительно сложнее, чем он ожидает, заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный.
Ожидания нового главнокомандующего не соответствуют реальному положению дел, передает ТАСС. Бывший руководитель армии, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный прокомментировал кадровые перестановки.
«Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет», – написал военный деятель в своих соцсетях.
Накануне вечером Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого на высший командный пост. Ранее офицер руководил Объединенными силами ВСУ.
Указ о перестановках пока не опубликован, но уходящий в отставку Александр Сырский уже подтвердил уход с должности. Отставки предыдущего командующего на протяжении недели требовали многие украинские политики и участники уличных митингов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.
Министерство внутренних дел России объявило этого военачальника в розыск по уголовной статье.
Российские силовики установили точный адрес проживания и личные контакты генерала.