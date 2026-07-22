Залужный предрек новому главкому ВСУ тяжелые испытания на посту

Залужный предупредил Драпатого о колоссальных трудностях после назначения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ожидания нового главнокомандующего не соответствуют реальному положению дел, передает ТАСС. Бывший руководитель армии, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный прокомментировал кадровые перестановки.

«Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет», – написал военный деятель в своих соцсетях.

Накануне вечером Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого на высший командный пост. Ранее офицер руководил Объединенными силами ВСУ.

Указ о перестановках пока не опубликован, но уходящий в отставку Александр Сырский уже подтвердил уход с должности. Отставки предыдущего командующего на протяжении недели требовали многие украинские политики и участники уличных митингов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

Министерство внутренних дел России объявило этого военачальника в розыск по уголовной статье.

Российские силовики установили точный адрес проживания и личные контакты генерала.