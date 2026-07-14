В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.0 комментариев
ФХР: Представители России очно посетят выборный конгресс IIHF
Делегация Федерации хоккея России (ФХР) сможет принять очное участие в полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который пройдет с 29 сентября по 2 октября, сообщили в ФХР.
Российская делегация получила возможность лично присутствовать на масштабном мероприятии Международной федерации хоккея, передает ТАСС. Полугодовой конгресс IIHF запланирован на период с 29 сентября по 2 октября.
«IIHF прислала подтверждение о том, что пригласила представителей ФХР принять очное участие в полугодовом конгрессе», – рассказал собеседник агентства.
В рамках предстоящего события состоятся выборы президента и членов совета международной организации. Кандидатом на место в совете от российской стороны заявлен генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
Это событие станет первым за последние четыре года, когда российские функционеры смогут присутствовать лично. Ранее представители отечественного хоккея допускались к участию исключительно в дистанционном формате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация хоккея России выдвинула генерального директора Дмитрия Курбатова на пост в совете IIHF.
Позже дисциплинарный совет международной организации аннулировал решение о недопуске российских сборных к соревнованиям.