Руководитель Южной Осетии Камболов оценил работу пограничного пункта пропуска

Психолог объяснила пользу «нытинга»

Психолог Тамурова разъяснила разницу между «нытингом» и психотерапией

Tекст: Татьяна Косолапова

В последнее время в интернете набирает популярность новая услуга, получившая название «нытинг», сообщает РИА «Новости». Суть сервиса заключается в том, что человек на «другом конце провода» просто выслушивает жалобы своего клиента на жизнь, работу, начальство и трудности, не давая советов, не оценивая ситуацию и не пытаясь мотивировать собеседника.

«Услуга «нытинг» – это, по сути, коммерциализация давно знакомой человеческой потребности: быть выслушанным без оценки, советов и давления. Речь идет о платной услуге, где человек может раскрыть свои переживания, жалобы, рассказать о раздражении или усталости незнакомому собеседнику», – рассказывает Тамурова.

С психологической точки зрения, продолжает психотерапевт, сама идея не нова. Эмоциональная разгрузка через вербализацию – один из базовых механизмов снижения стресса. Когда человек проговаривает переживания, активность лимбической системы снижается, а ощущение контроля над ситуацией возрастает. Поэтому «нытинг» может выполнять функцию быстрой психологической разгрузки, особенно для тех, кто по разным причинам не хочет или не может обращаться к психотерапии.

Однако, предупреждает она, важно понимать эффективность такой услуги. «Нытинг», по ее словам, не заменяет терапию: он не работает с глубинными причинами состояний, не формирует устойчивые навыки саморегуляции и не предполагает долгосрочных изменений. Это скорее «эмоциональный дренаж» – способ временно снизить напряжение.

«Потенциальная польза есть, особенно в двух случаях: когда человек не хочет нагружать близких своими переживаниями и когда важно быстро выговориться здесь и сейчас, не входя в длительный терапевтический процесс. Но есть и риски: при регулярном использовании без дальнейшей работы с причинами человек может закреплять привычку к «сливу» эмоций без их осмысления», – делится специалист.

По ее мнению, эффективность «нытинга» во многом определяется выбранным форматом общения. Так, разговор в режиме реального времени – по телефону или через видеосвязь – лучше подходит для выражения сильных эмоций, поскольку создает эффект присутствия и ощущение поддержки. Молодые люди чаще предпочитают аудиосообщения, тогда как более старшее поколение склоняется к живому общению в реальном времени. Однако ключевым фактором является не возраст, а уровень эмоциональной открытости человека и привычный для него способ коммуникации. Тамурова подчеркивает, что сам формат услуги не оказывает решающего влияния на ее качество – важно, чтобы человеку было удобно обращаться за такой поддержкой и он чувствовал доверие к собеседнику.

«Ключевое условие, при котором «нытинг» становится полезным – это наличие границ и структуры: человек должен понимать, что он делает (разгружается, а не решает проблему), а «слушатель» – удерживать позицию без оценивания, советов и вовлечения в зависимость. Быть собеседником для нуждающегося может быть любой, кто умеет слушать. Образования, смежного с психологией, для этого не требуется», – заключила Тамурова.

Ранее HR-директор трейд-маркетингового агентства Валерия Доманская рассказала, что в связи с развитием ИИ уже к 2030 году часть профессий сократится. При этом угрозы психологам она не видит, поскольку устойчивыми останутся профессии, требующие эмпатии, творчества и принятия сложных решений в условиях неопределенности. По ее мнению, потребность в прямом человеческом взаимодействии на фоне цифровизации будет только расти.