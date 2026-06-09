Медведев: Огромные расстояния России - вызов для властей

Медведев назвал огромные расстояния главным вызовом для России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Огромные расстояния внутри России представляют собой серьезный вызов, с которым государству еще предстоит справиться. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время выступления на форуме «Есть результат!», передает ТАСС.

«Знаете, когда я, допустим, в какие-то маленькие страны попадал с государственными визитами, с частной какой-то программой, я смотрел и думал: «Господи, как же им просто! Вот они садятся за руль и едут в другую часть страны за полтора часа. А у нас, - и в этом наша сила, - расстояния такие, что самолеты не справляются подчас. Это вызов. Тот вызов, с которым нам еще только предстоит справиться»», – заявил политик.

Зампред Совбеза добавил, что проблема касается не только центральных регионов, но и всех безбрежных пространств страны. Главная задача заключается в том, чтобы каждый человек ощущал себя частью единого и связанного государства, несмотря на колоссальные масштабы территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник председатель «Единой России» обозначил ключевые ориентиры работы партии и заявил о создании полноценной структуры поддержки военнослужащих.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что Россия успешно сохраняет высокую конкурентоспособность, опираясь на мощный оборонный и экономический потенциал.