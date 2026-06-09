Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.3 комментария
Собянин: Еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО
Мэр Москвы сообщил о 22-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице
На подлете к российской столице уничтожили беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Уничтожен еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.
Это уже 22-й уничтоженный дрон по счету на подлете к российской столице с начала суток.
В ночь с воскресенья на понедельник над Россией поразили 310 БПЛА ВСУ, в ночь с понедельника на вторник – 140 украинских дронов.