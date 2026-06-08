Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженные силы Украины усилили давление на ДНР, атакуя гражданскую инфраструктуру, сказал Пушилин, передают «Вести».

«Это очередные элементы блокады, запрещенные всеми конвенциями и прочим, но тем не менее противника это никогда не останавливало», – заявил руководитель республики.

Он добавил, что украинские военные наносят удары не только по критически важным объектам, но и по дорогам. Политик также обратил внимание на то, что подобные действия осуществляются при непосредственной поддержке западных государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин обвинил страны Европы в соучастии в преступлениях Киева из-за поставок беспилотников.