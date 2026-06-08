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Пушилин: Киев использует против ДНР запрещенные методы блокады
Украинские войска начали применять новые методы давления на жителей ДНР, целенаправленно разрушая транспортную инфраструктуру и дороги при поддержке западных стран, заявил глава республики Денис Пушилин.
Вооруженные силы Украины усилили давление на ДНР, атакуя гражданскую инфраструктуру, сказал Пушилин, передают «Вести».
«Это очередные элементы блокады, запрещенные всеми конвенциями и прочим, но тем не менее противника это никогда не останавливало», – заявил руководитель республики.
Он добавил, что украинские военные наносят удары не только по критически важным объектам, но и по дорогам. Политик также обратил внимание на то, что подобные действия осуществляются при непосредственной поддержке западных государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин обвинил страны Европы в соучастии в преступлениях Киева из-за поставок беспилотников.