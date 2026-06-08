История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.25 комментариев
Установлен прошедший обучение в Польше до начала СВО комбат «Азова»
Командир первого батальона специального назначения украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Алексей Надточий до начала специальной военной операции обучался в польской частной тренировочной организации, сообщил источник в российских спецслужбах.
Командир 1-го батальона «Азова» Надточий до начала специальной военной операции проходил обучение в учебно-тренировочной организации European Security Academy (ESA) в Польше, сказал собеседник РИА «Новости».
В качестве подтверждения силовики предоставили фотографию, на которой Надточий запечатлен в камуфляжной форме на фоне логотипа академии.
По информации источника, Алексей Надточий родился в 1988 году в Сочи, затем переехал в Донецк. В 2008 году он окончил академию Национальной гвардии Украины. С 2008 по 2015 год служил в батальоне физической безопасности, а в 2015 году вместе с частью выехал в Мариуполь по распоряжению из Киева. В ряды «Азова» Надточий вступил в 2023 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года российские силовики сообщили об уничтожении роты боевиков «Азова» на рубцовском направлении.