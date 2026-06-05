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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

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    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    3 комментария
    5 июня 2026, 14:25 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе зафиксировались у 585 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе закрепились на уровне 585 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Торги июльскими фьючерсами на топливо открылись вблизи отметки 587 долларов, продемонстрировав минимальный суточный рост после весенних ценовых колебаний.

    Стоимость голубого топлива на лондонской бирже ICE держится около 585 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июльские фьючерсы по индексу нидерландского центра TTF начали сессию с небольшим плюсом. К середине дня котировки составили 586,2 доллара, прибавив 0,1% к расчетной цене предыдущих торгов.

    Весной газовый рынок пережил заметные колебания из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В марте средние цены подскочили почти на 60%, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Однако уже в апреле показатель снизился на 14%, опустившись до 540 долларов, хотя в мае котировки вновь ненадолго росли.

    Максимальная стоимость углеводородов за время конфликта достигала 853,7 доллара 19 марта. Тогда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Зафиксировано повреждение двух из 14 линий производства СПГ в Катаре». Исторический рекорд был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в двадцатых числах мая стоимость природного газа на европейских биржах удерживалась около отметки в 620 долларов за тысячу кубометров.

    В начале последней недели прошлого месяца котировки упали до 553 долларов.

    К концу мая цена июньских фьючерсов вплотную подобралась к уровню 580 долларов.

    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    5 июня 2026, 09:59 • Новости дня
    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией

    Премьер Чехии Бабиш предложил назначить Мерца главным переговорщиком ЕС с Россией

    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц должен представлять Евросоюз на переговорах о мире между Россией и Украиной, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    Представлять интересы Брюсселя на мирных переговорах между Россией и Украиной должно быть предложено Фридриху Мерцу, заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш, указав на необходимость выдачи переговорщику официального мандата Евросовета и Еврокомиссии.

    «Для меня это однозначно канцлер Германии Мерц, который должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию, опираясь на мандат Евросовета и Еврокомиссии», – цитирует Бабиша «Газета.Ru».

    Руководство Евросоюза рассматривает возможность создания новой должности для выстраивания дипломатических контактов с Москвой.

    Правительство Германии отклонило кандидатуру бывшего канцлера Герхарда Шредера на роль европейского посредника.

    Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 19:47 • Новости дня
    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы

    Эксперт Котляр оценила призыв северных стран ЕС запретить россиянам отдых на пляжах ЕС

    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы
    @ STELLA/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, комментируя идею европейских лидеров запретить россиянам отдыхать на европейских пляжах.

    Власти сразу 11 членов Европейского союза призвали ужесточить правила въезда в Шенген для российских туристов, а также запретить им «загорать на европейских пляжах». В числе выступающих за ограничения министры Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии.

    «На мой взгляд, подобные заявления носят скорее политический и популистский характер, чем имеют отношение к реальному туризму. Если внимательно посмотреть на список стран, выступивших с инициативой, то большинство из них не являются ключевыми направлениями пляжного отдыха для российских туристов. Россияне традиционно едут за морем в Испанию, Италию, Грецию, Францию, на Кипр, а не в страны Балтии или Скандинавию», – говорит Котляр.

    Кроме того, продолжает собеседница, массовый пляжный туризм россиян в Европе уже несколько лет находится на существенно более низком уровне по сравнению с периодом до 2022 года. Причины хорошо известны: ограниченная авиаперевозка, сложности с визами, удорожание логистики и появление большого числа альтернативных направлений.

    На сегодняшний день, рассказывает эксперт, значительная часть туристов, которые раньше рассматривали европейские курорты, выбирают Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы и страны Юго-Восточной Азии. Многие из этих направлений предлагают не только сопоставимый уровень сервиса и качества отдыха, но зачастую более удобную логистику и более конкурентоспособные цены.

    «Поэтому с практической точки зрения подобные заявления вряд ли окажут существенное влияние на туристический рынок. Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – подчеркивает специалист.

    Также она обращает внимание на то, что несмотря на действующие ограничения, россияне продолжают получать шенгенские визы и путешествовать по Европе. Визовый процесс стал сложнее, сроки рассмотрения увеличились, а ряд стран и вовсе ограничил выдачу виз. Однако полного запрета на поездки для граждан России нет. При этом внутри Евросоюза единой позиции по этому вопросу также не существует. Многие страны Южной Европы, для которых туризм является важной частью экономики, продолжают принимать российских туристов и выдавать им визы.

    «Если говорить о реальной ситуации на рынке, то сегодня в Европу в основном едут либо обеспеченные туристы, либо путешественники с конкретными целями: отдых, лечение, образование детей, посещение родственников, деловые поездки. Массового потока, который существовал до 2022 года, уже нет. Поэтому любые новые ограничения будут затрагивать значительно меньшую аудиторию, чем несколько лет назад. Большинство российских туристов уже адаптировались к новой реальности и расширили географию своих путешествий далеко за пределы Европы», – заключила Котляр.

    В начале мая Европейская комиссия не исключила возможность введения дополнительных визовых ограничений для граждан России из-за угроз безопасности.

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    5 июня 2026, 10:28 • Новости дня
    МИД призвал европейцев отказаться от языка ультиматумов
    МИД призвал европейцев отказаться от языка ультиматумов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики прекрасно осведомлены о способах связи с Москвой для возможного возобновления переговорного процесса, им следует отказаться от языка ультиматумов, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    По словам Галузина, европейские политики прекрасно осведомлены о способах связи с Москвой для возможного возобновления переговорного процесса. Для начала предметного диалога по Украине странам Европы необходимо предложить конструктивные идеи, отказавшись от языка ультиматумов, передает РИА «Новости».

    «Если они хотят выйти на переговоры с нами, они должны взять и выйти. Они знают, с кем связываться, куда звонить. Мы от переговоров не уходим», – заявил высокопоставленный дипломат.

    Галузин также отметил, что риторика ультиматумов в общении с Москвой неприемлема и не приведет к началу содержательного диалога. По его словам, искреннее стремление к миру должно подкрепляться конкретными предложениями, которые российская сторона готова рассмотреть и оценить на предмет их целесообразности.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила отсутствие реальных шагов со стороны европейских партнеров.

    Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.

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    5 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
    Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Венгрии не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, если Киев гарантирует права венгерского меньшинства, заявил ппемьер-министр Венгрии Петер Мадьяр газете Le Monde.

    Для того чтобы Будапешт поддержал начало переговоров, премьер-министр Мадьяр заявил, что венгерское меньшинство на Украине должно восстановить свои основные права.

    «Как только Украина возьмет на себя это обязательство, Венгрия не будет создавать никаких препятствий для начала переговоров. Мы близки к этому, поскольку достигли с Киевом соглашения на техническом уровне по языковым, культурным, образовательным и политическим правам венгерского меньшинства. Если эти пункты будут включены в их план действий в ЕС, то мы согласимся на начало первого этапа переговоров», – приводит портал Nepszava слова Мадьяра.

    По его мнению, это предложение отвечает интересам как Венгрии, так и Украины, поэтому, добавил Мадьяр, «Украина может ожидать от нас честности, а не лицемерия».

    Однако, газета Washington Post отметила, что Мадьяр выступил продолжение бойкота ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, к которой стремится Владимир Зеленский.

    «Если Украине удастся закрыть все 33 пункта соглашения о вступлении в течение следующих 10-15 лет, Венгрия поддержит вступление Украины, при условии проведения юридически обязательного референдума», – говорится в его заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС. Свириденко заявила, что все страны ЕС одобрили старт переговоров о вступлении Украины. Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.


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    4 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Путин назвал разговоры о нападении России на НАТО сознательной провокацией
    Путин назвал разговоры о нападении России на НАТО сознательной провокацией
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что считает необоснованными утверждения о возможном нападении России на страны НАТО, назвав подобные заявления сознательной провокацией, направленной на увеличение военных расходов европейских государств.

    Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце, передает ТАСС.  По словам Путина, у России нет причин для военного конфликта с Североатлантическим альянсом или европейскими странами.

    «Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО?» – задался вопросом президент.

    Российский лидер подчеркнул, что разговоры о подобной угрозе используются для формирования у граждан западных стран ощущения опасности.

    «Это не просто бред, это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – заявил Путин.

    Президент также связал подобную риторику с необходимостью объяснять населению поддержку украинских властей со стороны западных государств. По его мнению, тема якобы существующей российской угрозы используется в качестве аргумента для дальнейшего финансирования оборонной сферы.

    При этом Путин отметил, что его удивляет готовность части европейского общества воспринимать подобные заявления всерьез. «Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин назвал бредом заявления европейских политиков об угрозе со стороны Москвы.

    В декабре прошлого года глава государства опроверг слухи о подготовке нападения на европейские страны.

    Ранее российский лидер выразил готовность юридически закрепить отказ от агрессивных действий в отношении Европы.

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    4 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    Власти Сербии сообщили о продлении газового контракта с Россией

    Власти Сербии сообщили о продлении контракта с Газпромом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Действие соглашения на поставки российского газа в Сербию, которое истекало 30 июня, продлено на три месяца до конца сентября, сообщили власти балканской страны.

    Срок действия контракта на поставки российского газа Белграду, который истекал 30 июня, продлен еще на три месяца. Об этом стало известно по итогам переговоров министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравки Джедович-Ханданович с главой Газпрома Алексеем Миллером в Петербурге, передает ТАСС.

    «Сегодня в Санкт-Петербурге я посетила штаб-квартиру Газпрома и обсудила с Алексеем Миллером ключевые вопросы энергетической безопасности Сербии», – сообщила Джедович-Ханданович. Министр отметила, что стороны подтвердили продление действующего соглашения о поставках газа еще на три месяца.

    По ее словам, это решение гарантирует стабильные, надежные и доступные поставки топлива для граждан и промышленности Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Москва и Белград согласовали продление газового контракта на три месяца. Тогда президенты Владимир Путин и Александр Вучич по телефону обсудили детали поставок российского топлива. Ранее в декабре прошлого года Сербия продлила договор о закупках энергоносителей до марта.

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    4 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    ЕК пообещала Армении 50 млн евро из-за российских экспортных ограничений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз подготовил пакет финансовой поддержки для Еревана в ответ на экономическое давление со стороны Москвы, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пообещала выделить республике 50 млн евро, передает ТАСС.

    Причиной такого решения стали экспортные ограничения, введенные Россией.

    «Это не менее чем экономическое давление – и это неприемлемо», – подчеркнула фон дер Ляйен, комментируя действия Москвы. При этом руководитель Еврокомиссии признала, что Брюссель хорошо разбирается в подобных методах, поскольку за последние пять лет Евросоюз применил рекордное в своей истории число санкций против третьих государств.

    В пресс-релизе европейского ведомства также отмечается, что ЕС твердо поддерживает Ереван. В рамках этой поддержки готовится специальный пакет помощи, который будет включать заявленные 50 млн евро.

    Напомним, что после антироссийских шагов команды Пашиняна Россия вела ряд ограничений.

    Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временный запрет на поставки цветочной продукции из Армении.

    Кроме того, на территории России прекратили продажу ряда армянских вин и коньяков из-за их несоответствия стандартам качества.

    С 30 мая Россия остановила ввоз из Армении ряда овощей, ягод, зелени и минеральной воды «Джермук».

    Российские инспекторы выявили серьезные нарушения на рыбоперерабатывающих предприятиях Армении и оставили право на экспорт только двум компаниям.

    С 2 июня Россия приостанавливает поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда до утверждения новых механизмов контроля.

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    4 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Командующий ВС Латвии заявил о вероятной атаке России в «любой момент»

    В Латвии заявили о возможном нападении России на Европу в «любой момент»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командующий ВС Латвии Каспарс Пуданс заявил, что Россия может атаковать Европу «уже сегодня вечером»; по его словам, Москва серьезно угрожает ЕС из-за преимущества в беспилотниках и представляет особую опасность для Прибалтики

    Европейские государства допускают вероятность внезапного вооруженного конфликта в любой момент из-за существенного преимущества Москвы в количестве беспилотников, заявил Financial Times командующий латвийской армией Каспарс Пуданс.

    «Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», – заявил он.

    Военный пояснил, что Москва обладает значительным запасом дронов. Это преимущество, по его мнению, сохранится как минимум до 2028 года и представляет особую опасность для Прибалтики.

    Из-за существующих рисков европейские страны запустили масштабный процесс перевооружения. При этом латвийский главнокомандующий подчеркнул, что обновление арсеналов удастся полностью завершить не раньше 2029 года.

    Ранее в четверг Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотной авиации. Однако в начале мая уже украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся падения дронов спровоцировали острый политический кризис и отставку правительства прибалтийской республики.

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    4 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Die Zeit: ФРГ активно готовится к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Берлин активно обсуждает с европейскими союзниками вероятные форматы дипломатического взаимодействия с Москвой, привлекая к консультациям представителей сразу четырех государств, пишут немецкие СМИ.

    Немецкое руководство уже несколько недель прорабатывает варианты диалога с Россией совместно с партнерами по Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Die Zeit.

    «За кулисами происходят изменения: федеральное правительство уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. В ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросу, преимущественно с представителями Франции и Британии», – отмечается в материале.

    Журналисты издания уточняют, что к текущему переговорному процессу также подключились Италия и Польша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, в мае власти Германии выступили против назначения Герхарда Шредера европейским посредником для контактов с Москвой.

    Хотя ранее кабинет министров ФРГ фиксировал готовность президента Владимира Путина к диалогу с канцлером Фридрихом Мерцем. До этого бывший глава немецкого правительства Олаф Шольц заявлял о намерении провести телефонный разговор с российским лидером.

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    4 июня 2026, 21:28 • Новости дня
    Путин назвал условие участия Евросоюза в украинском урегулировании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские государства способны оказать содействие мирному процессу при строгом соблюдении достигнутых ранее американо-российских компромиссов, заявил президент России.

    Президент России Владимир Путин обозначил роль западных стран в поиске выхода из текущей ситуации. Заявление прозвучало на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, передает ТАСС.

    «Я полагаю, что, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения конфликта на Украине. На мой взгляд, оно должно лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже, и украинская сторона очень хорошо об этом знает», – подчеркнул глава государства.

    Российский лидер напомнил о переговорах с американским коллегой, где обсуждалась готовность Москвы пойти на ряд компромиссов. Теперь главный вопрос заключается в том, согласится ли Киев принять предложенные условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил о согласии Москвы на определенные компромиссы по украинскому вопросу. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал достигнутые в Анкоридже договоренности отправной точкой для мирных переговоров. А заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков исключил возможность выхода за рамки этих условий при урегулировании конфликта.

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    4 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    В Польше поддержали отмену защиты ЕС для украинцев призывного возраста

    Польша поддержала исключение украинцев призывного возраста из программы ЕС

    В Польше поддержали отмену защиты ЕС для украинцев призывного возраста
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава выразила готовность лишить временной защиты Европейского союза граждан Украины, подлежащих мобилизации и незаконно покинувших территорию своей страны, сообщил замминистра внутренних дел и администрации республики Мачей Душчик.

    Польские власти одобрили идею лишить статуса временной защиты украинских граждан призывного возраста, а также тех, кто незаконно выехал за пределы родины. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел и администрации страны Мачей Душчик, передают «Вести».

    Заявление прозвучало на фоне дискуссий о продлении пребывания украинских беженцев в европейских государствах. Этот вопрос стал одной из главных тем на встрече министров стран ЕС, которая проходит в Люксембурге.

    «Мы согласны с этим решением», – подчеркнул Душчик во время общения с представителями прессы.

    Программа временной защиты для граждан Украины начала действовать в 2022 году. Она дает право на легальное проживание, трудоустройство и получение образования на территории Евросоюза. Сроки действия этого механизма регулярно продлеваются, и сейчас он рассчитан до марта 2027 года.

    Страны Европы рассматривают возможность исключения военнообязанных граждан Украины из системы временного убежища.

    Министерство внутренних дел Польши разрабатывает законопроект о лишении украинцев специального статуса беженцев.

    Совет Европейского союза продлил действие мер временной защиты для беженцев до марта 2027 года.

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    4 июня 2026, 18:28 • Новости дня
    Мадьяр заявил о планах Венгрии прекратить процедуру лишения голоса в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия хочет добиться прекращения процедуры лишения права голоса в ЕС, в этом страна рассчитывает на поддержку Ирландии, заявил премьер Петер Мадьяр.

    Венгрия намерена добиться завершения начатой против нее процедуры, которая предусматривает лишение государства ряда полномочий, включая право голоса. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает ТАСС.

    По итогам встречи с ирландским коллегой Михолом Мартином глава венгерского правительства подчеркнул, что возлагает надежды на поддержку Дублина. Ирландия займет пост председателя в Совете ЕС во второй половине текущего года.

    Предыдущий кабинет министров Виктора Орбана не смог отменить ограничения, применяемые при систематическом нарушении принципов сообщества. «Однако сейчас мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы прекратить эту процедуру», – заявил премьер.

    Мадьяр выразил уверенность, что евродепутатам следует пересмотреть свое решение. В ближайшее время политик намерен обсудить этот вопрос с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

    Процедура по седьмой статье стартовала восемь лет назад по инициативе Европарламента. Поводом стали слушания о состоянии демократии и борьбе с коррупцией в Венгрии. Часть претензий была снята после изменения местного законодательства, однако многие вопросы остаются нерешенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной европейские чиновники намеревались лишить Будапешт права голоса из-за отказа согласовать кредит для украинских властей. Позже Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом для разблокировки замороженных фондов. Однако в мае новый глава венгерского правительства отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.

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    4 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Путин заявил о попытках Европы глобализовать конфликт на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер обратил внимание на действия западных политиков во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС. По его словам, искусственное расширение масштабов текущего противостояния несет серьезные риски.

    «Если кризис на Украине прежде всего имеет локальный, но, к сожалению, европейские государства стараются придать ему глобальное звучание, то кризис вокруг Ирана явно носит глобальный характер», – подчеркнул Владимир Путин.

    Он добавил, что влияние ситуации на мировую экономику легко оценить на примере перекрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин связал истоки украинского кризиса со стремлением Киева в Евросоюз. Ранее российский лидер обвинил западные элиты в провоцировании данного противостояния.

    В конце прошлого месяца застрявшие супертанкеры вырвались из заблокированного Ормузского пролива по предложенному Ираном маршруту.

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    4 июня 2026, 21:09 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России запустить уцелевшую нитку «Северного потока»
    Путин заявил о готовности России запустить уцелевшую нитку «Северного потока»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возобновление транзита энергоресурсов по дну Балтийского моря зависит исключительно от политической воли немецкого руководства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в Петербурге.

    «Кстати, что касается «Северных потоков». Как вы знаете, «Северные потоки» были взорваны, но одна нитка «Северного потока – 2», она целая и невредимая», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что начать поставки газа в Германию можно буквально на следующий день. По его словам, технически для этого достаточно лишь нажать кнопку, однако требуется соответствующее официальное решение властей ФРГ.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил техническую готовность России к возобновлению поставок газа. Немецкая партия «Альтернатива для Германии» включила пункт о запуске газопровода в свою правительственную программу. Песков отмечал, что дальнейшее промедление с ремонтом усугубляет состояние поврежденных участков трубопровода.

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