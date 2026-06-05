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Биржевые цены на газ в Европе зафиксировались у 585 долларов
Биржевые цены на газ в Европе закрепились на уровне 585 долларов
Торги июльскими фьючерсами на топливо открылись вблизи отметки 587 долларов, продемонстрировав минимальный суточный рост после весенних ценовых колебаний.
Стоимость голубого топлива на лондонской бирже ICE держится около 585 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Июльские фьючерсы по индексу нидерландского центра TTF начали сессию с небольшим плюсом. К середине дня котировки составили 586,2 доллара, прибавив 0,1% к расчетной цене предыдущих торгов.
Весной газовый рынок пережил заметные колебания из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В марте средние цены подскочили почти на 60%, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Однако уже в апреле показатель снизился на 14%, опустившись до 540 долларов, хотя в мае котировки вновь ненадолго росли.
Максимальная стоимость углеводородов за время конфликта достигала 853,7 доллара 19 марта. Тогда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Зафиксировано повреждение двух из 14 линий производства СПГ в Катаре». Исторический рекорд был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в двадцатых числах мая стоимость природного газа на европейских биржах удерживалась около отметки в 620 долларов за тысячу кубометров.
В начале последней недели прошлого месяца котировки упали до 553 долларов.
К концу мая цена июньских фьючерсов вплотную подобралась к уровню 580 долларов.