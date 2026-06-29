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Президент Кореи извинился перед страной за провал сборной на ЧМ по футболу
Ли Чжэ Мён потребовал расследовать выступление сборной на ЧМ-2026
Поражение национальной сборной на чемпионате мира заставило президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна потребовать расследования этого обстоятельства от министерства культуры, спорта и туризма.
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён потребовал от министерства культуры, спорта и туризма выяснить причины неудачи национальной футбольной сборной на чемпионате мира, об этом он сообщил в соцсети X. Корейская команда заняла третье место в группе А, набрала три очка и не вышла в плей-офф турнира.
«Как бывший почетный президент профессионального футбольного клуба и преданный болельщик «Красных дьяволов», я крайне озадачен этим неожиданным результатом; я просто в шоке. В очередной раз доказано, что кадры решают всё», – написал глава государства в пространном посте в соцсети Х
Он отметил, если для чиновников «мы против них» выше способностей футболиста и они выбирают некомпетентного человека на должность капитана команды, результат слишком предсказуем.
Ли Чжэ Мён подчеркнул, что одной из ключевых задач правительства он считает создание демократической системы формирования руководства в общественных организациях. Спортивные структуры, включая Корейский спортивный комитет и Футбольную ассоциацию Кореи, должны перейти от непрямых выборов через ограниченный круг делегатов к прямому голосованию всех представителей спортивного сообщества.
Президент Южной Кореи добавил, что не менее важна и строгая система контроля, обеспечивающая прозрачность, справедливость и объективность управления, с четкой ответственностью за решения и их последствия.
Он напомнил, что участие в чемпионате мира требует значительных средств из налогов граждан и масштабной государственной поддержки, поэтому поручил министерству детально проанализировать случившееся, выработать меры профилактики подобных провалов и представить конкретный план реформ.
Ли Чжэ Мён извинился перед гражданами за глубокое разочарование, вызванное невыходом команды в плей-офф. Он пообещал оперативно приступить к реформированию системы управления спортом, чтобы подобная ситуация никогда не повторилась.