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Нетрезвый мужчина на Infiniti въехал в здание на Невском проспекте в Петербурге
В воскресенье утром иномарка врезалась в фасад дома на Невском проспекте в историческом центре Петербурга, нарушителя оперативно задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщил региональный главк Росгвардии.
Авария произошла около 8:00 по московскому времени, сообщили в региональном главке Росгвардии. Патрульные Центрального района стали случайными свидетелями дорожно-транспортного происшествия в историческом центре Петербурга, передает РИА «Новости».
«Водитель автомобиля Infiniti, выезжая с улицы Марата на Невский проспект, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство въехало в стену дома. Росгвардейцы задержали на месте происшествия 32-летнего гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в официальном сообщении ведомства.
После задержания нетрезвого автолюбителя передали прибывшим на место инспекторам Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Госавтоинспекция анонсировала массовые проверки водителей на трезвость.
Неделей ранее в Невском районе Петербурга нетрезвый автомобилист протаранил ограждение детской площадки.
В феврале спасатели извлекли разбитый внедорожник из ограды Летнего сада.