И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.9 комментариев
Кравцов обозначил главную задачу российской системы образования
Кравцов: Главная задача системы образования – дать молодежи основу для роста
Ключевой целью отечественных педагогов является формирование надежной базы для всестороннего развития талантов подрастающего поколения во всех сферах жизни, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Глава ведомства поздравил россиян с Днем молодежи, передает РИА «Новости». Праздник отмечается в последнюю субботу июня по поручению президента РФ Владимира Путина.
«Главная задача системы образования сегодня – дать молодежи прочную основу для роста и полной самореализации, создать среду, в которой каждый сможет раскрыть свои способности», - сказал руководитель министерства.
По словам Кравцова, огромные перспективы открывает национальный проект «Молодежь и дети». Благодаря реализации инициативы по всей стране формируются условия для достижений в науке, спорте и творчестве.
Министр пожелал согражданам побед и посоветовал всегда помнить о силе единства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка молодых специалистов остается одним из главных государственных приоритетов.
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