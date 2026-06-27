Кравцов обозначил главную задачу российской системы образования

Кравцов: Главная задача системы образования – дать молодежи основу для роста

Глава ведомства поздравил россиян с Днем молодежи, передает РИА «Новости». Праздник отмечается в последнюю субботу июня по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Главная задача системы образования сегодня – дать молодежи прочную основу для роста и полной самореализации, создать среду, в которой каждый сможет раскрыть свои способности», - сказал руководитель министерства.

По словам Кравцова, огромные перспективы открывает национальный проект «Молодежь и дети». Благодаря реализации инициативы по всей стране формируются условия для достижений в науке, спорте и творчестве.

Министр пожелал согражданам побед и посоветовал всегда помнить о силе единства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка молодых специалистов остается одним из главных государственных приоритетов.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил о достижении плановых показателей национального проекта «Молодежь и дети».

Президент Владимир Путин призвал повысить престиж профессии школьного учителя.