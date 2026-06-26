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«Северяне» узнали об атаках заградотрядов на солдат ВСУ у Новой Сечи
Заградотряды у Новой Сечи атакуют пытавшихся отступать солдат ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки разгромили противника и продвинулись на всех направлениях, узнав об атаках заградотрядов ВСУ на своих сослуживцев на Сумском направлении.
«В районе села Новая Сечь действуют заградительные отряды ВСУ, которые атаковали несколько групп военнослужащих 71 оаэмбр, пытавшихся отступить из населенного пункта», – сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а в Сумском районе продвинулись на 22 участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях.
По словам «Северян», в Черниговской области выведенные из Константиновки (ДНР) военнослужащие 2-го батальона 93 омбр ВСУ распределяются в боевые группы.
На Харьковском направлении штурмовики продолжают наступать на посёлок Казачья Лопань и прилегающие лесные массивы.
На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.
На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях населенного пункта. На трёх участках бойцы продвинулись до 800 метров.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом. Российские военные отрезали ВСУ от ключевых харьковских трасс. Эксперт Марочко сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом.