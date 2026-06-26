  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 660 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Як-130 родился заново
    Посольство России в Кишиневе обвинило Молдавию в блокировании дипломатической почты
    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком
    Глава МИД Эстонии обвинил мультфильм «Маша и Медведь» в пропаганде милитаризма
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений
    Захарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей
    На Украине уничтожено свыше 150 АЗС за два месяца
    Пентагон сообщил об отставке главы сухопутных войск НАТО Донахью
    Зонд BepiColombo с российскими приборами приблизился к Меркурию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    6 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    11 комментариев
    26 июня 2026, 07:15 • Новости дня

    «Северяне» узнали об атаках заградотрядов на солдат ВСУ у Новой Сечи

    Заградотряды у Новой Сечи атакуют пытавшихся отступать солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки разгромили противника и продвинулись на всех направлениях, узнав об атаках заградотрядов ВСУ на своих сослуживцев на Сумском направлении.

    «В районе села Новая Сечь действуют заградительные отряды ВСУ, которые атаковали несколько групп военнослужащих 71 оаэмбр, пытавшихся отступить из населенного пункта», – сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а в Сумском районе продвинулись на 22 участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях.

    По словам «Северян», в Черниговской области выведенные из Константиновки (ДНР) военнослужащие 2-го батальона 93 омбр ВСУ распределяются в боевые группы.

    На Харьковском направлении штурмовики продолжают наступать на посёлок Казачья Лопань и прилегающие лесные массивы.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях населенного пункта. На трёх участках бойцы продвинулись до 800 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом. Российские военные отрезали ВСУ от ключевых харьковских трасс. Эксперт Марочко сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом.

    25 июня 2026, 16:01 • Новости дня
    Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге и высылает консула

    Россия объявила генконсула Румынии в Петербурге персоной нон грата

    Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге и высылает консула
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Румынии в Москве Кристиану Истрате вручили ноту об объявлении генерального консула в Петербурге персоной нон грата и объявили о закрытии консульства в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД России.

    В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что консульство этой страны в Северной столице будет закрыто. «Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Решение российской стороны стало симметричным ответом на недавние недружественные действия румынских властей в отношении отечественных дипломатов.

    В мае президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии российского консульства в Констанце.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала скорые ответные шаги Москвы.

    В апреле румынское внешнеполитическое ведомство выразило протест послу России из-за падения беспилотника в Галаце.

    Комментарии (12)
    25 июня 2026, 16:33 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно провел встречу с представителями Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

    По словам белорусского лидера, в ходе разговора он обозначил позицию Минска по вопросам безопасности и возможного вовлечения Беларуси в вооруженный конфликт, передает БелТА.

    «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – заявил Лукашенко, пересказывая содержание беседы с представителями украинской стороны.

    Он отметил, что впоследствии получил ответ через участников встречи о понимании позиции Минска. «Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», – сказал он.

    Глава Белоруссии также выступил за поиск решений путем переговоров и призвал отказаться от конфронтационной риторики. По его словам, необходимо вести диалог спокойно и учитывать реальные возможности сторон. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в участии в боевых действиях.

    При этом он заверил, что Минск сохраняет союзнические отношения с Москвой. «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», – заявил Лукашенко. В ответ губернатор Московской области отметил, что в России высоко ценят такую позицию.

    Говоря о перспективах урегулирования конфликта, белорусский лидер заявил, что считает необходимым достижение мира на основе конкретных договоренностей и гарантий безопасности. По его словам, Белоруссия не заинтересована в продолжении противостояния и выступает против эскалации.

    «Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование, однако считает обязательным наличие надежных гарантий выполнения договоренностей.

    «Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться», – заявил глава белорусского государства.

    В мае белорусский лидер выразил готовность провести встречу с главой Украины.

    Позже он предложил организовать трехсторонние переговоры с участием российского и украинского президентов.

    Политик также предупредил об угрозе начала войны с НАТО при вступлении Минска в конфликт.

    Комментарии (5)
    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (2)
    25 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    В Киеве прогремела вторая серия взрывов
    В Киеве прогремела вторая серия взрывов
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне масштабной воздушной тревоги в Киеве и большинстве регионов Украины прогремела повторная серия сильных взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что вторая серия взрывов прогремела в Киеве, передает РИА «Новости» . За несколько минут до этого уже поступала информация о взрывах.

    Согласно сведениям официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации, предупреждающие сирены сейчас звучат как в самой столице, так и на территории большинства областей.

    Ранее военкоры сообщили, что в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».


    Комментарии (3)
    25 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска

    Зеленский потребовал от Минска остановить развитие «инфраструктуры агрессии»

    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

    В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что, согласно данным украинской разведки, якобы «вдоль границы завершается возведение дорог и баз для хранения топлива и боеприпасов».

    Он уточнил, что работы якобы ведутся на пяти направлениях: Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. По словам Зеленского, «в российских документах эти объекты рассматриваются в контексте задач спецоперации».

    «Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», – заявил Зеленский. Он добавил, что Киев уже направил Минску соответствующие «сигналы о недопустимости подобных действий».

    В середине июня Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ.

    Месяцем ранее он приказал перебросить дополнительные силы безопасности и обороны на черниговско-киевское направление.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал агрессивные заявления украинского лидера обычной болтовней.

    Комментарии (4)
    25 июня 2026, 17:05 • Новости дня
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    @ nato.int

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил о вероятности прямого столкновения с Западом.

    Дипломат указал, что сейчас Москва противостоит гибридной агрессии, которую НАТО и Евросоюз ведут руками Украины, передает РИА «Новости». «Во всяком случае, пока. Дальнейший план также понятен: Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений, и когда Украина окончательно «сточится» о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны», – заявил он на заседании Постоянного совета организации.

    Постпред добавил, что европейские государства ускоренно готовят к подобному развитию событий. Для этого западные элиты активно демонизируют образ России в глазах собственного населения. Подобные действия Брюсселя, считает Полянский, напрямую подрывают безопасность и сотрудничество на всем континенте.

    Ранее Полянский заявил о прямом вовлечении Германии в военное противостояние.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил возрастающую вовлеченность ряда европейских стран в украинский кризис.

    До этого российский дипломат сообщил о подготовке Европейского союза к войне с Россией.

    Комментарии (12)
    25 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва фиксирует отход одной из участниц диалога от итогов переговоров на Аляске.

    Она отметила, что принятые решения до сих пор не воплощены в жизнь, передает РИА «Новости». «К сожалению, констатируем определенный «дрейф» одной из сторон от конструктивных результатов той встречи, которые пока, по сути, остаются нереализованными», – заявила дипломат на брифинге.

    Представитель ведомства также подчеркнула важность пониманий, достигнутых президентами России и США в 2025 году. По ее словам, эти договоренности действительно могли послужить надежной базой для окончательного урегулирования украинского конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже.

    Москва ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

    Комментарии (30)
    25 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Домбровскис раскрыл цену европейского кредита для Украины

    Домбровскис: ЕС будет платить ежегодно три млрд евро процентов за кредит Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейскому союзу придется ежегодно платить три млрд евро в год из своего бюджета в качестве процентов по привлеченному для помощи Киеву кредиту в 90 млрд евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время инвестиционной конференции в Гданьске заявил, что страны Европы возьмут на себя обслуживание кредита в 90 млрд евро, предназначенного для финансирования Киева в 2026–2027 годах, передает ТАСС.

    «ЕС будет платить из европейского бюджета три млрд евро в год в виде процентов по этому кредиту», – заявил чиновник. Еврокомиссар добавил, что данные расходы стали своеобразной платой государств объединения за отказ от прямой экспроприации заблокированных российских активов. При этом Еврокомиссия сохраняет планы присвоить эти средства под видом компенсации.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о переводе Киеву первой части транша в 3,2 млрд евро.

    Весной европейское ведомство приступило к привлечению средств на рынках капитала для финансирования этой кредитной программы.

    Высокопоставленные чиновники ЕС еще в прошлом году сообщили о предстоящих ежегодных выплатах процентов по данному займу в размере 3 млрд евро.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 18:16 • Новости дня
    На Украине уничтожено свыше 150 АЗС за два месяца
    На Украине уничтожено свыше 150 АЗС за два месяца
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    За минувшие два месяца на Украине были уничтожены более 150 автозаправочных станций, заявил бывший министр инфраструктуры страны Андрей Пивоварский.

    «За последние два месяца на Украине сгорело более 150 АЗС. Почти каждую неделю атакам подвергаются нефтяные базы и другие объекты топливной инфраструктуры», – написал Пивоварский в своих соцсетях, сообщают украинские СМИ.

    Ранее украинская компания «Укрнафта» заявила о серии ударов по своим автозаправочным станциям.

    Российские беспилотники «Герань-2» также атаковали заправки, используемые для обеспечения украинских подразделений горючим, на южном направлении для снижения боевых возможностей противника.

    В четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении хранилища горюче-смазочных материалов ВСУ в Запорожской области.

    Комментарии (10)
    25 июня 2026, 21:59 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет
    В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Киева сообщили об атаке баллистических ракет на город, обломки упали в Дарницком районе, сообщили военкоры.

    Взрывы прогремели в Киеве во время удара баллистическими ракетами, сообщается в Мах-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    По словам военкоров, власти города сообщают о падении обломков в Дарницком районе. По предварительным данным, возник пожар на складах после взрывов.

    Ранее российские войска поразили бетонный завод «Дарницкий» в Киеве.

    Масштабная ночная атака нарушила снабжение украинской группировки войск на восточном направлении.

    Комментарии (4)
    25 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Захарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей
    Захарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о необходимости исключения страны из перечня нарушителей прав несовершеннолетних на Украине.

    «Мы требуем от (генсека ООН Антониу) Гутерриша отозвать решение о включении России в упомянутый список и вообще поработать над этим докладом, я бы сказала, потщательнее, но тут нужно говорить о другом – профессионально подойти к этому докладу», – отметила дипломат в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Представитель внешнеполитического ведомства также указала на важность объективности в работе всемирной организации. По словам Захаровой, генеральному секретарю ООН следует строго придерживаться принципов непредвзятости при составлении подобных чувствительных документов.

    Накануне заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая обвинила генерального секретаря организации в замалчивании фактов обстрелов российских детей со стороны ВСУ.

    В середине месяца заместитель главы МИД Александр Алимов пообещал добиваться исключения страны из ооновского черного списка нарушителей.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров указал на ангажированность Антониу Гутерриша по украинскому вопросу.

    Комментарии (2)
    25 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Коломойский заочно приговорен к 12 годам за хищение нефти на 10 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Альметьевский городской суд вынес заочный приговор украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов в России) за организацию кражи российской нефти на сумму более 10 млрд рублей, сообщили в пресс-центре МВД России.

    «Судебный процесс проходил в заочном режиме, так как обвиняемые находятся за пределами РФ. Коломойский, Ярославский, Боголюбов и Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

    В пресс-центре уточнили, что четверо граждан Украины сейчас находятся в межгосударственном розыске. По версии следствия, в 2006 и 2007 годах осужденные создали преступное сообщество.

    Фигуранты дела организовали незаконную поставку нефти российской компании на территорию Украины. Объем похищенного сырья составил 858,6 тыс. тонн, а общая стоимость превысила 10 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года суд в Адыгее взыскал в доход России многомиллиардное имущество Игоря Коломойского.

    В феврале прошлого года приставы обратили в федеральную собственность более 500 объектов недвижимости украинского олигарха.

    Осенью прошлого года Росимущество выставило на торги изъятые активы бизнесмена.

    Комментарии (2)
    25 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Роскосмос: Зонд BepiColombo с российскими приборами приблизился к Меркурию
    Роскосмос: Зонд BepiColombo с российскими приборами приблизился к Меркурию
    @ esa.int

    Tекст: Валерия Городецкая

    Меркурианский зонд BepiColombo приступает к фазе выхода на орбиту Меркурия, сообщил Роскосмос.

    Аппарат завершил работу маршевых электрореактивных двигателей 21 июня 2026 года после восьмилетнего перелета, сообщается в канале госкорпорации в Max. Процесс приближения к планете полностью закончится во второй половине ноября этого года.

    На борту разделяемого космического аппарата установлено оборудование, созданное при участии российских специалистов. Гамма- и нейтронный спектрометр МГНС, разработанный в ИКИ РАН, предназначен для поиска воды на полюсах и анализа состава грунта. Для изучения экзосферы будет применяться ультрафиолетовый спектрометр PHEBUS, входной оптический блок для которого также создали в ИКИ РАН.

    Кроме того, зонд оснащен панорамным энерго-масс-спектрометром PICAM для исследования магнитосферы и химического состава поверхности, который разработали совместно ученые России, Австрии и Франции. Также в кооперации с Японией была создана камера MSASI для наблюдения в лучах натрия, позволяющая определить причины его появления в экзосфере Меркурия.

    Ранее астроном Сергей Язев оценил продолжительность светового дня на Меркурии в 88 земных суток.

    Ученые Института космических исследований РАН зафиксировали мощнейшие направленные на эту планету солнечные вспышки.

    Минфин одобрил выделение 4,5 трлн рублей на реализацию национального проекта по освоению космоса.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Посольство России в Кишиневе обвинило Молдавию в блокировании дипломатической почты
    Посольство России в Кишиневе обвинило Молдавию в блокировании дипломатической почты
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Молдавии выступило с резким заявлением в связи с инцидентом в аэропорту Кишинева, где были задержаны дипломатические курьеры Министерства иностранных дел России.

    25 июня сотрудники МИД РФ подверглись многочасовому удержанию со стороны молдавских властей. В связи с произошедшим российская дипмиссия в Кишиневе заявила о нарушении международно-правовых обязательств Кишинева, говорится в сообщении посольства в Max.

    «Посольство вынуждено публично заявить решительный протест в связи с грубым нарушением Молдавской стороной основополагающих норм международного права», – говорится в заявлении.

    В диппредставительстве напомнили, что статус дипломатических курьеров регулируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Согласно документу, такие лица «пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме». В посольстве подчеркнули, что молдавская сторона была заранее уведомлена о прибытии курьеров в установленном порядке.

    Кроме того, российская сторона заявила, что представители официальных структур Молдавии потребовали досмотреть дипломатическую корреспонденцию, а также предложили сотрудникам добровольно передать мобильные телефоны. В посольстве назвали такие требования незаконными и отметили, что ссылки на положения международного права со стороны российских представителей были проигнорированы сотрудниками пограничной полиции.

    В Москве расценили произошедшее как продолжение практики ограничений в отношении российской дипмиссии. В заявлении отмечается, что Кишинев возвращается к «изобретенной» им практике блокирования дипломатической почты, которая, по мнению российской стороны, не имеет аналогов в мировой практике.

    В посольстве считают, что действия молдавских властей направлены на создание препятствий для полноценной работы дипломатического представительства. Там также предупредили, что подобные шаги могут негативно отразиться на интересах граждан самой республики.

    Российская сторона потребовала от властей Молдавии немедленно урегулировать ситуацию. «Российская Сторона требует от Кишинева, декларирующего приверженность международному праву, незамедлительно освободить задержанных курьеров и обеспечить к ним консульский доступ находящихся в аэропорту сотрудников посольства», – подчеркнули в дипмиссии.

    В завершение в посольстве отметили, что считают недопустимыми попытки связывать данный инцидент с другими вопросами двусторонних отношений, назвав такой подход контрпродуктивным.

    Ранее 19 июня посольство России сообщило о незаконном задержании россиянина в аэропорту Кишинева.

    Власти Молдавии уведомили Москву о денонсации межправительственного соглашения по Русскому дому.

    В начале прошлого года российский МИД выразил решительный протест из-за публикации конфиденциальной ноты дипмиссии.

    Комментарии (5)
    25 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Минэнерго Украины призвало граждан готовиться к тяжелой зиме

    Глава украинского Минэнерго Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме

    Минэнерго Украины призвало граждан готовиться к тяжелой зиме
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к тяжелой зиме.

    Шмыгаль обратился к согражданам во время международной конференции в польском Гданьске, передают «Вести».

    «Не важно, будет ли это «военная» зима, или боевые действия прекратятся, эта зима будет тяжелой», – сказал Шмыгаль.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о запросе у Норвегии поставок газа на Украину к зиме.

    В марте на Украине полностью закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем.

    Комментарии (5)
    25 июня 2026, 16:18 • Новости дня
    Московский суд оштрафовал Apple на полмиллиона рублей
    Московский суд оштрафовал Apple на полмиллиона рублей
    @ Ken Asakura/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания Apple оштрафована на 500 тыс. рублей за очередное неисполнение обязанностей организатора распространения информации в интернете, сообщили в пресс-службе судов Москвы.

    Мировой судья Таганского района столицы признал Apple виновной в нарушении требований к функционированию информационных систем, передает РИА «Новости».  «Постановлением мирового судьи … назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей», – заявили в суде.

    Правонарушение квалифицировано по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ. Причиной стало повторное игнорирование обязанности уведомить уполномоченные органы о начале деятельности по обеспечению работы интернет-сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года суд оштрафовал компанию Apple на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенных данных.

    В сентябре прошлого года инстанция обязала корпорацию выплатить 7 млн рублей за аналогичные нарушения.

    Несколькими неделями ранее Таганский районный суд Москвы привлек IT-гиганта к административной ответственности за отказ удалить противоправный контент.

    Комментарии (6)
    Главное
    Домбровскис раскрыл цену европейского кредита для Украины
    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    Минэнерго Украины призвало граждан готовиться к тяжелой зиме
    Российские селекционеры создали зимостойкий сорт земляники «Новороссия»
    Сейсмолог объяснил несвязность между собой землетрясений в Венесуэле и Японии
    Москвичи назвали главные темы для обсуждения с партнером до брака

    Самолет МС-21 дал новый повод для гордости

    В ОАК радуются тому, что окончательно подтвердили дальность полета лайнера МС-21. И хотя она пока меньше изначальных расчетных показателей, ее достаточно, чтобы охватить до 90% внутренних авиарейсов. В дальнейшем разработчики хотят сделать универсальную машину для всех отечественных маршрутов. Как конструкторы рассчитывают расширять возможности российского авиалайнера? Подробности

    Перейти в раздел

    Лавров решил достучаться до европейцев через Берлинскую стену

    Сергей Лавров заявил, что гипотетический ввод западных контингентов на территорию Украины приведет к созданию «новой Берлинской стены». По мнению экспертов, данное заявление министра – это не риторический прием, а предельно жесткий сигнал внешней аудитории. Обращаясь к европейскому общественному мнению, министр использовал один из самых болезненных символов прошлого – травму разделенной Германии. В чем смысл этого посыла и кому конкретно он адресован? Подробности

    Перейти в раздел

    Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие

    Мобильные огневые группы (МОГ), защищающие российские магистрали и инфраструктурные объекты от террористических атак ВСУ, стали приоритетными целями для неприятеля. Операторы вражеских дронов развернули настоящую охоту на российских защитников «малого воздуха». Какими способами можно нейтрализовать и эту угрозу? Подробности

    Перейти в раздел

    Остров Наполеона пугает французское руководство

    Не иначе как угрозой сепаратизма называют во Франции только что принятый закон о «невиданной автономии» Корсики. Как получилось, что этот остров приблизился к исполнению давней мечты о независимости – и почему на самом деле французское руководство вовсе не горит желаем давать родине Наполеона какие-то новые полномочия? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации