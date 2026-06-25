Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Ивотки, Толстодубово и Кияницы Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Земляного Яра, Лосевки, Петро-Ивановки и Казачьей Лопани.

Противник при этом потерял свыше 290 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Нижней Журавки, Подлимана Харьковской области и Щурово Донецкой народной республики (ДНР).

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 220 военнослужащих, два американских бронеавтомобиля HMMWV и три орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Пискуновки и Малиновки ДНР.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 210 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Золотого Колодезя, Грузского, Новогришино, Доброполья, Василевки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и три РЭБ, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили Иволжанское в Сумской области.

До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР, а также очистили от противника Кутузовку в ДНР.