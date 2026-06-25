Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.2 комментария
ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли почти 1,6 тыс. военных
В результате ударов российских войск на нескольких направлениях за сутки украинские вооружённые формирования потеряли почти 1,6 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Ивотки, Толстодубово и Кияницы Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Земляного Яра, Лосевки, Петро-Ивановки и Казачьей Лопани.
Противник при этом потерял свыше 290 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Нижней Журавки, Подлимана Харьковской области и Щурово Донецкой народной республики (ДНР).
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 220 военнослужащих, два американских бронеавтомобиля HMMWV и три орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Пискуновки и Малиновки ДНР.
Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 210 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Золотого Колодезя, Грузского, Новогришино, Доброполья, Василевки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и три РЭБ, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска освободили Иволжанское в Сумской области.
До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР, а также очистили от противника Кутузовку в ДНР.