Убившую малолетнего сына в Москве женщину отправили на принудительное лечение

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По решению суда к 38-летней женщине, совершившей убийство сына, применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным следствия, в ноябре 2025 года женщина в квартире в Москве ударила молотком по голове шестилетнего сына, а также нанесла ему ножевые ранения. Мальчик скончался.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза указала, что у женщины есть психическое расстройство, в момент преступления она не могла осознавать «фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Ранее в Кировской области женщину заподозрили в убийстве собственного двухмесячного ребенка.