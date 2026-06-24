Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Убившую малолетнего сына в Москве женщину отправили на принудительное лечение
Нанесшую смертельные удары молотком собственному шестилетнему сыну женщину отправили на принудительное лечение, сообщили в прокуратуре Москвы.
«По решению суда к 38-летней женщине, совершившей убийство сына, применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
По данным следствия, в ноябре 2025 года женщина в квартире в Москве ударила молотком по голове шестилетнего сына, а также нанесла ему ножевые ранения. Мальчик скончался.
Психолого-психиатрическая судебная экспертиза указала, что у женщины есть психическое расстройство, в момент преступления она не могла осознавать «фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».
Ранее в Кировской области женщину заподозрили в убийстве собственного двухмесячного ребенка.