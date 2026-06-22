Власть над ценой нефти сместилась от скважины к контролю над логистикой. Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.0 комментариев
В нескольких районах Киева отключилось электричество
Жители украинской столицы столкнулись с внезапным прекращением подачи электроэнергии, из-за чего была парализована работа некоторых маршрутов общественного транспорта.
Масштабные перебои со светом зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах украинской столицы, передает РИА «Новости». Местные жители активно делятся информацией о случившемся в социальных сетях.
«В части Киева пропал свет - в Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах», – говорится в публикации украинских журналистов.
Из-за отсутствия электроснабжения приостановили движение некоторые троллейбусы, а также перестал работать столичный фуникулер. Точные причины инцидента пока остаются неизвестными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее жители украинской столицы столкнулись с временным прекращением подачи электроэнергии.
В начале июня холдинг «ДТЭК» сообщил о повреждении своих энергетических объектов в городе.
В апреле власти ввели экстренные отключения света в Киеве и двух областях страны.