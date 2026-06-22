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Лукашенко назвал защиту исторической правды первостепенной задачей государства
Лукашенко призвал защитить историческую правду от попыток переписывания прошлого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул исключительную важность сохранения памяти о подвиге советских солдат и недопустимость сноса памятников героям Великой Отечественной войны.
Лукашенко направил приветствие участникам второго международного форума Союзного государства в Бресте, передает РИА «Новости». Обращение зачитал председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко.
«Сегодня наша первостепенная задача – защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается предать забвению подвиг наших отцов и дедов», – отметил Александр Лукашенко.
Лукашенко назвал символичным проведение мероприятия в Бресте, который 85 лет назад первым принял удар гитлеровской армии. Он напомнил о колоссальных потерях республики и необходимости правовой оценки преступлений фашистов через выявление новых фактов геноцида.
Президент Белоруссии добавил, что на фронтах против нацизма сражались представители всех советских республик. Эта битва велась за свободу и спасение европейских стран благодаря мужеству многонационального народа.
Парламентарии России и Белоруссии официально признали действия немецко-фашистских захватчиков геноцидом советского народа.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал законодательно закрепить факт массового истребления населения СССР.
В прошлом году Александр Лукашенко указал на факты уничтожения мемориалов в некоторых европейских странах.