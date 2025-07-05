Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.24 комментария
Лукашенко указал на уничтожение памятников и марши нацистов в Европе
В некоторых европейских странах наблюдаются попытки искажения правды о Великой Отечественной войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сохранение исторической правды о событиях Великой Отечественной войны сегодня приобретает особое значение, сказал Лукашенко, передает ТАСС.
Он отметил, что в некоторых европейских странах проходят нацистские марши и уничтожаются мемориалы.
«Против правды о той войне остервенело воюют в «просвещенной» Европе: маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники, лицемерно начали переписывать историю», – добавил президент Белорусии.
Он подчеркнул, что память о подвиге ветеранов для белорусского народа священна.
Ранее Лукашенко указал на необходимость говорить о ошибках советского руководства в начале Великой Отечественной войны и быть готовыми к защите страны.