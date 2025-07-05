Лукашенко призвал помнить ошибки СССР в начале Великой Отечественной

Tекст: Алексей Дегтярев

Нельзя скрывать допущенные в начале войны просчеты, из-за которых Белоруссия оказалась под оккупацией за несколько месяцев, заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

«Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы «прошлепали» начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией», – сказал Лукашенко.

Президент отметил, что поражение в начале войны произошло не из-за слабости советской армии. По его словам, советское руководство оказалось не готово к войне, надеясь на договоры и умиротворение противника. Лукашенко уточнил, что эти уроки прошлого должны напоминать о необходимости всегда быть готовыми к обороне.

«Да, мы ни на кого не нападаем. Будем умиротворять кого угодно. Будем предостерегать от войны. Но каждый день мы должны готовиться к этой войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле», – добавил политик.

Лукашенко призвал открыто говорить об этих фактах и не искажать историю, чтобы избежать повторения ошибок прошлого.

Напомним, в субботу в Могилевском районе Могилевской области Белоруссии состоялось торжественное открытие музея Славы Могилевщины, построенного в форме ордена Отечественной войны, в открытии принял участие Лукашенко.